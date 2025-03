Actualité

Swords & Slippers est un roguelite d'action inspiré des contes de fées de Grimm, mêlant éléments de construction de deck et de Visual Novel, et intégrant notre propre interprétation d'histoires que beaucoup d'entre vous connaissent bien. C'est un jeu où les contes de fées deviennent plus sombres, plus mordants et bien plus sexy et malicieux.



Caractéristiques

- Des princesses armées de diverses armes se révoltent contre leurs méchantes belles-mères.

- Des méchants et des serviteurs maléfiques qui ont vraiment besoin de se détendre.

- Des combats rapides de type hack'n'slash où VOUS maîtrisez le champ de bataille.

- Une bonne dose d'aléatoire roguelite pour pimenter l'expérience et vous donner la satisfaction de progresser.

- Et oui… un peu de style simulation de rencontres, car même les guerriers les plus féroces méritent l'amour – ou le drame (c'est ce que nous supposons maintenant).













L'information date de 2 semaines, mais il n'est jamais trop tard pour faire un rappel. Mass Creation, les développeurs de Shing!, annonce un nouveau jeu centré sur des héroïnes sexy intitulé Swords & Slippers.Prévu sur PC et consoles.