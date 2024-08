Actualité

Un jeu qui n'intéressera qu'une poignée d'entre-vousDisponible depuis hier sur iOS et Android en Corée du Sud, Horizon Walker est le premier jeu du nouveau studio coréen Gentle Maniac, les anciens développeurs du jeu mobile Last Origin connu pour fleureter sans modération avec des héroïnes très dénudées. Horizon Walker proposera autant et même "plus" avec des héroïnes cette fois en 3D. Sinon pour rappel (suite à son annonce) , c'est un SRPG où vous pourrez déployer votre harem sur le champs de bataille. Après un certain évènement qui plonge l'humanité dans le chaos, le protagoniste se retrouve avec des pouvoirs afin de combattre les monstres.On espère une version globale, mais j'ai déjà récupéré le fichier anyway .apk