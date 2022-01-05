Ce qui fut certainement la meilleure présentation jeu vidéo de Geoff Keighley à ce jour. Et pour une présentation, elle n'a pas été chiche en héroïnes.
Faute de temps j'ai dû écarter les jeux Fortnite (désolé Epic Games, je sais que vous avez besoin d'argent
...), le nouveau Attack on Titan 3 ou encore le jeu de tactique Star Wars. Mais clairement comparé au State of Play de mardi dernier, la barre est haute
(je parle du niveau d'attente hein haha).
Votez pour votre héroïne préférée avec le sondage en fin d'article.