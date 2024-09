Actualité Nintendo

dans lequel sont intervenus, ces derniers ont eu l'occasion de revenir sur, qui sortira dans quelques jours surCes développeurs ont notamment discuté du concept de gameplay.. Cette idée était appelée "édition de donjons" et permettait aux joueurs de concevoir leur propre gameplay.De son coté,a ajouté que bien qu'il ait trouvé amusant de créer des donjons,. C'est ainsi qu'est née l'idée d'utiliser des "échos", transformant le gameplay d'une simple création de donjons à une aventure où des objets copiés et collés servent d'outils pour progresser.En résumé, le jeu évolue d'une idée de création de donjons personnalisés qui aurait pu être considérée comme une forme devers un concept plus large où des objets du jeu peuvent être réutilisés pour avancer dans l'aventure et combattre des ennemis, grâce à la mécanique des "échos".