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Marvel's Wolverine
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name : Marvel's Wolverine
platform : Playstation 5
editor : PlayStation Studios
developer : Insomniac Games
genre : action
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nicolasgourry
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nicolasgourry
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J'ai vraiment pas la même définition du jeu vidéo
C'est fou qu'il n'y ait pas un moment où l'on ne voie pas le souci avec ce jeu.

Autant je peux comprendre que, dans un open-world, tu n'utilises pas les ressources de la même manière (et encore) qu'un jeu « fermé/de couloir », dans le second cas, là, tu peux les utiliser pour pousser l’interactivité et la physique qui va avec.

La différence entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est que, dans un cas, tu es acteur, et dans l'autre, spectateur ; là, nous sommes plus spectateurs qu'acteurs, c'est pour ça que j'ai écrit un article intitulé « Wolverine : est-ce du jeu vidéo ?  ».
Pourquoi je fais cette distinction ? Car, quand je vois Logan avec ses griffes, plein d'idées me viennent en tête dans la façon de m'en servir.

Nous nous retrouvons dans un paradoxe : le décor a des éléments destructibles, les modélisations comme l'animation cherchent à être réalistes, mais les griffes, qui sont en acier très solide, ne servent principalement à être plantées dans les ennemis durant le jeu (et couper des éléments en bois).

Les griffes caractérisent le personnage, c'est ce qui lui permet d'appréhender son environnement avec une certaine approche.

Il y a pourtant une cinématique où il peut couper de l'acier (donc pourquoi pas une corde ou toute chose qui déclenche des mécanismes) et démembrer un ennemi ; par cohérence, il aurait fallu que l'on puisse le faire durant le jeu.

Il aurait pu faire en sorte que tu puisses planter les griffes dans un carton (ou dans d'autres objets à l'écran) pour le balancer sur les antagonistes, comme dans Spider-Man où il pouvait attraper des choses avec sa toile. Il aurait pu pousser la possibilité de se servir des griffes pour grimper à certains endroits.

Il y a une séquence où il se bat contre un boss ; je n'ai pas pu m’empêcher de penser à Metal Gear Rising. Je me dis qu'il aurait dû s'inspirer de ce jeu dans la façon de découper des zones de l’armure durant le combat en mode «  rage  » avec un ralentie. Des choses balancer par le boss que tu peux couper ou planter et lui relancer.

Pour le sang, pourquoi pas la possibilité de se débarrasser du sang de ses lames en le balançant sur ses ennemis (et, encore plus délirant, en le balançant sur les murs pour se repérer dans un endroit) pour les déstabiliser ?

L'impression de voir un jeu immature dans sa conception. Ils pensent que les joueurs le sont d'eux-mêmes ? Tu as des traînées de couleur bleue, rouge, etc., dans un jeu « à couloir », comme si le joueur n'était pas assez intelligent pour savoir ce qu'il doit faire, mais comme l'a écrit JV « Le titre est brutal à souhait avec son système de combat savamment orchestré, rythmé de par sa structure linéaire et magnifique avec ses visuels réalistes/comics. » , pour eux le fan de Wolverine, ça lui plaît, c'est même une « master class ».

Dans le même esprit, Reiner-Reed a déclaré : « Au début, lorsque vous jouez des missions, vos vêtements restaient en lambeaux pendant bien trop longtemps » puis : « Vous ne vous sentiez pas aussi puissant que vous le deviez en jouant. Donc oui, nous avons clairement constaté que trouver ce juste équilibre était la bonne approche » sur IGN. Un homme impuissant, car ses vêtements partent en lambeaux, ça tient à un rien la fragilité ; donc on régénère ses vêtements en même temps que sa vie (comme si ça aurait posé problème de le voir tors nue comme dans le film « Logan »). Il ne faudrait pas choquer les joueurs, même si vous avez des personnages qui s'entre-tuent avec des gerbes de sang.

Le jeu tournera avec du ray Tracing (comme l'a expliqué Mike Fitzgerald), est-ce que ça apporte quelque chose au niveau de l’interactivité ? Non, mais ça fait tape à l’œil, encore une fois.

