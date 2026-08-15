C'est fou qu'il n'y ait pas un moment où l'on ne voie pas le souci avec ce jeu.
Autant je peux comprendre que, dans un open-world, tu n'utilises pas les ressources de la même manière (et encore) qu'un jeu « fermé/de couloir », dans le second cas, là, tu peux les utiliser pour pousser l’interactivité et la physique qui va avec.
La différence entre le jeu vidéo et le cinéma, c'est que, dans un cas, tu es acteur, et dans l'autre, spectateur ; là, nous sommes plus spectateurs qu'acteurs, c'est pour ça que j'ai écrit un article intitulé « Wolverine : est-ce du jeu vidéo ? ».
Pourquoi je fais cette distinction ? Car, quand je vois Logan avec ses griffes, plein d'idées me viennent en tête dans la façon de m'en servir.
Nous nous retrouvons dans un paradoxe : le décor a des éléments destructibles, les modélisations comme l'animation cherchent à être réalistes, mais les griffes, qui sont en acier très solide, ne servent principalement à être plantées dans les ennemis durant le jeu (et couper des éléments en bois).
Les griffes caractérisent le personnage, c'est ce qui lui permet d'appréhender son environnement avec une certaine approche.
Il y a pourtant une cinématique où il peut couper de l'acier (donc pourquoi pas une corde ou toute chose qui déclenche des mécanismes) et démembrer un ennemi ; par cohérence, il aurait fallu que l'on puisse le faire durant le jeu.
Il aurait pu faire en sorte que tu puisses planter les griffes dans un carton (ou dans d'autres objets à l'écran) pour le balancer sur les antagonistes, comme dans Spider-Man où il pouvait attraper des choses avec sa toile. Il aurait pu pousser la possibilité de se servir des griffes pour grimper à certains endroits.
Il y a une séquence où il se bat contre un boss ; je n'ai pas pu m’empêcher de penser à Metal Gear Rising. Je me dis qu'il aurait dû s'inspirer de ce jeu dans la façon de découper des zones de l’armure durant le combat en mode « rage » avec un ralentie. Des choses balancer par le boss que tu peux couper ou planter et lui relancer.
Pour le sang, pourquoi pas la possibilité de se débarrasser du sang de ses lames en le balançant sur ses ennemis (et, encore plus délirant, en le balançant sur les murs pour se repérer dans un endroit) pour les déstabiliser ?
L'impression de voir un jeu immature dans sa conception. Ils pensent que les joueurs le sont d'eux-mêmes ? Tu as des traînées de couleur bleue, rouge, etc., dans un jeu « à couloir », comme si le joueur n'était pas assez intelligent pour savoir ce qu'il doit faire, mais comme l'a écrit JV « Le titre est brutal à souhait avec son système de combat savamment orchestré, rythmé de par sa structure linéaire et magnifique avec ses visuels réalistes/comics. » , pour eux le fan de Wolverine, ça lui plaît, c'est même une « master class ».
Dans le même esprit, Reiner-Reed a déclaré : « Au début, lorsque vous jouez des missions, vos vêtements restaient en lambeaux pendant bien trop longtemps » puis : « Vous ne vous sentiez pas aussi puissant que vous le deviez en jouant. Donc oui, nous avons clairement constaté que trouver ce juste équilibre était la bonne approche » sur IGN. Un homme impuissant, car ses vêtements partent en lambeaux, ça tient à un rien la fragilité ; donc on régénère ses vêtements en même temps que sa vie (comme si ça aurait posé problème de le voir tors nue comme dans le film « Logan »). Il ne faudrait pas choquer les joueurs, même si vous avez des personnages qui s'entre-tuent avec des gerbes de sang.
Le jeu tournera avec du ray Tracing (comme l'a expliqué Mike Fitzgerald), est-ce que ça apporte quelque chose au niveau de l’interactivité ? Non, mais ça fait tape à l’œil, encore une fois.
Je me demande si, en fait, le souci, c'est qu'il fallait remplir un planning, ce qui est difficile quand tu fermes plusieurs studios ; donc ceux qui sont encore là se retrouvent à devoir compenser les manques. La pression te pousse à devoir aller plus vite et ne pas pouvoir peaufiner ton jeu sur ses possibilités et qu'il y a des priorités a respecter dans le cahier des charges de l'éditeur. Ce qui est dommage, c'est qu'il y a un budget sûrement confortable, mais il n'est pas pensé pour rendre le jeu plus interactif, mais plus cinématographique, ce qui est pas si étonnant pour des consoles qui peuvent lire des films, Sony ayant toujours fait en sorte de faire le pont entre le cinéma et le jeu vidéo.
