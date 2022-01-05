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Stellar Blade : Blood Rain
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name : Stellar Blade : Blood Rain
platform : Playstation 5
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC - Xbox Series X
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/06/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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articles : 349
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Les Waifus du Summer Game Fest
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Ce qui fut certainement la meilleure présentation jeu vidéo de Geoff Keighley à ce jour. Et pour une présentation, elle n'a pas été chiche en héroïnes.

Faute de temps j'ai dû écarter les jeux Fortnite (désolé Epic Games, je sais que vous avez besoin d'argent ...), le nouveau Attack on Titan 3 ou encore le jeu de tactique Star Wars. Mais clairement comparé au State of Play de mardi dernier, la barre est haute (je parle du niveau d'attente hein haha).

Votez pour votre héroïne préférée avec le sondage en fin d'article.


Resident Evil Veronica (Capcom)
Claire Redfield


Comme pour le remake de Resident Evil 2 sortie en 2019, le visage de Clair est basé sur celui de la mannequin canadien Jordan McEwen.


Blood Message (NetEase Games)
???


Par les développeurs de NARAKA: BLADEPOINT.


Assassin's Creed Black Flag Resynced (Ubisoft)
Caroline Scott Kenway


Son modèle 3D est meilleur que dans le leak d'avril dernier, Ubisoft peut être enfin compris le message haha.


GUNDAM ROGUE ORBIT (Bandai Namco)
Sofia


L'héroïne de cette histoire. Une jeune fille mystérieuse qui surveille les déplacements de RE-X.



CrossFire (Team K1 / Smilegate)
Layla Qassel



VIRTUA FIGHTER CROSSROADS (SEGA)
Stella


Pai Chan



1666: Amsterdam (Panache Digital Games)
Noa Brooklyn



Lord of the Fallen II (Ci Games)
Scion




Aion 2 (NC Corporation)

Je pourrais mettre tous les artworks . Mais si je devais en retenir une...

Nemon


C'est chiant, je n'ai pas le nom des autres PNJ mais je sais que certains personnages qui apparaissent dans le trailer sont des avatar. Genre Nemon j'ai galéré à trouvé son nom.


Wuthering Waves (Kuro Games) X Cyberpunk: Edgerunners (Netflix / CD Projekt Red)
Lucyna Kushinada

Revoir le trailer ici sur l'article dédié à la collaboration.


Monster Hunter Wilds: Ascendance (Capcom)
Gemma


Alma



Clutch (Maverick Games)
Cass Martial


Emery Whitman



Stellar Blade: BLOOD RAIN (SHIFT UP)
Evie




Street Fighter 6 - Year 4 (Capcom)
Yasmine


Tifa Lockhart



FINAL FANTASY VII REVELATION (Square Enix)
Tifa Lockhart



Yuffie Kisaragi


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Votez pour votre personnage préféré - https://strawpoll.com/3RnYX4V0xye
    tags : square enix sega final fantasy ff7 capcom street fighter 6 sf6 shift up stellar blade monster hunter wilds wuthering waves blood rain virtua fighter crossoroads
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    abookhouseboy
    posted the 06/06/2026 at 04:01 PM by masharu
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