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Stellar Blade : Blood Rain
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name : Stellar Blade : Blood Rain
platform : PC
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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guiguif
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Stellar Blade Blood Rain : Le plein d'infos
Détails de l'interview de Kim Hyung Tae (Stellar Blade Blood Rain) pour Famitsu relayé par Genki :

- Le jeu est une suite de Stellar Blade, mais ne s'intitule pas « Stellar Blade 2 » car Shift Up souhaite donner un nom propre à chaque jeu.
- La nouvelle protagoniste, Evie, fait partie d'une unité des forces spéciales chargée de traquer un groupe terroriste en ville.
- Eve et Evie sont liées, mais leur lien reste secret.

- Evie utilise des attaques de mêlée au corps à corps marquant un changement majeur par rapport au jeu précédent.
- Evie utilisera des épées et d'autres armes plus tard dans le jeu.
- Chaque nouvelle arme aura un contexte et une raison d'être dans l'histoire (cc Nier).

- La zone urbaine présentée est linéaire, mais il est possible d'entrer dans les boutiques, etc...
- Ils souhaitent dévoiler davantage la structure de la ville ultérieurement.
- L'interface utilisateur du jeu sera très différente de celle de Stellar Blade.
- L'objectif est de rendre l'interface plus lisible.

- Ils souhaitent conserver les éléments de gameplay importants du premier jeu et les améliorer considérablement.
- Le contenu secondaire sera plus conséquent que dans le premier jeu (aie).
- Le développement est en cours depuis un an et le jeu en est donc encore à ses débuts.

- La direction artistique est finalisée.
- La seconde moitié de l'histoire et la profondeur du système de combat sont encore en cours d'élaboration.
- Ils souhaitent toucher un maximum de joueurs grâce à l'auto-édition du jeu.
- Les plateformes exactes ne sont pas encore décidées, mais ils souhaitent le rendre disponible sur plusieurs plateformes.

- Ils ont envie de surpasser le charme d'Eve avec Evie.
- Ne veulent pas se concentrer uniquement sur l'apparence physique et le sex-appeal et s'inspirer de l'expérience NIKKE pour faire d'Evie un personnage captivant.

https://x.com/Genki_JPN/status/2063333763170632079
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    rendan, sorakairi86, bateman, tripy73
    posted the 06/06/2026 at 07:29 PM by guiguif
    comments (15)
    bateman posted the 06/06/2026 at 07:33 PM
    La date de sortie n’est pas indiquée, ça sent dans un siècle
    tripy73 posted the 06/06/2026 at 07:36 PM
    Pour le contenu annexe du 1 c'était surtout les quêtes FedEx du tableau qui été nulles à chier et uniquement pour faire du remplissage, s’ils veulent en proposer plus dans celui-ci, j'espère qu’elles seront principalement scénarisées comme certaines du premier opus.
    redxiii102 posted the 06/06/2026 at 07:42 PM
    Les wokistes en arrêt cardiaque
    malroth posted the 06/06/2026 at 07:46 PM
    Allez voir la reaction d'Exserv
    alucardhellsing posted the 06/06/2026 at 07:56 PM
    Perso je suis pas fan de la licence comme certains le sont ici j 'ai pas accroché au premier malgré l'ambiance etc... ceçi étant dit je trouve qu'il a un peu l'aura d'un de Nier automata car je trouve qu'il y a quelques similitude dans l'univers
    masharu posted the 06/06/2026 at 08:07 PM
    Kim Hyung Tae : Mon objectif est de surpasser le charme d'EVE. Bien sûr, j'apprécie beaucoup son apparence, mais nous ne nous concentrons pas uniquement sur son attrait visuel ; nous voulons créer un personnage que les joueurs puissent aimer profondément.

    En nous appuyant sur les enseignements tirés de nos interactions avec les joueurs de « NIKKE » concernant la construction de relations avec les personnages, nous nous efforçons de faire d'Evie un personnage véritablement charmant et attachant.


    Aussi les développeurs présents au Summer Games Fest ont arboré un t-shirt avec "EVE05". On sait que la EVE de Stellar Blade est la "EVE07", et la EVE du premier trailer "PROJECT EVE" est la "EVE06".
    philanthropy35 posted the 06/06/2026 at 08:30 PM
    Des précisions aussi sur l'utilisation de l'IA parce que si ça transpire déjà dans une simple bande-annonce. J'aime bien cette tendance à la critique de l'utilisation de l'IA en fonction de la nationalité...

    Les vestes réversibles des joueurs, c'est sidérant quand même !
    masharu posted the 06/06/2026 at 08:34 PM
    philanthropy35 Des noms au lieu de te plaindre.
    kratoszeus posted the 06/06/2026 at 08:36 PM
    philanthropy35 joue au 1 avant d'ouvrir ta geule.
    philanthropy35 posted the 06/06/2026 at 08:39 PM
    masharu Des noms ? Bah Stellar Blade il faut le faire pour utiliser de l'IA dans une BA. Désolé mais ça saute aux yeux dans cette bande-annonce, c'est assez comique de critiquer des studios qui parlent uniquement de l'utilisation de l'IA pour ensuite simuler Alzeimer pour d'autres qui l'utilise déjà pour produire une bande-annonce...

    kratoszeus Manque de vol je l'ai platiné ! Je vois que t'as pa beaucoup d'arguments...
    rendan posted the 06/06/2026 at 08:41 PM
    Excellent
    yanssou posted the 06/06/2026 at 08:42 PM
    philanthropy35
    fritesmayo76 posted the 06/06/2026 at 08:43 PM
    malroth Pourquoi allez lui donner du gaz à ce misogyne

    J'espère plus de pêche, c'était un de mes points préféré du premier
    masharu posted the 06/06/2026 at 08:43 PM
    philanthropy35 J'en parle, je n'ai pas arrêté pas de parler de la take de Hyung Tae à ce sujet, alors je veux des noms de joueurs, pas ton avis.
    philanthropy35 posted the 06/06/2026 at 08:56 PM
    masharu il suffit d'aller voir tous les sujets qui parlent d'IA et critiquent à tout va son utilisatation . On retrouve pas mal des même noms qui sucent cette BA, c'est d'un poilant...
    Niveau double discours ça se pose bien, le degré zéro de cohérence
    !

    Kim Hyung Tae comme tu l'as dit, ses propos se passent de commentaires. Une simple première BA et ça transpire l'IA générative de tous les côtés, il suffit de voir tout ce qui a déjà été décelé sur le net sur cette BA...
    Si t'as au autant recours à l'IA dans un trailer, ça en dit long sur l'utilisation à grande échelle sur le projet.
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