Actualité
Suite à la précédente information sur l'ouverture des recrutements chez Shift Up afin de gonfler l'équipe de développement
, le studio coréen a posté la semaine dernière un second concept-art sur la suite à venir de Stellar Blade dont je rappelle on n'a aucune information encore à jour :
On y voit le sigle "CDDP" ainsi que le slogan "équité et paix", l'apparence pouvait ainsi faire penser à une unité de maintient de l'ordre. Pas plus d'information, et je rappelle que évidemment cela n'est pas encore représentatif du produit final.
Par ailleurs, concernant le second projet en développement de Shift Up, "Project Spirits", le studio a trouvé un éditeur : Ça sera une nouvelle fois le chinois Tencent via sa filiale Level Infinite, les mêmes qui éditent déjà actuellement Goddess of Victory: NIKKE. Mais contrairement à ce dernier, "Project Spirits" devrait débarquer également sur consoles.
posted the 12/01/2025 at 03:37 PM by masharu
Ceux disent qui jouent à Stellar Blade pour le scénario, on vous voit et on vous juge