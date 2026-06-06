Détails de l'interview de Kim Hyung Tae (Stellar Blade Blood Rain) pour Famitsu relayé par Genki :
- Le jeu est une suite de Stellar Blade, mais ne s'intitule pas « Stellar Blade 2 » car Shift Up souhaite donner un nom propre à chaque jeu.
- La nouvelle protagoniste, Evie, fait partie d'une unité des forces spéciales chargée de traquer un groupe terroriste en ville.
- Eve et Evie sont liées, mais leur lien reste secret.
- Evie utilise des attaques de mêlée au corps à corps marquant un changement majeur par rapport au jeu précédent.
- Evie utilisera des épées et d'autres armes plus tard dans le jeu.
- Chaque nouvelle arme aura un contexte et une raison d'être dans l'histoire (cc Nier).
- La zone urbaine présentée est linéaire, mais il est possible d'entrer dans les boutiques, etc...
- Ils souhaitent dévoiler davantage la structure de la ville ultérieurement.
- L'interface utilisateur du jeu sera très différente de celle de Stellar Blade.
- L'objectif est de rendre l'interface plus lisible.
- Ils souhaitent conserver les éléments de gameplay importants du premier jeu et les améliorer considérablement.
- Le contenu secondaire sera plus conséquent que dans le premier jeu (aie).
- Le développement est en cours depuis un an et le jeu en est donc encore à ses débuts.
- La direction artistique est finalisée.
- La seconde moitié de l'histoire et la profondeur du système de combat sont encore en cours d'élaboration.
- Ils souhaitent toucher un maximum de joueurs grâce à l'auto-édition du jeu.
- Les plateformes exactes ne sont pas encore décidées, mais ils souhaitent le rendre disponible sur plusieurs plateformes.
- Ils ont envie de surpasser le charme d'Eve avec Evie.
- Ne veulent pas se concentrer uniquement sur l'apparence physique et le sex-appeal et s'inspirer de l'expérience NIKKE pour faire d'Evie un personnage captivant.
En nous appuyant sur les enseignements tirés de nos interactions avec les joueurs de « NIKKE » concernant la construction de relations avec les personnages, nous nous efforçons de faire d'Evie un personnage véritablement charmant et attachant.
Aussi les développeurs présents au Summer Games Fest ont arboré un t-shirt avec "EVE05". On sait que la EVE de Stellar Blade est la "EVE07", et la EVE du premier trailer "PROJECT EVE" est la "EVE06".
Les vestes réversibles des joueurs, c'est sidérant quand même !
kratoszeus Manque de vol je l'ai platiné ! Je vois que t'as pa beaucoup d'arguments...
J'espère plus de pêche, c'était un de mes points préféré du premier
Niveau double discours ça se pose bien, le degré zéro de cohérence
!
Kim Hyung Tae comme tu l'as dit, ses propos se passent de commentaires. Une simple première BA et ça transpire l'IA générative de tous les côtés, il suffit de voir tout ce qui a déjà été décelé sur le net sur cette BA...
Si t'as au autant recours à l'IA dans un trailer, ça en dit long sur l'utilisation à grande échelle sur le projet.