Je me demande si, en fait, le souci, c'est qu'il fallait remplir un planning, ce qui est difficile quand tu fermes plusieurs studios ; donc ceux qui sont encore là se retrouvent à devoir compenser les manques. La pression te pousse à devoir aller plus vite et ne pas pouvoir peaufiner ton jeu sur ses possibilités et qu'il y a des priorités a respecter dans le cahier des charges de l'éditeur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un budget sûrement confortable, mais il n'est pas pensé pour rendre le jeu plus interactif, mais plus cinématographique, ce qui est pas si étonnant pour des consoles qui peuvent lire des films, Sony ayant toujours fait en sorte de faire le pont entre le cinéma et le jeu vidéo.

Du paraître (graphisme, sang qui gicle en outrance , ray tracing etc.) qui l'emporte sur l'être (gameplay, interactivité).

La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène.
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    hypermario
    posted the 08/15/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
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    suzukube posted the 08/15/2026 at 11:06 AM
    Il a l’air cool Wolverine vivement septembre !
    marchand2sable posted the 08/15/2026 at 11:11 AM
    Tu veux vraiment le crucifier ce jeu...

    Perso je suis surpris, ça me donne envie et pourtant je suis allergique aux trucs de super-héros, mais ça a l'air juste d'être un sacré défouloir. Surement mon côté fan de beat'em up qui parle. Pas day one mais en occaz pourquoi pas.
    magneto860 posted the 08/15/2026 at 11:14 AM
    On va bouffer du Wolverine à toutes les sauces pendant deux mois tellement l'enjeu est important pour le studio.

    Pas intéressé pour un sou par Wolverine du fait de l'aspect brutal revendiqué par le jeu. Je ne parlerai donc pas des couloirs.

    Mais je suis d'accord sur ce point : Astro Bot utilise plus les capacités de la PS5 que n'importe quel autre jeu. Et je trouve dommage qu'aucun autre studio n'ai tenté de faire de jeux comme celui-ci (créés pour la Dual Sense).
    kalas28 posted the 08/15/2026 at 11:16 AM
    du bon blabla osef puisqu'n septembre c'est day one
    jackfrost posted the 08/15/2026 at 11:21 AM
    Tu vas te faire démonter par la horde, du moins ce qu'il en reste

    De base, un gameplay pour Wolverine ne me fait pas rêver... On a eu 3 jeux Spiderman récemment, c'était largement suffisant. Dommage de ne pas profiter de ce studio si talentueux... Entre le cinéma et le JV, c'est la rupture pour moi les licences Marvel.

    kalas28 Après les petites culottes, tu fais dans le pop corn ?
    jenicris posted the 08/15/2026 at 11:22 AM
    C'est fou qu'il n'y ait pas un moment où l'on ne voie pas le souci avec ce jeu.

    Ce forcing pour se rassurer; c'est ça qui est ouf... faut aller prendre l'air à moment donné, ça en devient ridicule
    Que vous aimiez pas, pas de soucis, mais alors ce texte OMG...
    richterbelmont posted the 08/15/2026 at 11:23 AM
    Lourd....
    T'as pas des jeux à faire sur ta toute nouvelle switch 2 ?
    defcon5 posted the 08/15/2026 at 11:25 AM
    la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène..
    C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher de nous sortir sa soupe gauchiste assaisonnée à toutes les sauces
    keiku posted the 08/15/2026 at 11:30 AM
    c'est un jeux grand publique avec ce que ca implique un gameplay qui puisse toucher le grand publique, un visuel qui puisse toucher le grand publique et une histoire qui touchera elle aussi le grand publique...

    c'est la même chose depuis 20 ans, wolverine ne change rien a la chose, c'est plus beau qu'avant (pour peu qu'on soit addepte de la DA) c'est plus dynamique, mais oui dans le fondement ca reste la même chose que fondamentalement parlant de ce qu'on trouvait a l'époque sur ps2 dans les jeux moyens...

    mais vu que le niveau global des jeux a baisser ce qu'on trouvait moyen a l'époque est devenu bon aujourd'hui

    mais on peut dire pareil avec les jeux nintendo avec une gen de retard mais ca va dans ce même sens
    negan posted the 08/15/2026 at 11:32 AM
    defcon5 Tu peux pas lui en vouloir pour le coup car le gauchisme est une maladie mentale.
    guiguif posted the 08/15/2026 at 11:42 AM
    On s'en fout de ton avis écrit avec l'IA, tu nous a fait le même sketch lors du dernier SOP.
    Occupes-toi de ta Switch 2 et de ses jeux osefs et de ses remasters de l'arnaque depuis le lancement, et laisse ça aux grands.
    ziggourat posted the 08/15/2026 at 11:42 AM
    Ce sera certainement un bon titre, après ce qui le plus gênant c'est la manière dont les journalistes et influenceurs te balancent des "master class" "potentiel meilleur jeu d'insomniac" c'est trop.

