La Xbox est l’une des consoles les plus énigmatiques, il y a tellement de question qui l’entoure, déjà pourquoi est-ce que Microsoft, qui était connu pour Windows et Office s’est tourné vers les jeux vidéo alors que c’était complètement à l’opposé de leur compétence ? Comment Microsoft a essayé de lutter contre l’ogre Sony de l’époque et sa PlayStation 2 qui a affolé les compteurs ? Comment Microsoft a forcé Nintendo a changé de stratégie, et comment la Xbox, sans être un énorme succès, a silencieusement révolutionné le monde du jeu vidéo ? Entre division interne chez Microsoft, guerre et violente insulte avec Sony, explosion du record de vente à la sortie jusqu’à tomber dans l’oubli, aujourd’hui on retrace le parcours absurde et insensé de la première Xbox, ou comment le dernier constructeur s’est fait une place dans ce marché si concurrentiel et comment il a silencieusement révolutionné le jeu vidéo. Voici l’histoire de la Xbox, chronique d’une console connectée, américaine et imprévisible.