Destroy them all!!

Pourquoi dit-on que Gradius a innové le monde du shoot ?

Super Xevious

Galaga 3

1942

Alpha Mission

Une suite timide ?

Gra [dur] is

Fiche technique:

NOTE PRESSE (Sinclair User 076 - Juillet 1988 )

Screenshots:

J'ai toujours pensé que Salamander (ou LifeForce) était la suite de Gradius (ou Nemesis chez nous). Alors qu'en fait non, la vraie suite se nomme bienet est paru en arcade en 1988, soit 3 ans après le premier Gradius (ou Nemesis).Suite qui sera finalement adaptée sur peu de supports dont notamment une version remaniée sur Game Boy où son nom est pour le coup Nemesis II même au Japon.Et oui, les années 1980 au niveau des noms de jeu, c'était vraiment un bordel infini...D'abord on va esquiver toutes comparaisons avec Salamander, déjà pour la simple et bonne raison que je n'y ai pas vraiment joué à fond, et que Gradius II est comme vous allez le constater une suite vraiment directe du tout premier Gradius là où Salamander prenait un chemin assez différent.Il faut se rappeler tout de même qu'en 1985, les gros succès du shooting game en arcade se nommaientoude Namco,de Capcom, et un peu plus tard lede SNK.Bien que tous ces titres étaient bien solides, ils ne disposaient en aucun cas d'un système d'upgrade aussi poussé que dans Gradius.On est quand même avant la sortie de R-Type, et disposer d'une jauge de sélection de plusieurs options en bas d'écran était tout nouveau.Contrairement à ses concurrents, Gradius ne se contentait pas d'améliorer la puissance de feu de l'armement de son vaisseau.Vous démarrez avec une espèce de "coquille vide" qu'il faudra améliorer coûte que coûte pour s'en sortir vivant de cet enfer vidéoludique !Vitesse, tir principal, missile, module de bouclier, il faudra à chaque fois choisir quoi améliorer, quand améliorer et où améliorer.Gradius ne se limitait pas au concours de shoot frénétique mais ramenait une dimension "réflexion" au shooting-game. Et c'est bien le premier à s'aventurer là-dedans d'où son statut de pionner.Par la suite, les systèmes d'évolution dans les shoot them up continueront leur avancées pour aboutir à des titres comme Radiant Silvergun par exemple.Oui et non.D'abord le titre nous remet dans la peau d’un pilote aux commandes de Vic Viper, où la mission est d'aller à nouveau sauver cette humanité pour qu'elle continue à surconsommer des choses dont elle n'a pas besoin, de regarder des télé-réalités où des mecs appellent leurs copines "frères" et j'en passe... Bref, il faut sauver ces gens, et heureusement que Vic Viper est là.La principale nouveauté qu'amène cette suite est que désormais en lançant une partie, le jeu nous propose de choisir entre 4 types d'upgrade d'armements et 2 types de boucliers que je vous invite à constater juste en dessous.Du coup vous avez la liberté de faire le jeu avec un tailgun plutôt qu'un double shoot, ou de zapper le laser pour opter pour le pulse par exemple. A vous de choisir la combinaison qui va vous satisfaire.Le seul défaut que je trouve à ce système introduit dans ce 2e épisode, est l'impossibilité de changer de mode en cours de jeu. Quand vous choisissez un type d'armement, vous le gardez jusqu'à la fin.Au rayon des nouveautés, on constate que les stages ont gagné en taille de manière vertical (bien que Gradius II soit un shoot horizontal, vous pouvez vraiment scroller de haut en bas sur plusieurs écrans).Les stages sont aussi plus nombreux et plus longs.Ces mêmes stages disposent désormais de boss dédiés, vous n'avez plus un boss récurrent comme dans le premier épisode. Vous avez même un boss Moaï dans cette suite !Si au niveau sonore, le titre de Konami a toujours un soucis de mixage (les bruitages couvrent vraiment la musique qui brille par sa discrétion), on note l'apparition bienvenue de voix numérisées (avec le fameux Destroy Them All !!) qui nous mettent dans l'ambiance.L'upgrade graphique est assez violente comparé au premier épisode. On retrouve les effets de flammes saisissants de Salamander, des boss de tailles colossales, ou encore des stages très fouillés comme les derniers.Le jeu est toujours fluide, je n'ai constaté quasiment aucun ralentissement, là dessus la Gradius-team ne rigole pas et nous montre son aisance technique. Rappelons que c'est en grande partie cette team de Konami qui ira monter un peu plus tard le studio Treasure.Mais là où le bas blesse, c'est au niveau de lade ce titre. Le jeu réussit l'exploit (selon moi) d'être encore plus dur, encore plus hardcore que le premier qui était déjà bien balèze.N'étant pas non plus un joueur hyper talentueux au niveau des shoots, je dois bien vous avouer que je n'ai pas réussi à le finir.Perdre une vie est vraiment "mega-punitif". Le degré de stress que procure ce titre est tel qu'au bout d'un moment, lassé, j'ai lâché mon stick.En vrai, si vous êtes un bon joueur, et que vous avez réussi à bien upgrader Vic Viper, j'ai presque envie de dire que le titre de Konami devient carrément une promenade de santé. Sinon, vous allez vous embourber dans ce jeu, car sans options, vous êtes aussi dangereux qu'un type armé d'une plume contre un autre armé d'un bazooka !