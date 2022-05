Semaine 19 : du 09/05/2022 au 14/05/2022



1) Nintendo Switch Sports (Switch) / =

2) Mario Kart 8 Deluxe (Switch) / +1

3) Kirby et le monde oublié (Switch) / -1

4) Horizon Forbidden West (PS5) / Retour

5) Légendes Pokémon : Arceus (Switch) / -1

(3ème semaine consécutive pour Nintendo Switch Sports en 1er place) (3ème semaine consécutive pour Nintendo Switch Sports en 1er place)

S.E.L.L.

Horizon Forbidden WestRatchet & Clank: Rift ApartCall of Duty : VanguardGran Turismo 7Elden RingHorizon Forbidden WestElden RingForza Horizon 5LEGO Star Wars : La Saga SkywalkerFIFA 2022GTA V : Édition PremiumWWE 2K22Nintendo Switch SportsMario Kart 8 DeluxeKirby et le monde oubliéFarming Simulator 22Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe EditionThe Witcher 3 : Wild Hunt – Game Of The Year EditionLe dématérialisé n'est pas pris en compte.