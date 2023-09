Actualité PC

"Il est essentiel pour nous que le Deck propose une performance constante pour les développeurs et que le message adressé aux clients soit clair, à savoir que chaque Deck peut jouer aux mêmes jeux. Par conséquent, nous ne prenons pas à la légère la modification du niveau de performance, et nous ne souhaitons le faire que lorsque cela entraînera une amélioration suffisamment significative. Nous ne voulons pas non plus que davantage de performances se traduisent par une perte significative de l'efficacité énergétique et de l'autonomie de la batterie. Je ne prévois pas qu'une telle avancée soit possible au cours des prochaines années, mais nous surveillons de près les innovations en matière d'architectures et de processus de fabrication pour voir comment les choses évoluent de ce côté-là."

se montrait plus ou moins évasif lorsqu'il était question d'aborderavec des propos qui tenaient plus de la note d'intention qu'autre chose. Mais c'est une intention claire qui a été affichée aujourd'hui par l'entreprise de développer unet ce n'est pas pour maintenant.dea récemment confié àetque, voire au-delà, avant qu'une nouvelle étape ne soit franchie. Cette décision découle de, a-t-il fait savoir dans un mail.Voici l'intégralité de sa déclaration :Plus tôt dans la journée, il a abordé le même sujet lors d'un entretien avec, en déclarant :