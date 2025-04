Éditeur : Capcom

Développeur : Capcom

Genre : J-RPG

Disponible sur PC (GOG)

Langues : Anglais / Japonais.

Dans un monde éloigné, deux continents flottent, séparés par une vaste étendue marécageuse. Durant des siècles, aucune interaction n'a été observée entre les deux continents, en raison de l'impossibilité de naviguer sur cette étendue d'eau. Il convient de noter que, suite au premier contact historique entre les deux nations, un conflit armé a éclaté.À l'issue d'un long et coûteux conflit opposant le Fou Empire, situé dans la région occidentale, et une alliance de pays dans la région orientale, l'épuisement des ressources et des forces de part et d'autre fut consommé. Face à l'absence d'alternative, les deux parties ont consenti à un armistice.Un an plus tard, la disparition de la princesse Elena est survenue. Dans le cadre de ses recherches, elle a entrepris un périple à travers l'est du pays, de ville en ville, afin d'étudier les champs de bataille et de rencontrer des vétérans de guerre. L'itinéraire de cette personne a pris fin dans une petite municipalité située à proximité immédiate de la ligne de front. Il est important de noter que l'identité de cette personne était inconnue de tous.L'objectif de l'Alliance de l'Est était de ne pas devoir déployer une force militaire importante sur le front de l'est. Une telle initiative constituerait une maladresse politique majeure, en raison de la rupture de l'armistice et de la résurgence des hostilités. La mise en œuvre d'une opération de recherche à grande échelle pour retrouver Elena s'est avérée irréalisable. Le temps s'écoula, sans que la princesse ne fît son apparition.Par ailleurs, il convient de noter que la sœur d'Elena, la princesse Nina, a enfin pris une décision quant à son avenir. Elle s'engage dans un périple initiatique visant à retrouver sa sœur, en solitaire.