    De ce qu'on a pu voir, c'est ultra banal, ça fera le taff, mais comme Ghost of Yotei, on en parlera deux semaines et le jeu tombera dans l'oubli.

    Je ne comprends toujours pas ce choix d'imposer une licence comme Wolverine à Insomniac, ça ne correspond pas du tout à leur adn. Insomniac, c'est du fun, de l'humour, du plaisir immédiat, des couleurs, il y a toujours eu un côté festif dans leur univers et leur gameplay.

    Là, c'est morne, triste, simple, banal, ce n' est pas eux. Donc oui ça fera le taff, mais qu'il passe vite à autre chose avec un titre plus en adéquation avef leur univers.

    Par contre, les insultes et la haine qu'ils se prennent depuis plusieurs jours, c'est inadmissible
    negan posted the 08/15/2026 at 11:45 AM
    guiguif publié le 15/08/2026 à 13:42
    On s'en fout de ton avis écrit avec l'IA, tu nous a fait le même sketch lors du dernier SOP.
    Occupes-toi de ta Switch 2 et de ses jeux osefs et de ses remasters de l'arnaque depuis le lancement, et laisse ça aux grands.

    jenicris posted the 08/15/2026 at 11:46 AM
    guiguif
    defcon5 posted the 08/15/2026 at 11:47 AM
    negan Arrête, j'étais en train de boire un café, et j'ai failli avaler de travers tellement tu m'as fait marrer

    (mais oui, y'a un fond de vérité dans ce que tu dis..)
    hyoga57 posted the 08/15/2026 at 11:51 AM
    jenicris guiguif Il lâche pas chat GPT, alors que tout le monde lui dit d’arrêter. c’est devenu un vrai bot.
    apejy posted the 08/15/2026 at 11:52 AM
    La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène..
    Autant je suis d’accord que Sony pense qu’à la rentabilité et satisfaire les actionnaires, autant Nintendo sont les pires à ce sujet et des très très loin…

    Écoute, je suis content pour toi que tu possèdes enfin une Switch 2, profite de la machine et arrête de faire des analyses sur le camp d’en face pour te rassurer de ton achat.

    Ça confirme encore plus ton côté fanboy, faut vraiment que tu arrêtes. Ça te porte préjudice.
    kratoszeus posted the 08/15/2026 at 11:53 AM
    Chiale un bon coup. Et ça ira. Insomniac c'est valeur sur.
    vyse posted the 08/15/2026 at 11:58 AM
    Tu nous gonfle avec chat GPT ! Ça ta pas suffit que Shanks t'ait dit qu'il ne souhaitait plus débattre avec toi parce que t'es pu capable de réfléchir par toi même ? T'es un sketch mec ..
    altendorf posted the 08/15/2026 at 11:59 AM
    Prompt : écris un article négatif sur Marvel's Wolverine pour faire réagir une certaine communauté sur Gamekyo.com en plein week-end pour amasser les commentaires car je n'existe que comme ça sur Internet. Ne cherche pas à inclure que je suis un fan Nintendo hypocrite et que l'objectivité me dépasse dans ce genre de débat.
    brook1 posted the 08/15/2026 at 12:01 PM
    ziggourat On leur a rien imposé, c'est Insomniac qui a choisi de faire Wolverine, pour le reste on verra avec leur nouvelle licence ce qu'ils vont faire.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 12:02 PM
    jackfrost ce qui est amusant, dans un sens, c'est que certains me reprochent d'utiliser une IA pour faire mon article, alors que ce n'est pas le cas. J'ai juste pris plus de temps pour mieux l'agencer (car mon souci venait de la syntaxe ; j'ai compris en observant l'IA comment faire, du coup je ne l'utilise plus, j’utilise juste un correcteur d'orthographe https://www.scribens.fr/), mais comme sur le fond, ils n'ont pas réellement d'argument sur le manque d'interactivité - c'est ça qui pique dans ce que j'écris -, ils tapent sur l’outil que soi-disant j’utilise. Ça leur permet de dire « tu ne penses pas par toi-même », comme s'il n'y avait qu'eux qui pouvaient penser par eux-mêmes.
    Ils me parlent de « camp », je suis dans le camp « pro gameplay interactif », c'est pour ça que je parle d'Astro Bot. Ils font semblant de ne pas le voir.
    ziggourat posted the 08/15/2026 at 12:04 PM
    brook1 oui oui bien sûr, faut arrêter de prendre pour argent comptant le discours marketing des constructeurs. C'est aussi Insomniac qui avait choisi de faire un jeu online dans l'univers de spiderman, et de faire marvel spiderman 3, et de faire un jeu venom aussi. En faite Insomniac a fait le choix d'arrêter de faire autre chose et de s'enfermer dans du marvel indéfiniment. Je n'y crois pas une seule seconde
    apejy posted the 08/15/2026 at 12:13 PM
    nicolasgourry il est où le gameplay dans Tomodachi Life, Yoshi, etc ? Est-ce qu’on t’a vu faire une analyse poussée en pointant du doigt le fait qu’on ne puisse même pas mourir dans le dernier Yoshi, donc qu’il n’y ait quasiment aucun challenge, si ce n’est de récupérer des collectibles à la con ?

