L’appellation "artwork" est communément ce qui englobe les choses qui façonnent l'identité visuelle des jeux vidéo, les travaux artistiques qui font naître les aventures que nous vivons sur nos écrans, l'imagination qui se sert d’énormément d'outils et de moyens différents pour concrétiser les idées et la vision des créateurs. Ce qui a de rigolo avec certains artworks, peu importe leur forme ou leur époque, c'est qu'on peut parfois voir qu'ils n'ont au final pas grand chose à voir avec le résultat final et que des divergences artistiques majeures peuvent survenir lors du développement d'un jeu vidéo !

- Un artwork (dessin 2D, modélisation 3D, peinture, sculpture, bref...) par article, pour réaliser le meilleur focus possible sur ce dernier.



- De la diversité, c'est à dire que je ne vais certainement pas me contenter de poster l'intégral des artworks de Final Fantasy VII par exemple, comme si le jeu vidéo ne se résumait qu'à cela. Croyez-moi, vous aller en voir, des trucs exotiques et des jeux que vous croyez complètement perdus dans le tréfonds de votre mémoire (et si dans le meilleur des cas vous découvrez l'existence de certains jeux ou artistes, j'en serais ravi ! )



- Des artworks bloqués en résolution 700 pixels de larges au maximum sur Gamekyo pour convenir à tous les formats d'écran de nos membres, mais que vous pourrez voir en taille agrandie (quand cela est possible, les vieux artworks sont souvent en résolution très basse, donc difficile d'en avoir un exemplaire en grande taille sans que cela ne donne une bouillie de pixel, comme Octopath Traveler, if you know what I mean ) simplement en faisant "ouvrir dans un nouvel onglet" avec le clic droit de votre souris.



- Les informations de bases concernant l'artwork. De quel jeu est-il issu, de quelle année date-il, et surtout, dans la mesure du possible, de quel artiste est-il le travail. C'est parfois ardu de savoir qui a signé quoi, surtout pour les vieux jeux japonais, les auteurs étant des illustrateurs freelance ou tout simplement pas crédité au générique (ce genre de méthode concerne d'ailleurs toute la team de développement, du graphiste à l'ingénieur son, dans les jeux retro japonais...) ou pour les blockbuster américains qui bénéficient de très nombreux artistes pour élaborer leur galerie d'artwork (chez Blizzard, pour World of Warcraft par exemple, il y a plus d'une quinzaine d'artistes qui se sont succéder ces 15 dernières années, la moitié n'étant même pas employés en permanence par le studio mais offrant leurs services ponctuellement...)



- Pas de fan art, sauf si ceux-ci ont été éventuellement utilisé d'une façon ou d'une autre officiellement pour le jeu, pour un but créatif ou marketing.

En espérant que le concept vous plaise et qu'on puisse débattre et PARTAGER autour du JEU VIDÉO et non pas passer encore plus de temps à se bagarrer sur des conneries et des trolls (même si c'est marrant, faut avouer... ).

Après Video Games Music (qui est un peu mort, faut avouer... mais qui peu revivre à tout moment ! ) et Video Game Express (qui est un peu mort aussi...), voici leurs petit frère: Video Games Artworks (oué, j'ai pas été cherché bien loin pour le titre...)Mais qu'est-ce donc encore que ce truc tout naze ? C'est simple, ce sont des artworks, croquis conceptuels, dessins préparatoires, du matériels graphiques à des fins promotionnelles ou purement illustratives, de la 2D traditionnelle et de l'image de synthèse en 3D, du manga, de la peinture ou même de la sculpture... bref, les "artworks" de nos jeux vidéo favoris !Ce groupe sera donc une galerie géante d'artwork de toutes sortes, et vous vous en doutez, il y a vraiment de quoi faire, le contenu est potentiellement illimité ! Mais avant toute chose, fixons quelques petites règles, histoire que vous soyez bien au courant de la démarche:Voilà qui résume un petit peu le machin.