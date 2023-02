Éditeur : Total Mayhem Games

Développeur : Total Mayhem Games

Genre : FPS/Réflexion

Disponible sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Arabe / Tchèque / Danois / Néerlandais / Finnois / Japonais / Coréen / Norvégien / Polonais / Portugais / Russe / Suédois / Thai / Chinois / Turc / Espagnol.

Votre partenaire et vous êtes pris au piège dans le royaume de Castle Rock. Avez-vous été victimes d'une trahison ? Ou d'une simple erreur de jugement ? Pour vous évader, vous allez devoir coopérer, explorer et résoudre les énigmes de cette mystérieuse aventure en Antarctique. Attention, ici, il ne faut jamais se fier aux apparences. Partout, de sombres secrets sont tapis dans les ténèbres. Réussirez-vous à vous enfuir ?En commençant dans les profondeurs du cachot, au fin fond des entrailles de Castle Rock, un prisonnier et vous devez trouver un moyen de vous enfuir et de revoir les cieux glacés de l'Antarctique. Mais pour échapper à ce cauchemar, il ne vous suffira pas de fuir le château. À vous de décider quoi explorer après avoir quitté vos cellules. Au-dehors, vous découvrirez non seulement l'histoire et les habitants de Rockbury, mais aussi des plans visant à organiser la résistance contre le Roi et à fuir ces terres gelées. L'espoir vous guidera jusqu'à un cimetière étrange, puis dans les eaux sombres de la forge.Il y a une raison à votre présence ici. Vous êtes au centre de machinations vieilles de plusieurs siècles. Il n'y a qu'en travaillant en étroite collaboration avec votre partenaire que vous aurez le moindre espoir de survivre…-Mode coopératif à 2 joueurs : toutes les énigmes sont conçues pour être résolues à deux, et chacun a son rôle à jouer ! Les deux joueurs doivent posséder un microphone compatible et disposer d'une connexion Internet.