Actualité Xbox

. Interface optimisée, boutons dédiés, intégration poussée des services Xbox : sur le papier, elle coche presque toutes les cases.Mais ne vous y trompez pas :. Car selon les informations de, journaliste bien informé de. Un appareil maison, conçu pour offrir une expérience Xbox native en mobilité, et s’inscrivant dans la stratégie matérielle à venir du constructeur.Mais ce projet aurait été mis de côté,(et prochainement les autres machines nomades sous Windows). Ces machines ne sont pas de simples partenariats marketing, elles incarnent une vision plus large :tisse peu à peu un écosystème transversal où l’appareil importe moins que l’accès.L’annulation de la console portable Xbox ne signifie pas que Microsoft renonce à l’idée. Mais elle traduit un changement de priorité :En parallèle, Microsoft planche aussi sur un projet à plus long terme :. Une équipe dédiée à la préservation des jeux a été créée début 2024, mais le chemin reste semé d’embûches techniques et juridiques.