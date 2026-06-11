La page Kickstarter a été mise à jour avec une nouvelle actu. https://www.kickstarter.com/projects/1013827562/chained-echoes-a-16bit-fantasy-rpg-with-mechs-and/posts/4716485
Une édition physique sera éditée par Super Rare Games et sortira en septembre. Les précommandes commencent le 18 juin 2026.
https://superraregames.com/collections/chained-echoes
La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que les éditions physiques PS4 et PC ont été annulées. Seule l'édition physique Switch sortira.
Pour ceux qui l'ont précommandé sur First Press Games, il n'y a pas grand chose à faire à part demander un remboursement...
posted the 06/11/2026 at 09:03 PM by maleman