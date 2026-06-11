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Chained Echoes aura enfin son édition physique
La page Kickstarter a été mise à jour avec une nouvelle actu. https://www.kickstarter.com/projects/1013827562/chained-echoes-a-16bit-fantasy-rpg-with-mechs-and/posts/4716485

Une édition physique sera éditée par Super Rare Games et sortira en septembre. Les précommandes commencent le 18 juin 2026.
https://superraregames.com/collections/chained-echoes

La mauvaise nouvelle, par contre, c'est que les éditions physiques PS4 et PC ont été annulées. Seule l'édition physique Switch sortira.

Pour ceux qui l'ont précommandé sur First Press Games, il n'y a pas grand chose à faire à part demander un remboursement...
Matthias Linda - https://www.kickstarter.com/projects/1013827562/chained-echoes-a-16bit-fantasy-rpg-with-mechs-and/posts/4716485
    tags : chained echoes
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    posted the 06/11/2026 at 09:03 PM by maleman
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    judebox posted the 06/11/2026 at 09:24 PM
    Bonne nouvelle ça !
    cail2 posted the 06/11/2026 at 09:29 PM
    Mieux que rien, apparemment le jeu est très bon.
    vyse posted the 06/11/2026 at 09:31 PM
    cail2 oui et il a créer un univers aussi puissant que FF ; le premier épisode achève l'arc du héro principal mais une suite est largement possible au vu de l'histoire
    zekk posted the 06/11/2026 at 09:39 PM
    L’un des meilleurs RPG de ces dernières années pour moi, il propose vraiment quelque chose de différent
    cail2 posted the 06/11/2026 at 09:40 PM
    Bah vous me donnez bien envie les gars !
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