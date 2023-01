Éditeur : Ravenscourt

Développeur : DigixArt

Genre : Aventure

Prévu sur XSX/XOne/PS5/PS4/Switch

Date de sortie : 4 Avril 2023

Langues : Français / Anglais / Italien / Allemand / Espagnol / Japonais / Portugais / Russe / Chinois.

C'est la préquelle deDans ce titre publié par Ravenscourt, vous incarnez à tour de rôle Zoé et Kaito, deux adolescents aux convictions et aux parcours très différents. Ils vivent à White Sands, le complexe luxueux où réside l'élite de Petria et où travaillent les parents de Kaito.Zoé est l'un des personnages de Road 96. Elle vient du quartier riche de la ville, et son père travaille pour le gouvernement. Kaito, qui est apparu pour la première fois dans Lost in Harmony, vit dans une zone moins privilégiée. Ils sont bons amis, mais cela pourrait très vite changer.Ce qu'ils vont vivre dans Road 96: Mile 0 va remettre en question leur relation et toutes leur convictions. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur, pas plus que l'amitié non plus. Ces jeunes rêveurs vont apprendre quelle est leur place dans le monde. Resteront-ils amis ?