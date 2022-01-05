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Stellar Blade : Blood Rain
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name : Stellar Blade : Blood Rain
platform : PC
editor : Shift Up
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Waifukyo
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name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 06/06/2026
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
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Stellar Blade: BLOOD RAIN - Un premier keyart... Généré par AI ?
Actualité


Alors que Shift Up se disait occupé sur la suite de Stellar Blade, promettant un jeu mieux scénarisé que le premier et recrutant des talents comme on l'a pu le voir ces derniers mois, c'est à la conférence Summer Game Fest 2026 de Geoff Keighley que le studio coréen a donc révélé les premières images de Stellar Blade: BLOOD RAIN. Pas de date et pas de support, même si on ne doute pas du combo PS5-PC.

On reviendra sur Evie au moins dans l'article récapitulatif des héroïnes présentes durant l'évènement, mais au-delà de présenter le premier keyart du jeu avec l'héroïne, c'est aussi pour rappeler de qui on parle : l'artiste Kim Hyung Tae qui depuis quelques années déjà prêche la génération sous AI de ses propres travaux artistique. J'ai personnellement déjà pu revenir à plusieurs reprise sur cette actualité (à relire ici, Shift Up - L'IA générative pour concurrencer les développeurs chinois), et définitivement le studio Shift Up ne pourra pas échapper à cette question : Des éléments du jeux seront-il directement générés par IA au lieu d'être conçu par un humain ?



Sur cet artwork, l'apparence du megabuilding avec des parties de la structure qui sont qu'en même irrégulière et avec du flou anormal typique de la génération par IA. Mais aussi au niveau du sol derrière les fesses d'Evie, avec une rue et les entrées de bâtiment réel, pas "réaliste" dans le sens reproduit le plus réaliste plus, mais bien réel comme si on avait mit une photo ce qui ne colle pas avec l'esthétique "cyberpunk" de la série.

    tags : shift up stellar blade blood rain
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    posted the 06/06/2026 at 08:14 AM by masharu
    comments (4)
    legend83 posted the 06/06/2026 at 08:16 AM
    Le trailer hier me faisait penser que la dernière version controversé du DLSS tournait plein pot.
    akinen posted the 06/06/2026 at 08:21 AM
    Tout ce que je vois c’est Gunmm
    masharu posted the 06/06/2026 at 08:23 AM
    akinen Ouais ça doit être la source d'inspiration général pour l'héroïne et le cadre. Reste que c'est dommage d'avoir un artwork généré par IA pour mettre en avant ce projet.
    vyse posted the 06/06/2026 at 08:27 AM
    legend83 oui clairement, je pense que le trailer était bulshit et aidé par de l'lgo ia
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