... Mais pas pour la raison que vous pensez tous. Indice : "vtuber".Développé par Jupiter Corporation, donc les développeurs attitrés des jeux "Picross" (qui est une marque Nintendo pour info), Juufuutei Raden’s Guide for Pixel Museum est un jeu qui combine les puzzles de type nonogramme avec visite de musée où Raden Juufuutei, la vtuber Hololive de chez Cover (même compagnie que Pekora Usada, voir ici son inclusion dans le prochain Death Stranding ) narrera l'histoire des images que vous trouverez dans son musée.Annoncé en décembre dernier, on a désormais une date de sortie : C'est pour le 5 juin donc cette semaine, sur Nintendo Switch et Steam.Raden est très particulière comme personnalité parmi les talents de Hololive, dans la mesure où elle est fanatique de tout ce qui est art et architecture, au point de jouer à un jeu vidéo plus pour le level-design que pour le gameplay.Si vous êtes intéressés par voir davantage de Hololive, la Nintendo Switch verra les portages PC de hololive Treasure Mountain MegaPack et HoloParade: Deluxe Edition :