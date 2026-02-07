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aeris201
> blog
Playstation devient la risée des reseaux sociaux
Et encore j'ai pas tout partagé car yen a trop
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posted the 07/02/2026 at 07:37 PM by
aeris201
comments (
57
)
ravyxxs
posted
the 07/02/2026 at 07:40 PM
C'est beau l'IA
Source Evian mon frère
Le temps que tu as pour pondre ce genre d'article de m**** alors que tu possèdes un bien voir deux de Sony, et que tu as probablement achetés du contenu digital
Votre hypocrisie n'a plus de limite, seul l'espace l'est
altendorf
posted
the 07/02/2026 at 07:41 PM
C'est le jeu, mais on est au royaume des hypocrites pour certaines marques
linkstar
posted
the 07/02/2026 at 07:44 PM
Ils deviennent peut-être la risée des réseaux sociaux, en attendant ils nous la mettent quand même dans le cul. Et rien n'y changera.
ratchet
posted
the 07/02/2026 at 07:46 PM
Je pense qu’ils sont terriblement touché par tout-ca.
grundbeld
posted
the 07/02/2026 at 07:51 PM
linkstar
Si. Suffit de plus acheter chez eux. Mais les humains sont faibles. Particulièrement ceux qui 21e siècle. Sony le sait très bien.
shanks
posted
the 07/02/2026 at 07:51 PM
ravyxxs
Tout est vrai.
Simple exemple :
-
https://x.com/GFuelEnergy/status/2072691300604710961
-
https://x.com/mygamesir/status/2072562431440855074
-
https://x.com/Dominos_UK/status/2072602429959340517
J'ai pas vu une telle shitstorm depuis Xbox avec le pré-launch de la One.
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 07:52 PM
Nan mais c'est pas fini depuis hier ? c'est une blague ou quoi
guiguif
posted
the 07/02/2026 at 07:52 PM
Ya meme
Les Produits Laitiers
et
Proton
ravyxxs
Ya aucune IA, va sur les comptes twitter des marques
guiguif
posted
the 07/02/2026 at 07:53 PM
yanssou
Pourquoi ça s’arrêterait ? Faut les faire plier.
bebber
posted
the 07/02/2026 at 07:55 PM
Tant mieux et c'est mérité même, ils ne faut pas oublier que c'est le consommateur qui a le pouvoir au final alors plus il y aura des enseignes qui se foutent de leurs gueule plus ça va faire du buzz et plus Sony réfléchira, il faut juste que ça dure dans le temps.
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 07:57 PM
guiguif
les plier ?
c'est juste une perte de temps, c'est pas Twiter ici...
Un moment 1000 articles par jour pour parler du même sujet ça va quoi.
Le temps est révolu faudra faire un choix pour chère.
sph1x
posted
the 07/02/2026 at 07:57 PM
commencer par arrêter de vous abonner au ps+
sadagast
posted
the 07/02/2026 at 07:58 PM
Le Karma diront certains... Cheh diront d'autres ? Bien fait pour leur gueule, vais-je dire.
kikoo31
posted
the 07/02/2026 at 07:59 PM
linkstar
posted
the 07/02/2026 at 07:59 PM
grundbeld
La réalité c'est que ça nous affecte nous, les "Gamers", les "Nerds", les "Geeks". Cependant, ça ne changera rien à la communauté Fortnite, EA Sports FC, Call of Duty et GTA qui continuera d'acheter les mêmes jeux chaque année. Ils ne sont pas comme nous à acheter des dizaines de jeux par an.
jenicris
posted
the 07/02/2026 at 08:01 PM
Certains comme celui de KFC sont très drôles!
idd
posted
the 07/02/2026 at 08:07 PM
j'avoue quand je les vois passer ça me fait bien sourire
bladagun
posted
the 07/02/2026 at 08:12 PM
Très bien
akinen
posted
the 07/02/2026 at 08:21 PM
Est ce que Sony va enfin imiter Xbox et faire un 180 sur une de ses décision ?
niflheim
posted
the 07/02/2026 at 08:21 PM
altendorf
je pense pas, ça vient du coeur
Tout comme les craintes de Hideo Kojima datant d'un tweet du 5 août 2021
ont refait surface
alors que PlayStation met fin aux jeux physiques :
« À terme, même les données numériques n’appartiendront plus aux individus de leur propre initiative. Chaque fois qu’un changement majeur ou un événement imprévu survient dans le monde, dans un pays, au sein d’un gouvernement, au niveau d’une idée ou d’une tendance, l’accès à ces données risque d’être soudainement coupé.
