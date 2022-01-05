profile
Stellar Blade
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
Waifukyo
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 12/01/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
articles : 206
visites since opening : 501402
subscribers : 4
bloggers : 1
"Stellar Blade 2" - Nouveau concept art
Actualité
Suite à la précédente information sur l'ouverture des recrutements chez Shift Up afin de gonfler l'équipe de développement, le studio coréen a posté la semaine dernière un second concept-art sur la suite à venir de Stellar Blade dont je rappelle on n'a aucune information encore à jour :



On y voit le sigle "CDDP" ainsi que le slogan "équité et paix", l'apparence pouvait ainsi faire penser à une unité de maintient de l'ordre. Pas plus d'information, et je rappelle que évidemment cela n'est pas encore représentatif du produit final.

Par ailleurs, concernant le second projet en développement de Shift Up, "Project Spirits", le studio a trouvé un éditeur : Ça sera une nouvelle fois le chinois Tencent via sa filiale Level Infinite, les mêmes qui éditent déjà actuellement Goddess of Victory: NIKKE. Mais contrairement à ce dernier, "Project Spirits" devrait débarquer également sur consoles.
    rendan
    posted the 12/01/2025 at 03:37 PM by masharu
    comments (7)
    shinz0 posted the 12/01/2025 at 03:54 PM
    Un cul. Ok
    abookhouseboy posted the 12/01/2025 at 04:01 PM
    Super, c'est rassurant pour la suite !
    neptonic posted the 12/01/2025 at 04:22 PM
    shinz0
    shinz0 posted the 12/01/2025 at 05:16 PM
    neptonic il en faut pour tous les goûts
    Ceux disent qui jouent à Stellar Blade pour le scénario, on vous voit et on vous juge
    coconutsu posted the 12/01/2025 at 05:16 PM
    shinz0 Un cul plat.
    sdkios posted the 12/01/2025 at 06:43 PM
    Ce sera une suite directe, ou une histoire a part, on sait deja?
    lautrek posted the 12/01/2025 at 07:23 PM
    coconutsu en effet, elle nous avait habitué à mieux.