Du paraître (graphisme, sang qui gicle en outrance , ray tracing etc.) qui l'emporte sur l'être (gameplay, interactivité).
La PS5 à sa sortie, avait comme jeu fourni Astro's Playroom, au niveau de l'interactivité, on n'est pas du tout au même niveau. Il y a eu par la suite Astro Bot, ils incarnent bien plus le jeu vidéo que ce Wolverine qui en est une esbroufe désincarnée. Vivement l'annonce du prochain titre de la Team Asobi, même si je pense que Nicolas Doucet doit avoir une pression énorme, car s'il sort un jeu qui n'est pas assez rentable, le couperet pourrait tomber aussi sur lui, vu le cynisme de la direction de Sony (qui s'adresse plus aux actionnaires qu'aux joueurs) depuis quelque temps. La rentabilité pour la rentabilité, voilà où ça nous mène.
posted the 08/15/2026 at 11:00 AM by nicolasgourry
Perso je suis surpris, ça me donne envie et pourtant je suis allergique aux trucs de super-héros, mais ça a l'air juste d'être un sacré défouloir. Surement mon côté fan de beat'em up qui parle. Pas day one mais en occaz pourquoi pas.
Pas intéressé pour un sou par Wolverine du fait de l'aspect brutal revendiqué par le jeu. Je ne parlerai donc pas des couloirs.
Mais je suis d'accord sur ce point : Astro Bot utilise plus les capacités de la PS5 que n'importe quel autre jeu. Et je trouve dommage qu'aucun autre studio n'ai tenté de faire de jeux comme celui-ci (créés pour la Dual Sense).
De base, un gameplay pour Wolverine ne me fait pas rêver... On a eu 3 jeux Spiderman récemment, c'était largement suffisant. Dommage de ne pas profiter de ce studio si talentueux... Entre le cinéma et le JV, c'est la rupture pour moi les licences Marvel.
kalas28 Après les petites culottes, tu fais dans le pop corn ?
Ce forcing pour se rassurer; c'est ça qui est ouf... faut aller prendre l'air à moment donné, ça en devient ridicule
Que vous aimiez pas, pas de soucis, mais alors ce texte OMG...
T'as pas des jeux à faire sur ta toute nouvelle switch 2 ?
C'est plus fort que lui, il ne peut pas s'empêcher de nous sortir sa soupe gauchiste assaisonnée à toutes les sauces
c'est la même chose depuis 20 ans, wolverine ne change rien a la chose, c'est plus beau qu'avant (pour peu qu'on soit addepte de la DA) c'est plus dynamique, mais oui dans le fondement ca reste la même chose que fondamentalement parlant de ce qu'on trouvait a l'époque sur ps2 dans les jeux moyens...
mais vu que le niveau global des jeux a baisser ce qu'on trouvait moyen a l'époque est devenu bon aujourd'hui
mais on peut dire pareil avec les jeux nintendo avec une gen de retard mais ca va dans ce même sens
Occupes-toi de ta Switch 2 et de ses jeux osefs et de ses remasters de l'arnaque depuis le lancement, et laisse ça aux grands.
De ce qu'on a pu voir, c'est ultra banal, ça fera le taff, mais comme Ghost of Yotei, on en parlera deux semaines et le jeu tombera dans l'oubli.
Je ne comprends toujours pas ce choix d'imposer une licence comme Wolverine à Insomniac, ça ne correspond pas du tout à leur adn. Insomniac, c'est du fun, de l'humour, du plaisir immédiat, des couleurs, il y a toujours eu un côté festif dans leur univers et leur gameplay.
Là, c'est morne, triste, simple, banal, ce n' est pas eux. Donc oui ça fera le taff, mais qu'il passe vite à autre chose avec un titre plus en adéquation avef leur univers.
Par contre, les insultes et la haine qu'ils se prennent depuis plusieurs jours, c'est inadmissible
On s'en fout de ton avis écrit avec l'IA, tu nous a fait le même sketch lors du dernier SOP.
Occupes-toi de ta Switch 2 et de ses jeux osefs et de ses remasters de l'arnaque depuis le lancement, et laisse ça aux grands.
(mais oui, y'a un fond de vérité dans ce que tu dis..)
Autant je suis d’accord que Sony pense qu’à la rentabilité et satisfaire les actionnaires, autant Nintendo sont les pires à ce sujet et des très très loin…
Écoute, je suis content pour toi que tu possèdes enfin une Switch 2, profite de la machine et arrête de faire des analyses sur le camp d’en face pour te rassurer de ton achat.
Ça confirme encore plus ton côté fanboy, faut vraiment que tu arrêtes. Ça te porte préjudice.
Ils me parlent de « camp », je suis dans le camp « pro gameplay interactif », c'est pour ça que je parle d'Astro Bot. Ils font semblant de ne pas le voir.
