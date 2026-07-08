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Nintendo Switch Online : 4 nouveaux jeux font leur apparition
4 nouveaux jeux débarquent dés aujourd'hui sur le Nintendo Switch Online :

-Wario Land : Super Mario Land 3
-Sword of Hope II
-Fortified Zone
-Dr Mario & Puzzle League(Nintendo Switch Online + Pack Additionnel)

Par contre pour la GameCube c'est vraiment le néant...

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    kevinmccallisterrr
    posted the 07/08/2026 at 11:29 AM by ouroboros4
    comments (5)
    cyr posted the 07/08/2026 at 01:10 PM
    Wario land

    Mon premier jeux nintendo.

    A vendre, wario land 1 game boy, complet boite notice. La pile de sauvegarde est pas morte, mais elle doit pas être au meilleur de sa forme. Enfin quand j'ai vérifier il y a 1 an ou 2.

    Mais je sais plus si la console virtuel game boy et dispo avec le nso de base. Je sais que pour la game cube et la gba, il faut l'abonnement supérieure)
    jacquescechirac posted the 07/08/2026 at 01:39 PM
    Donnez votre prix Mess cyr
    kikoo31 posted the 07/08/2026 at 03:27 PM
    jacquescechirac essaie de lui cyr ré son parquet il te fera un reduc
    zerdow posted the 07/08/2026 at 09:13 PM
    Cyr ouais j’avoue si tu souhaite te séparer du peu de physique qui te reste , tu nous fait un prix d’amis ?
    cyr posted the 07/09/2026 at 05:19 AM
    zerdow mais j'ai toute ma collection physique. Qui me sert a rien en ce moment . Bon j'ai juste donner mario sunshine a ma soeur, celui la je pouvais pas le garder . Ni le vendre pour arnaquer quelqu'un.

    Mais avec la fin du physique annoncé, il se pourrait bien que je vais pouvoir me faire quelque billets dans un avenir pas si lointain
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