Nous ne pourrons plus accéder librement aux films, aux livres et à la musique que nous aimons. Je deviendrais un « démuni ». C’est ce qui me fait peur. Ce n’est pas de la cupidité. »
Le communiqué de Game
en Espagne est magnifique, digne d'un chef de guerre qui lit son discours avant de partir combattre
Julien Chièze qui n'est pas très collectionneur m'a mis aussi
les larmes aux yeux
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 08:25 PM
niflheim
complètement à la masse mon pauvre, les joueurs sont fautif de cette décisions, on mérite vraiment cette gen de merde.
zekk
posted
the 07/02/2026 at 08:26 PM
shanks
C’est pour ça qu'ils l'annonce maintenant et pas au pré l'architecture de la ps6, ils préparent le public, combien râles, mais vont finir par si faire et prendre la console ? Plus qu’on ne le pense
masharu
posted
the 07/02/2026 at 08:29 PM
yanssou
"Des" joueurs (= de certains d'entre eux), pas "les" (= tous).
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 08:32 PM
masharu
la majorité du grand public. Les chiffres sont clair.
ravyxxs
posted
the 07/02/2026 at 08:32 PM
shanks
guiguif
Après le fleuriste mais aucun lien ni source. Perso j'ai pas X
Et malgré tout ça, la marque vendera toujours autant, c'est comme les produits Apple. Qu'importe le shitstorm, les gens iront toujours vers le leader du marché, qu'importe le monopole ! Tristesse.
magneto860
posted
the 07/02/2026 at 08:35 PM
Encore, encore ! :: popcorn ::
masharu
posted
the 07/02/2026 at 08:37 PM
yanssou
Majorité ou minorité, la nuance est nécessaire hein
. La faute "à des joueurs", pas "aux joueurs".
ratomuerto
posted
the 07/02/2026 at 08:38 PM
Ça va durer 1 semaine, et Playstation continuera de regner.
killia
posted
the 07/02/2026 at 08:39 PM
https://x.com/i/status/2072707889643266299
ducknsexe
posted
the 07/02/2026 at 08:40 PM
zekk
+ 100
On les prépare psychologiquement, avec une thérapie d'un an et demi.
micheljackson
posted
the 07/02/2026 at 08:40 PM
Bof, les gens se plieront, les vidéoclubs ont disparu et plus personne n'achète de jeux physiques sur PC depuis au moins 15 ans, ça sera pareil sur consoles.
Ils trouveront toujours d'autres babioles à vendre pour satisfaire les plus fétichistes, comme des figurines etc
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 08:40 PM
masharu
oui ça c'est indéniable.
ratchet
posted
the 07/02/2026 at 08:42 PM
ratomuerto
de fou
Déjà rien que GTA6 ça va montrer que les gens sont prêts à cette décision.
Après l’industrie de la musique et du cinéma c’est au tour des jeux-vidéo. La boucle est bouclée (enfin c’est en cours)
masharu
posted
the 07/02/2026 at 08:44 PM
micheljackson
Non ça sera sans moi je peux le garantir. Je ne joue que sur console, je n'ai pas de PC dédié au jeu vidéo et sur mobile il n'y a que les jeux mobile qui m'intéressent ça ne sera pas pour jouer à des jeux consoles.
brook1
posted
the 07/02/2026 at 08:46 PM
Des opportunistes et les joueurs sont de gros hypocrites.
micheljackson
posted
the 07/02/2026 at 08:48 PM
masharu
Bah c'est pas un problème, les nouvelles générations s'adapteront, si toi tu veux louper "GTA7" parce qu'il n'a pas de boite, ce sera tant pis pour toi.
arrrghl
posted
the 07/02/2026 at 08:49 PM
ratchet
concernant la musique les formats physiques font de la résistance, le vinyle est présent partout, les CD se vendent toujours très bien et même les cassettes font leur retour (mais plus timide que le vinyle), d'ailleurs des fabriquant se remettent à faire des baladeurs cassette ...
