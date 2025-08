Actualité





Voici Terrarium, un jeu annoncé l'an dernier par le nouveau studio coréen GPUN, fondé par Choi Joo-hong un ancien de Shift Up qui était notamment le directeur des jeux mobile Destiny Child et Goddess of Victory: NIKKE.Terrarium est un jeu de tir à la 3e personnes dont des éléments rappellent (beaucoup) son ainé de Shift Up : Les NAU combattent des robots alien "Rippers" dans des complexes souterrains appelés "Terrariums". Si vous si ça vous semble familier, c'est normal. Les joueurs pourront personnaliser ses bases et avoir accès à divers activités et mini-jeux hors combats. Ces derniers se déroulent avec des escouades de 3 NAU, 2 unités de supports et 1 mecha.GPUN a diffusé 2 nouveaux trailer de son projet de jeu cette semaine :GPUN est actuellement composé d'une quarantaine de développeurs et a pu obtenir en mars dernier un financement à hauteur de 5 millions de dollars grâce à divers investisseurs dont la plateforme coréen de jeu Kakao. Le studio recrute et souhaite double son nombre de personnels, et recherche également un éditeur pour Terrarium.Prévu pour 2027 sur PC, consoles et mobiles avec cross-play.Pour les curieux, voici le premier trailer du jeu :