L'héroïne de cette histoire. Une jeune fille mystérieuse qui surveille les déplacements de RE-X.

Comme pour le remake de Resident Evil 2 sortie en 2019, le visage de Clair est basé sur celui de la mannequin canadien Jordan McEwen.Par les développeurs de NARAKA: BLADEPOINT.Son modèle 3D est meilleur que dans le leak d'avril dernier, Ubisoft peut être enfin compris le message haha.Je pourrais mettre tous les artworks. Mais si je devais en retenir une...C'est chiant, je n'ai pas le nom des autres PNJ mais je sais que certains personnages qui apparaissent dans le trailer sont des avatar. Genre Nemon j'ai galéré à trouvé son nom.-------