les consommateur ont entièrement le choix dans ce secteur : démat, streaming, physique (CD, vinyle principalement) ... le jeu vidéo c'est vraiment le seul média qui encule autant ses consommateurs (connexion obligatoire, démat imposé, ... )
masharu
posted
the 07/02/2026 at 08:50 PM
micheljackson
"Sans moi" c'est ce que ça veut dire en même temps
shido
posted
the 07/02/2026 at 08:53 PM
Je sens qu'on va bien rigoler en 2028 quand ils vont encore se prendre leur piratage annuelle du PSN.
shambala93
posted
the 07/02/2026 at 08:55 PM
ratchet
Ce n’est même pas qu’ils sont prêts, ils ont acté depuis longtemps ! 85% des jeux l’ont été en demat sur PlayStation dernièrement. Les consommateurs ont fait le choix du demat.
oreillesal
posted
the 07/02/2026 at 08:56 PM
La violence
Le retour de bâton de plus d'une décennie d'arrogance.
shambala93
posted
the 07/02/2026 at 08:56 PM
arrrghl
Le problème est le coût. Un album peut coûter cher, m’enfin on sera toujours à des années lumières des AAA nord américains.
burningcrimson
posted
the 07/02/2026 at 08:57 PM
C est pas le démat qui me dérange le plus mais toutes les dérives que cela va entraîner dans l'industrie. Sinon marrante les pics
micheljackson
posted
the 07/02/2026 at 08:57 PM
masharu
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez raler autant que vous voulez, c'est vous qui serez pénalisés au final, les jeux vidéos continueront d'exister, et vous en louperez d'excellents à cause de votre inadaptation ridicule.
tsunmida
posted
the 07/02/2026 at 08:57 PM
ils ont fait un mauvais move, tant qu'a faire si il faut se résigner au démat, autant passer uniquement sur PC.
jamrock
posted
the 07/02/2026 at 09:00 PM
PTDR c'est mérité, mais ça CHANGERA ABSOLUMENT RIEN
masharu
posted
the 07/02/2026 at 09:01 PM
micheljackson
Ah mais en 2030 je serais passé à autre chose niveau passion je pense hein
.
marchand2sable
posted
the 07/02/2026 at 09:02 PM
Bien fait pour Sony !
jenicris
posted
the 07/02/2026 at 09:02 PM
yanssou
tu as raison sur les joueurs. Triste à dire mais si la plupart ne misait pas sur le demat, on en serait probablement pas là maintenant
Après ça change pas que Sony n'aurait pas du faire cela. Ils doivent faire machine arrière!
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 09:07 PM
jenicris
Sony ne changera pas d'avis et c'est pas ces pubs de merde qui changeront grand chose, gta 6 à deja un record de preco et le full demat est là, y'a qu'a voir la conception de la ps5, elle était deja prévu dans cette forme.
ça gueule aujourd’hui et tt le monde veut sa part de buzz mais ça acceptera sans broncher. Les gens achète full demat sur le psn et la réalité du profit se dessinera. 2027 sera donc la dernière année du physique c'est acté;
sardinecannibale
posted
the 07/02/2026 at 09:08 PM
jamrock
posted
the 07/02/2026 at 09:09 PM
Les délulus qui espèrent un retour en arrière, j'en chiale
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 09:10 PM
jenicris
ça avait gueulé pour le Mario kart à 90 et vendu demat avec la console mais au final ça ne change rien. Nintendo est aussi libre dans ces pratiques douteuse et ça ne change rien.
simbaverin
posted
the 07/02/2026 at 09:13 PM
jenicris
Ce que je comprends pas, c’est que Nishino san n’avait pas dit que rester dans les rayons dans les magasins est très important pour PlayStation ?
yanssou
posted
the 07/02/2026 at 09:13 PM
Les joueurs Steam n'ont plus de physique depuis des lustres et ne sont pas mort non plus, c'est une bonne alternative au psn et ces prix exorbitant.
marchand2sable
posted
the 07/02/2026 at 09:13 PM
micheljackson
C'est pas une question d'adaptation, c'est une question d'enculade.
