Éditeur : Freedom Games

Développeur : Sword and Axe

Genre : FPS

Disponible sur PC

Prévu sur Switch

Date de sortie : 2022

Langue : Anglais

Commandez des héros légendaires, remodeler une terre fracturée par des serments brisés, des guerres imprudentes et des pouvoirs arcaniques secrets. Les réalisations technologiques et culturelles d'une ancienne civilisation sont désormais enfermées dans les ruines d'anciens temples du monde de Terrazael. Longtemps après que la puissante histoire de la société ait été étouffée par une puissante et mystérieuse « Calamité », les habitants d'Etlan sont au bord de la guerre totale.Dans une tentative désespérée de renforcer ses rangs de recrues, le roi Varic du royaume de Delia accélère la remise des diplômes de tous les étudiants de l'Académie militaire de Brookstead, rompant ainsi un pacte qui dure depuis mille ans. Le cours de leur avenir ayant déraillé de manière antidémocratique, ces quatre « diplômés » de la Brookstead Academy ont décidé de laisser leur empreinte sur ce monde.C'est leur histoire.