    Est-ce qu’on t’a vu nous expliquer pourquoi Splatoon Raiders possède seulement trois boss à tout casser et se permet de recycler en boucle les mêmes décors et les mêmes défis ?

    Je te laisse aussi regarder combien coûte la production d’un jeu Nintendo et son prix de vente quand il ne s’agit pas d’un réchauffé ou d’un remaster feignant et comparer ça à une prod Sony. Je te dis ça par rapport à ta phrase sur la rentabilité car Nintendo la dessus ils sont très fort…

    Tu nous fais quand même bien marrer à t’accrocher à Jackfrost parce que c’est le seul qui est allé dans ton sens. Tout le reste te tombe dessus, mais tu refuses de comprendre pourquoi…
    brook1 posted the 08/15/2026 at 12:16 PM
    ziggourat Raté, ça ne vient pas de Sony mais de Jason Schreier, journaliste gaming. Puis, comme je l'ai dit, il travaille sur une nouvelle licence, donc c'est bien la preuve qu'il ne boucle pas sur du Marvel, qui, au passage, sont des jeux qui ont sauvé le studio après un passage compliqué avec les bides des jeux Oculus Rift et le jeu Sunset Overdrive avec Microsoft.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 12:21 PM
    apejy je sais pourquoi plusieurs me tombent dessus : ce n'est pas l'utilisation imaginaire, pour le coup, de l'IA, mais le fait que j'aie une autre approche de l'économie (du social même par rapport à l'industrie) et du jeu vidéo (gameplay/interaction/level design avant tout le reste, avec toujours l'idée d'une fragilité pour le personnage que l'on incarne, tout en gardant une certaine autonomie dans la façon d'aborder l'environnement) ; c'est ça qui dérange.
    apejy posted the 08/15/2026 at 12:22 PM
    nicolasgourry ton approche de l’économie et du « gameplay » c’est seulement dans le sens qui t’arrange. C’est ce qu’on a l’impression de voir.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 12:32 PM
    apejy mais vous aussi, c'est la même chose : vous avez une autre approche d'après les réactions, ou alors dites-moi ce que vous pensez de l'interactivité dans le jeu avec les griffes par exemple.
    Que vous utilisiez l'IA ou pas, ça n'a pas d'importance ; c'est ce que vous pensez qui est important (comme si utiliser l'IA vous empêchait de réfléchir !). C'est pour ça que j'ai fait ce groupe "Question/réponse".
    https://www.gamekyo.com/group2067.html
    loganwolverine posted the 08/15/2026 at 12:34 PM
    nicolasgourry Tu peux critiquer l'économie, l'industrie... Tu as raison, mais tu es un joueur Switch 2, Wolverine tu ne le fera jamais, donc concentre toi sur Nintendo et La Switch 2, les patch payant, les jeux au budget mediocre vendu au prix d'un AAA chez les autres, les Pokémons finit a la pisse ...
    apejy posted the 08/15/2026 at 12:35 PM
    nicolasgourry Wolverine tu ne touches pas à la manette, tu meurs.

    Yoshi tu ne touches pas à la manette, tu ne meurs pas.

