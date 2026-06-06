- Le jeu est une suite de Stellar Blade, mais ne s'intitule pas « Stellar Blade 2 » car Shift Up souhaite donner un nom propre à chaque jeu.- La nouvelle protagoniste, Evie, fait partie d'une unité des forces spéciales chargée de traquer un groupe terroriste en ville.- Eve et Evie sont liées, mais leur lien reste secret.- Evie utilise des attaques de mêlée au corps à corps marquant un changement majeur par rapport au jeu précédent.- Evie utilisera des épées et d'autres armes plus tard dans le jeu.- Chaque nouvelle arme aura un contexte et une raison d'être dans l'histoire (cc Nier).- La zone urbaine présentée est linéaire, mais il est possible d'entrer dans les boutiques, etc...- Ils souhaitent dévoiler davantage la structure de la ville ultérieurement.- L'interface utilisateur du jeu sera très différente de celle de Stellar Blade.- L'objectif est de rendre l'interface plus lisible.- Ils souhaitent conserver les éléments de gameplay importants du premier jeu et les améliorer considérablement.- Le contenu secondaire sera plus conséquent que dans le premier jeu (aie).- Le développement est en cours depuis un an et le jeu en est donc encore à ses débuts.- La direction artistique est finalisée.- La seconde moitié de l'histoire et la profondeur du système de combat sont encore en cours d'élaboration.- Ils souhaitent toucher un maximum de joueurs grâce à l'auto-édition du jeu.- Les plateformes exactes ne sont pas encore décidées, mais ils souhaitent le rendre disponible sur plusieurs plateformes.- Ils ont envie de surpasser le charme d'Eve avec Evie.- Ne veulent pas se concentrer uniquement sur l'apparence physique et le sex-appeal et s'inspirer de l'expérience NIKKE pour faire d'Evie un personnage captivant.