-Sea of stars / Éditeur et développeur : Sabotage / Date : Hiver 2022-Aliisha : The Oblivion of Twin Goddesses / Editeur : PQube / Développeur : Underscore / Printemps 2022 / Exclu Switch-Loco Motive / Éditeur : Chucklefish / Développeur : Robust Games / Été 2022-Afterlove EP / Éditeur : Fellow Traveller / Développeur : Pikselnesia / Été 2022-Dungeon Munchies / Éditeur : Chorus Worldwide / Développeur : maJAJa /-Figment 2 : Creed Valley / Développeur : Bedtime Digital Games / Février 2022 (Démo dispo)-Let’s Play! Oink Games / Éditeur : Oink Games /-Endling - Extinction is Forever / Éditeur : HandyGames / Développeur : Herobeat Studios / Printemps 2022-OlliOlli World / Éditeur : Private Division / Développeur : Roll7 / 8 Février 2022-River City Girls 2 / Éditeur : Arc System Works / Développeur : WayForward / Été 2022-Parkasaurus / Éditeur et développeur : Washbear Studio / Printemps 2022-Don't Starve Together / Editeur et développeur : Klei Entertainment / Printemps 2022-Chicory : A Colorful Tale / Éditeur : Finji / Développeur : Team Chicory /-Baby Storm / Éditeur : Forever Entertainment / Développeur : baby corp / 21 Janvier 2022-GRIME / Éditeur et développeur : Akupara Games / Été 2022-Gerda : A Flame in Winter / Éditeur : DONTNOD Entertainment / Développeur : PortaPlay / 2022-Timelie / Éditeur : Zordix / Développeur : Urnique Studio /-Behind the Frame : The Finest Scenery / Éditeur : Akupara Games / Développeur : Silver Lining Studio / Printemps 2022-OMORI / Éditeur : PLAYISM / Développeur : Omocat / Printemps 2022