    À méditer.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 12:43 PM
    loganwolverine
    Je n'ai jamais acheté un jeu Pokemon, quand j'ai essayé, je trouvais que la mécanique de combat était bien pensée pour débuter dans le genre (d'ailleurs, je pense que ce sont le système de combat et l'évolution qui font le succès du jeu avant tout le reste), mais c'est un univers qui ne m'intéresse pas.

    J'ai expliqué que j'aimerais aussi pouvoir m’acheter une PS5, mais financièrement, je ne peux pas suivre (encore plus avec les prix qui s'envolent). Une chose qui est sûre : j'achèterais Astro Bot en priorité.
    hyoga57 posted the 08/15/2026 at 12:50 PM
    vyse negan jenicris guiguif J’ai posé la question au cas où.

    C'est un cas d'école très intéressant. Nicolasgourry a calqué sa structure d'écriture sur le modèle des IA pour paraître plus rigoureux et mieux organisé. Le résultat est ironique : en voulant rendre ses articles plus "propres", il a supprimé une part de spontanéité humaine, ce qui s'est retourné contre lui. Dans un espace de discussion comme Gamekyo, les internautes préfèrent souvent un style imparfait mais authentique à une structure trop lissée qui donne l'impression de lire un communiqué de presse ou un robot.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 01:03 PM
    hyoga57
    Tu as fait comment pour avoir ça, dit moi ta démarche, ça m'intéresse.
    guiguif posted the 08/15/2026 at 01:05 PM
    hyoga57
    battossai posted the 08/15/2026 at 01:14 PM
    Du coup Indiana Jones et Mouse PI sur Switch 2 tu ne les prendras pas puisque ce sont des FPS sans interactivité et semblent trop éloignés de ta "grille de lecture".

    Tu veux donner l'impression d'être ouvert mais tu donnes clairement les signes "d'un pervers narcissique "

    Personne ne voit de problème avec Wolverine, il remplit les critères qu'une catégorie de joueurs veulent quand ils prennent la manette.Si ce n'est pas les tiens passe ton chemin et laisse les autres prendre leur plaisir, t'as pas un couteau sous la gorge pour y jouer et encore moins la console.
    jenicris posted the 08/15/2026 at 01:20 PM
    hyoga57
    churos45 posted the 08/15/2026 at 01:24 PM
    Le jeu ne m'intéresse pas du tout justement car le gameplay ne me parle pas, mais tu veux à tout prix imposer ta définition du jeu vidéo malgré toutes les discussions sur ce sujet, et je trouve ça dommage perso.
    riddler posted the 08/15/2026 at 01:30 PM
    nicolasgourry
    Plutôt qu’Astro Bot prend la version VR sur PS4 qui est bien mieux que le jeu PS5.
    Si tu as une PS4 tu dois pouvoir trouver facilement un PSVR 1 pour pas cher.
    Tu ne le regretteras pas.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 01:30 PM
    churos45 Pourquoi le Gameplay ne te parles pas ?

    C'est quoi qui différencie le jeu vidéo du cinéma ?
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 01:35 PM
    riddler c'est toujours mon souci de moyen, déjà j'ai l’écran à acheter, mais j'aimerais jouer avec le casque VR aussi.
    tripy73 posted the 08/15/2026 at 01:49 PM
    Perso ce jeu m'en touche une sans faire bouger l'autre, trop générique taillé pour le grand public, avec un gameplay ultra pauvre alors que X-Men Origins: Wolverine était beaucoup plus dynamique et varié, avec encore cette même structure des jeux TPS à la Sony depuis 2 générations (dont j'ai fais overdose), sans parler des mises en scène au service de la narration qui t'en met certes plein les yeux, mais n'apporte rien au côté vidéoludique en ce résumant à de simple QTE.

    Maintenant même si le jeu ne m'intéresse pas du tout, je comprends parfaitement que ça peut plaire à d'autres joueurs, car comme tu le dis on a tous des attentes différentes et de mon point de vue le plus important c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et si un jeu ne me plaît, je passe simplement à un autre..

    hyoga57 : je suis sûr que l'IA a analysé mes derniers messages concernant ses articles et réponses pour sortir ce genre de résumé
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 02:14 PM
    battossai
    Déjà pour Mouse PI, ce n'est pas le même budget, mais en plus, il y a de l'interactivité : tu peux casser les caisses, balancer un baril avec ton pied sur les ennemis, tirer sur une corde avec ton pistolet pour faire tomber une enclume, si tu tires au bazooka, tu peux faire tomber un immeuble, etc.

