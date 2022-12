Day 2

Du 19 au 23 décembre, des mises à jour, des annonces et bien plus encore.The Gecko Gods / Éditeur : Super Rare Originals / Développeur : Louis Waloschek / 2023The Captain / Éditeur : Tomorrow Corporation et Flyhigh Works / Développeur : Sysiac Games /Risk of Rain Returns / Éditeur : Kitfox Games / Développeur : Gearbox Publishing / 2023The Punchuin / Éditeur et développeur : Shin’en Multimedia /