Actualité





Dans l'ordre :

Yong l'agente secrète, Everett l'elfe, Belle l'infirmière

Erneste, Kalina la ninja, Platine (pour les mechanophiles ?) Dans l'ordre :Yong l'agente secrète, Everett l'elfe, Belle l'infirmièreErneste, Kalina la ninja, Platine (pour les mechanophiles?)

Le nouveau studio coréen Gentle Maniac, composé d'anciens développeurs de SmartJoy (Last Origin), annonce leur nouveau jeu mobile nommé Horizon Walker, un SRPG avec son lot de personnages féminins qui, si vous connaissez la réputation de Last Origin, ne vous dépaysera pasLast Origin est notamment connu pour être dans les limites de ce que peuvent accepter les plateformes dont Google avec ses héroïnes pouvant apparaître nues sur les artworks "damaged", le jeu est évidemment censuré dans sa version occidentale. Il semble qu'ici Horizon Walker aille plus loin avec de vraie interactions 3D, ce qu'un autre concurrent mobile faisait déjà à savoir Snowbreak: Containment Zone, pour les connaisseurs.Le jeu est, pour l'instant, prévu qu'en Corée du Sud et sur le OneStore. La pré-inscription vous permettra d'obtenir le costume lapin pour Kalina (ainsi que le costume agent pour Kim Ga-Yong quand le jeu sera disponible. Vous avez le site web pour plus d'informations notamment des vidéos de gameplay.