4 nouveaux jeux débarquent dés aujourd'hui sur le Nintendo Switch Online :
-Wario Land : Super Mario Land 3
-Sword of Hope II
-Fortified Zone
-Dr Mario & Puzzle League(Nintendo Switch Online + Pack Additionnel)
Par contre pour la GameCube c'est vraiment le néant...
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posted the 07/08/2026 at 11:29 AM by ouroboros4
Mon premier jeux nintendo.
A vendre, wario land 1 game boy, complet boite notice. La pile de sauvegarde est pas morte, mais elle doit pas être au meilleur de sa forme. Enfin quand j'ai vérifier il y a 1 an ou 2.
Mais je sais plus si la console virtuel game boy et dispo avec le nso de base. Je sais que pour la game cube et la gba, il faut l'abonnement supérieure)
Mais avec la fin du physique annoncé, il se pourrait bien que je vais pouvoir me faire quelque billets dans un avenir pas si lointain