Est-ce qu’on t’a vu nous expliquer pourquoi Splatoon Raiders possède seulement trois boss à tout casser et se permet de recycler en boucle les mêmes décors et les mêmes défis ?
Je te laisse aussi regarder combien coûte la production d’un jeu Nintendo et son prix de vente quand il ne s’agit pas d’un réchauffé ou d’un remaster feignant et comparer ça à une prod Sony. Je te dis ça par rapport à ta phrase sur la rentabilité car Nintendo la dessus ils sont très fort…
Tu nous fais quand même bien marrer à t’accrocher à Jackfrost parce que c’est le seul qui est allé dans ton sens. Tout le reste te tombe dessus, mais tu refuses de comprendre pourquoi…
Que vous utilisiez l'IA ou pas, ça n'a pas d'importance ; c'est ce que vous pensez qui est important (comme si utiliser l'IA vous empêchait de réfléchir !). C'est pour ça que j'ai fait ce groupe "Question/réponse".
https://www.gamekyo.com/group2067.html
Yoshi tu ne touches pas à la manette, tu ne meurs pas.
À méditer.
Je n'ai jamais acheté un jeu Pokemon, quand j'ai essayé, je trouvais que la mécanique de combat était bien pensée pour débuter dans le genre (d'ailleurs, je pense que ce sont le système de combat et l'évolution qui font le succès du jeu avant tout le reste), mais c'est un univers qui ne m'intéresse pas.
J'ai expliqué que j'aimerais aussi pouvoir m’acheter une PS5, mais financièrement, je ne peux pas suivre (encore plus avec les prix qui s'envolent). Une chose qui est sûre : j'achèterais Astro Bot en priorité.
Tu as fait comment pour avoir ça, dit moi ta démarche, ça m'intéresse.
Tu veux donner l'impression d'être ouvert mais tu donnes clairement les signes "d'un pervers narcissique "
Personne ne voit de problème avec Wolverine, il remplit les critères qu'une catégorie de joueurs veulent quand ils prennent la manette.Si ce n'est pas les tiens passe ton chemin et laisse les autres prendre leur plaisir, t'as pas un couteau sous la gorge pour y jouer et encore moins la console.
Plutôt qu’Astro Bot prend la version VR sur PS4 qui est bien mieux que le jeu PS5.
Si tu as une PS4 tu dois pouvoir trouver facilement un PSVR 1 pour pas cher.
Tu ne le regretteras pas.
C'est quoi qui différencie le jeu vidéo du cinéma ?
Maintenant même si le jeu ne m'intéresse pas du tout, je comprends parfaitement que ça peut plaire à d'autres joueurs, car comme tu le dis on a tous des attentes différentes et de mon point de vue le plus important c'est qu'il y en ait pour tous les goûts et si un jeu ne me plaît, je passe simplement à un autre..
hyoga57 : je suis sûr que l'IA a analysé mes derniers messages concernant ses articles et réponses pour sortir ce genre de résumé
Déjà pour Mouse PI, ce n'est pas le même budget, mais en plus, il y a de l'interactivité : tu peux casser les caisses, balancer un baril avec ton pied sur les ennemis, tirer sur une corde avec ton pistolet pour faire tomber une enclume, si tu tires au bazooka, tu peux faire tomber un immeuble, etc.
Dans Indiana Jones, tu peux avoir plusieurs objets différents dans les mains. Tu peux utiliser ton fouet pour attraper un ennemi, mais aussi pour qu'il s'accroche à quelque chose pour après te balancer ou grimper, etc.
Je dis ça par rapport à ce que j'ai vu en vidéo.
J'ai surtout une approche du jeu vidéo, je ne suis pas le seul, ça ne plaît pas à d'autres, mais il faudrait qu'ils argumentent par exemple ceux sur ce que je dis dans mon article, pour dire leur approche, mais non. Je suis sûr qu'ils pourraient argumenter, mais c'est comme s'ils avaient peur de dire leur grille de lecture et leur attente.
Tu écris "Personne ne voit de problème avec Wolverine" mais en même temps "il remplit les critères qu'une catégorie de joueurs veulent quand ils prennent la manette."
C'est quoi les critères qui plairont à une catégorie ?
Moi je trouve vois ce que tu veux dire mais tu te trompe. Le jeux video, selonmoi c'est plus diferent curseur que tu va pousser selon ton objectif : Gameplay, Histoire, Originalité ect..
Il y a des jeux hyper dirigiste excelent, d'autre uniquement basé sur l'interactivité, d'aurte qui melle les 2.
