On apprend que la "Virtual Youtuber" (Vtuber pour faire court) Pekora Usada sera présente in-game dans Death Stranding 2, via hologramme comme toutes les autres personnalités invitées par Kojima.Je comptais sortir un jour un article pour présenter ce que sont les vtubers dans les paysages de YouTube et Twitch (et notamment le streaming de jeux vidéo). Pour résumer très très très vite pour les ignorants, il y a 2 types de personnes : les vtubers indépendants qui sont comme vous et moi qui utilisent les réseaux sociaux pour leur propre gain, et les "talents" recrutés par des agences de vtubers, Pekora fait donc parti de cette catégorie et travaille pour la compagnie Cover comme chanteuse (idol) sous le label aujourd'hui très connu de "Hololive". Pekora fait parti des vtubers japonais les plus populaires y compris en occident, elle a même été parmi les nominés pour la carégorie "meilleur créateur de contenu" aux Game Awards 2024.Ne vous étonnez donc pas de voir un "personnage anime" dans le prochain Death Stranding 2