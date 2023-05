Éditeur : [2.21]

Développeur : [2.21]

Genre : Aventure

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2024

Langues : Français / Anglais / Allemand / Italien / Espagnol / Coréen / Portugais.

Dans cette version retravaillée avec passion de Little Big Adventure (1994), vous incarnez Twinsen. Quetch ordinaire vivant sur l'île de la Citadelle, Twinsen fait des rêves étranges qui lui valent d'être interné dans un asile pour être soigné. En parvenant à s'échapper, il va vite devenir l'ennemi public numéro 1.Équipé d'une mystérieuse tunique et d'une balle magique, le voilà plongé dans une quête épique et surprenante.Voyagez d'île en île, rencontrez des personnages mémorables, résolvez des puzzles et échappez aux clones maléfiques du Dr Funfrock.