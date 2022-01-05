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Alors que Shift Up se disait occupé sur la suite de Stellar Blade, promettant un jeu mieux scénarisé que le premier, c'est à la conférence Summer Game Fest 2026 de Geoff Keighley que le studio coréen a donc révélé les premières images de Stellar Blade: BLOOD RAIN. Pas de date et pas de support, même si on ne doute pas du combo PS5-PC.On reviendra sur Evie au moins dans l'article récapitulatif des héroïnes présentes durant l'évènement, mais au-delà de présenter le premier keyart du jeu avec l'héroïne, c'est aussi pour rappeler de qui on parle : l'artiste Kim Hyung Tae qui depuis quelques années déjà prêche la génération sous AI de ses propres travaux artistique., et définitivement le studio Shift Up ne pourra pas échapper à cette question : Des éléments du jeux seront-il directement générés par IA au lieu d'être conçu par un humain ?Sur cet artwork, l'apparence du megabuilding avec des parties de la structure qui sont qu'en même irrégulière et avec du flou anormal typique de la génération par IA. Mais aussi au niveau du sol derrière les fesses d'Evie, avec une rue et les entrées de bâtiment réel, pas "réaliste" dans le sens reproduit le plus réaliste plus, mais bien réel comme si on avait mit une photo ce qui ne colle pas avec l'esthétique "cyberpunk" de la série.