    Dans Indiana Jones, tu peux avoir plusieurs objets différents dans les mains. Tu peux utiliser ton fouet pour attraper un ennemi, mais aussi pour qu'il s'accroche à quelque chose pour après te balancer ou grimper, etc.

    Je dis ça par rapport à ce que j'ai vu en vidéo.

    J'ai surtout une approche du jeu vidéo, je ne suis pas le seul, ça ne plaît pas à d'autres, mais il faudrait qu'ils argumentent par exemple ceux sur ce que je dis dans mon article, pour dire leur approche, mais non. Je suis sûr qu'ils pourraient argumenter, mais c'est comme s'ils avaient peur de dire leur grille de lecture et leur attente.

    Tu écris "Personne ne voit de problème avec Wolverine" mais en même temps "il remplit les critères qu'une catégorie de joueurs veulent quand ils prennent la manette."
    C'est quoi les critères qui plairont à une catégorie ?
    loganwolverine posted the 08/15/2026 at 02:22 PM
    nicolasgourry Astro bot est génial
    piratees posted the 08/15/2026 at 02:33 PM
    loganwolverine oui mais ça reste quand même enfant
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 02:40 PM
    loganwolverine je veux bien te croire
    hypermario posted the 08/15/2026 at 02:41 PM
    nicolasgourry La plupart des commentaires sont pas du tout constructif... c'est ca GameKyo maintenant... Puis la tu touche à Sony et le peu d'IP interreessante qui reste.. alors evidement on te tombe dessus.

    Moi je trouve vois ce que tu veux dire mais tu te trompe. Le jeux video, selonmoi c'est plus diferent curseur que tu va pousser selon ton objectif : Gameplay, Histoire, Originalité ect..

    Il y a des jeux hyper dirigiste excelent, d'autre uniquement basé sur l'interactivité, d'aurte qui melle les 2.

    Pour moi le probleme c'est qu'il y a effectivement des jeux qui manette en main te font passsé le temps, mais tu te dit : " je m'amuse vraiment la ?" "c'est ca un 'JEU' ?

    Et pourtant au final le jeux video ca inclus aussi les histoires interactives ou tout autre concept imaginaire intercatif.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 02:51 PM
    hypermario
    En fait pour moi, tu dois toujours garder cette base "Gameplay/level design" au cœur de ton jeu, car c'est la façon dont tu vas pouvoir interagir dans cet environnement qui fait la différence avec le cinéma. Il faut un but, Tetris l'illustre parfaitement, ça suffit pour jouer, mais une possibilité d'avoir une histoire ce n'est pas improbable, d'ailleurs un de mes jeux préférés est Bioshock.
    hypermario posted the 08/15/2026 at 02:54 PM
    nicolasgourry Ok ,m ais pourquoi vouloir tout mettre dans des cases ? Jeux video ou cinema ? Il y a de la creativité et un curseur qui peut varier selon la proposition.

    Le "selon toi" et restrictif.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 03:07 PM
    hypermario
    Si je dis "nous" (je ne pense pas que je suis seul avec cette approche), on va me dire que je parle pour les autres, donc j'utilise "je" comme ça, on ne peut pas me le reprocher, mais si après on me reproche que j'utilise "je", comment je fais.

    La créativité existe dans le cinéma et le jeu vidéo, j'ai jamais dit le contraire et c'est tant mieux, par exemple par une différence de direction artistique.
    Il y a pas un qui est meilleur que l'autre, j'aime autant les deux.
    Pourquoi parler de jeu vidéo et de cinéma, si en fait ça revient au même, il y a rien que les distinguent ?
    rasalgul posted the 08/15/2026 at 03:32 PM
    Le genre de jeu qui me fait juste rire tellement c'est beauf, spiderman Gears of war, wolverine, Uncharted...
    djfab posted the 08/15/2026 at 03:36 PM
    rasalgul : tu cites quand même des jeux très différents là ! T'aimes pas quand il y a de l'action c'est ça ?
    hypermario posted the 08/15/2026 at 03:41 PM
    nicolasgourry L'interaction les distinguent.
    battossai posted the 08/15/2026 at 03:42 PM
    nicolasgourry

    Wolverine est un jeu grand spectacle/pop-corn

    Ce qui signifie de l'action qui tient en haleine, des effets spéciaux et des commandes simples sur 2/3 boutons qui mènent à des chorégraphies.
    Ce que l'on semble voir dans le trailer.