Pour moi le probleme c'est qu'il y a effectivement des jeux qui manette en main te font passsé le temps, mais tu te dit : " je m'amuse vraiment la ?" "c'est ca un 'JEU' ?
Et pourtant au final le jeux video ca inclus aussi les histoires interactives ou tout autre concept imaginaire intercatif.
En fait pour moi, tu dois toujours garder cette base "Gameplay/level design" au cœur de ton jeu, car c'est la façon dont tu vas pouvoir interagir dans cet environnement qui fait la différence avec le cinéma. Il faut un but, Tetris l'illustre parfaitement, ça suffit pour jouer, mais une possibilité d'avoir une histoire ce n'est pas improbable, d'ailleurs un de mes jeux préférés est Bioshock.
Le "selon toi" et restrictif.
Si je dis "nous" (je ne pense pas que je suis seul avec cette approche), on va me dire que je parle pour les autres, donc j'utilise "je" comme ça, on ne peut pas me le reprocher, mais si après on me reproche que j'utilise "je", comment je fais.
La créativité existe dans le cinéma et le jeu vidéo, j'ai jamais dit le contraire et c'est tant mieux, par exemple par une différence de direction artistique.
Il y a pas un qui est meilleur que l'autre, j'aime autant les deux.
Pourquoi parler de jeu vidéo et de cinéma, si en fait ça revient au même, il y a rien que les distinguent ?
Wolverine est un jeu grand spectacle/pop-corn
Ce qui signifie de l'action qui tient en haleine, des effets spéciaux et des commandes simples sur 2/3 boutons qui mènent à des chorégraphies.
Ce que l'on semble voir dans le trailer.
Donc le jeu ne ment pas sur la proposition.
Le jeu n'a pas de problèmes c'est toi qui à un problème avec ce type de jeux.
Si le jeu est fade et n'a aucun rythme là il aura un problème.
Tu parles souvent d'honnêteté intellectuelle donc essaye d'appliquer le conseil pour toi en admettant qu'il ne te correspond pas mais pour autant qu'il remplit sûrement son rôle dans sa catégorie de jeux.
battossai Tu confirmes qu'il y a très peu de possibilités d'interaction.
Je dis juste que ce qui fait la différence entre le cinéma et les jeux vidéo, c'est l'interactivité, donc plus tu réduis l'interactivité (pour avoir "des effets spéciaux" comme l'effet de sang par exemple), pour ça que j'écris "Pour le sang, pourquoi pas la possibilité de se débarrasser du sang de ses lames en le balançant sur ses ennemis (et encore plus délirant, en le balançant sur les murs pour se repérer dans un endroit) pour les déstabiliser ?", c'est ça qui me fait dire que c'est plus proche d'un film que d'un jeu, tout simplement.
Je suis honnête intellectuellement, justement, car je dis ce que j'attends du jeu vidéo en revenant à sa définition même, c'est ça que j’explique dans l'article.
Quand j'appuie sur la manette le personnage s'anime elle est là l'interaction après les possibilités derrière quelles soient multiples ou minimes ça ne rend pas le jeu moins "jeux vidéos"
J'en finirais avec une seule question à laquelle répondre juste par oui ou par non sans aucun détour ou pirouettes:
Wolverine est un jeu grand spectacle, semble t'il remplir oui ou non son rôle à travers le trailer diffusé ?
Question simple réponse simple
J'aime quand il y a de la gestion, du gameplay varié, des tentatives de proposer des chemins différents, du skill ou des boucles de gameplay interressant mes etc
C'est pour ça que même sans être un fan de Nintendo je leur rend bien qu'ils savent ce qu'est un jeu vidéo.
Mais en Vrac je trouve que même un jeu de farming, un the witcher, un darksoul ou un super Mario world ou u fable ou un yakuza ou un Pokémon sont de meilleurs "jeux"
rasalgul Nintendo dont la majorité des jeux sont devenu hyper criptés pour satisfaite le grand public.
Justement, c'est toute la différence entre un jeu peu interactif (le gameplay est restreint) et beaucoup interactif (le gameplay est plus poussé dans les possibilités), dans le premier cas ça se rapproche d'un film, dans le deuxième d'un jeu.
Oui, c'est un grand spectacle dans le sens ou le paraître (les graphismes, les effets en tout genre, cinématique à gogos) l'emporte sur l'être (Gameplay/interactivité), mais est-ce que ça fait pour autant un grand jeu réellement interactif, c'est là toute la différence.
Soient des putes, mais leurs jeux, leurs exclus elles sont solide. Et la dessus ils sont difficilement attaquable.
Faut pas mélanger la stratégie de Sony avec la qualité de leurs exclusivités.
Je tuerai pour avoir wolfwerine sur switch 2 car c’est un bon jeu popcorn sans prise de tête