Va voir les prix sur le PSN c'est x2, x3, avec en plus un abonnement obligatoire pour jouer en ligne, remboursement de jeux quasi impossible, augmentation des tarifs constants et x entourloupes.
On est tous très bien sur PC.
simbaverin
posted
the 07/02/2026 at 09:14 PM
jamrock
Pitoyable comme commentaire…..Mais venant de toi, c’est normal je crois.
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Source Evian mon frère
Le temps que tu as pour pondre ce genre d'article de m**** alors que tu possèdes un bien voir deux de Sony, et que tu as probablement achetés du contenu digital
Votre hypocrisie n'a plus de limite, seul l'espace l'est
Tout est vrai.
Simple exemple :
- https://x.com/GFuelEnergy/status/2072691300604710961
- https://x.com/mygamesir/status/2072562431440855074
- https://x.com/Dominos_UK/status/2072602429959340517
J'ai pas vu une telle shitstorm depuis Xbox avec le pré-launch de la One.
ravyxxs Ya aucune IA, va sur les comptes twitter des marques
Un moment 1000 articles par jour pour parler du même sujet ça va quoi.
Le temps est révolu faudra faire un choix pour chère.
Tout comme les craintes de Hideo Kojima datant d'un tweet du 5 août 2021 ont refait surface alors que PlayStation met fin aux jeux physiques :
« À terme, même les données numériques n’appartiendront plus aux individus de leur propre initiative. Chaque fois qu’un changement majeur ou un événement imprévu survient dans le monde, dans un pays, au sein d’un gouvernement, au niveau d’une idée ou d’une tendance, l’accès à ces données risque d’être soudainement coupé.
Nous ne pourrons plus accéder librement aux films, aux livres et à la musique que nous aimons. Je deviendrais un « démuni ». C’est ce qui me fait peur. Ce n’est pas de la cupidité. »
Le communiqué de Game en Espagne est magnifique, digne d'un chef de guerre qui lit son discours avant de partir combattre
Julien Chièze qui n'est pas très collectionneur m'a mis aussi les larmes aux yeux
Et malgré tout ça, la marque vendera toujours autant, c'est comme les produits Apple. Qu'importe le shitstorm, les gens iront toujours vers le leader du marché, qu'importe le monopole ! Tristesse.
On les prépare psychologiquement, avec une thérapie d'un an et demi.
Ils trouveront toujours d'autres babioles à vendre pour satisfaire les plus fétichistes, comme des figurines etc
Déjà rien que GTA6 ça va montrer que les gens sont prêts à cette décision.
Après l’industrie de la musique et du cinéma c’est au tour des jeux-vidéo. La boucle est bouclée (enfin c’est en cours)
Bah c'est pas un problème, les nouvelles générations s'adapteront, si toi tu veux louper "GTA7" parce qu'il n'a pas de boite, ce sera tant pis pour toi.
les consommateur ont entièrement le choix dans ce secteur : démat, streaming, physique (CD, vinyle principalement) ... le jeu vidéo c'est vraiment le seul média qui encule autant ses consommateurs (connexion obligatoire, démat imposé, ... )
Ce n’est même pas qu’ils sont prêts, ils ont acté depuis longtemps ! 85% des jeux l’ont été en demat sur PlayStation dernièrement. Les consommateurs ont fait le choix du demat.
Le retour de bâton de plus d'une décennie d'arrogance.
Le problème est le coût. Un album peut coûter cher, m’enfin on sera toujours à des années lumières des AAA nord américains.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que vous pouvez raler autant que vous voulez, c'est vous qui serez pénalisés au final, les jeux vidéos continueront d'exister, et vous en louperez d'excellents à cause de votre inadaptation ridicule.
Après ça change pas que Sony n'aurait pas du faire cela. Ils doivent faire machine arrière!
ça gueule aujourd’hui et tt le monde veut sa part de buzz mais ça acceptera sans broncher. Les gens achète full demat sur le psn et la réalité du profit se dessinera. 2027 sera donc la dernière année du physique c'est acté;
C'est pas une question d'adaptation, c'est une question d'enculade.
Va voir les prix sur le PSN c'est x2, x3, avec en plus un abonnement obligatoire pour jouer en ligne, remboursement de jeux quasi impossible, augmentation des tarifs constants et x entourloupes.
On est tous très bien sur PC.