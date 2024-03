Éditeur : Half Asleep

Développeur : Half Asleep

Genre : Réflexion/Rythme

Disponible sur PC/Switch

Prévu sur PS5

Date de sortie : 12 Mars 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Japonais / Coréen / Portugais / Espagnol / Chinois / Vietnamien.

Dans la veine de la licence Rhythm Paradise.Au travers des niveaux uniques de ce jeu de rythme, Melatonin explore le lien entre les rêves de notre sommeil et les expériences de l'éveil. Peu à peu, au fil des graphismes colorés, détaillés et dessinés à la main, en compagnie de la musique composée pour accompagner le gameplay et les images, vous dévoilerez des éléments du personnage principal en vous enfonçant de plus en plus profondément dans ses rêves nocturnes.