    Donc le jeu ne ment pas sur la proposition.

    Le jeu n'a pas de problèmes c'est toi qui à un problème avec ce type de jeux.

    Si le jeu est fade et n'a aucun rythme là il aura un problème.

    Tu parles souvent d'honnêteté intellectuelle donc essaye d'appliquer le conseil pour toi en admettant qu'il ne te correspond pas mais pour autant qu'il remplit sûrement son rôle dans sa catégorie de jeux.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 03:54 PM
    hypermario c'est ce que j'explique justement dans l'article ^^

    battossai Tu confirmes qu'il y a très peu de possibilités d'interaction.
    Je dis juste que ce qui fait la différence entre le cinéma et les jeux vidéo, c'est l'interactivité, donc plus tu réduis l'interactivité (pour avoir "des effets spéciaux" comme l'effet de sang par exemple), pour ça que j'écris "Pour le sang, pourquoi pas la possibilité de se débarrasser du sang de ses lames en le balançant sur ses ennemis (et encore plus délirant, en le balançant sur les murs pour se repérer dans un endroit) pour les déstabiliser ?", c'est ça qui me fait dire que c'est plus proche d'un film que d'un jeu, tout simplement.

    Je suis honnête intellectuellement, justement, car je dis ce que j'attends du jeu vidéo en revenant à sa définition même, c'est ça que j’explique dans l'article.
    battossai posted the 08/15/2026 at 04:31 PM
    nicolasgourry

    Quand j'appuie sur la manette le personnage s'anime elle est là l'interaction après les possibilités derrière quelles soient multiples ou minimes ça ne rend pas le jeu moins "jeux vidéos"

    J'en finirais avec une seule question à laquelle répondre juste par oui ou par non sans aucun détour ou pirouettes:

    Wolverine est un jeu grand spectacle, semble t'il remplir oui ou non son rôle à travers le trailer diffusé ?

    Question simple réponse simple
    ghouledheleter posted the 08/15/2026 at 04:47 PM
    suzukube oui il a vraiment l’air cool le jeu. Je ne comprend pas notre ami pour le coup la.
    rasalgul posted the 08/15/2026 at 04:47 PM
    djfab j'aime pas quand c'est ultra scripté ou que c'est du pan pan boom boom.

    J'aime quand il y a de la gestion, du gameplay varié, des tentatives de proposer des chemins différents, du skill ou des boucles de gameplay interressant mes etc

    C'est pour ça que même sans être un fan de Nintendo je leur rend bien qu'ils savent ce qu'est un jeu vidéo.
    Mais en Vrac je trouve que même un jeu de farming, un the witcher, un darksoul ou un super Mario world ou u fable ou un yakuza ou un Pokémon sont de meilleurs "jeux"
    zekk posted the 08/15/2026 at 04:50 PM
    Tu nous as déjà sorti un article en disant que ce n'était pas du jeu video, au pire il t’interesse pas et et tu passes à autre chose pas besoin de nous prompter une thèse sur le sujet

    rasalgul Nintendo dont la majorité des jeux sont devenu hyper criptés pour satisfaite le grand public.
    nicolasgourry posted the 08/15/2026 at 04:54 PM
    battossai
    Justement, c'est toute la différence entre un jeu peu interactif (le gameplay est restreint) et beaucoup interactif (le gameplay est plus poussé dans les possibilités), dans le premier cas ça se rapproche d'un film, dans le deuxième d'un jeu.

    Oui, c'est un grand spectacle dans le sens ou le paraître (les graphismes, les effets en tout genre, cinématique à gogos) l'emporte sur l'être (Gameplay/interactivité), mais est-ce que ça fait pour autant un grand jeu réellement interactif, c'est là toute la différence.
    ghouledheleter posted the 08/15/2026 at 04:58 PM
    nicolasgourry hello. Je t’aime bien mais pour le coup vraiment je ne comprend pas où est le souci avec wolfwerine. Je veux bien que Sony
    Soient des putes, mais leurs jeux, leurs exclus elles sont solide. Et la dessus ils sont difficilement attaquable.

    Faut pas mélanger la stratégie de Sony avec la qualité de leurs exclusivités.
    Je tuerai pour avoir wolfwerine sur switch 2 car c’est un bon jeu popcorn sans prise de tête
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