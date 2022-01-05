Actualité

Je ne pense pas – en fait, je sais – que lorsque je l'enregistrais, je n'avais aucune idée de l'ampleur que cela allait prendre. Cela m'a complètement époustouflé et continue de le faire.



Je trouve que c'est formidable d'en faire partie aujourd'hui. Je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent à quel point ce jeu compte pour elles et combien de fois elles y ont joué. Je pense qu'Eve m'accompagne pratiquement tous les jours, ce qui est très agréable.

On sait depuis un certain temps maintenant que face au succès du jeu Stellar Blade Shift Up prépare une suite et l'a même officialisé dans son dernier rapport financier. Le studio coréen passe aujourd'hui à une nouvelle étape habituelle dans l'industrie, celle d'un large recrutement de nouveaux talents (développeurs, designers, artistes, compositeurs).Si on a toujours aucune info concrète sur ce nouvel opus, on apprend ainsi que le projet est sous Unreal Engine 5 et que le jeu devrait être multiplateforme consoles et PC. Pour l'occasion, on a un concept-art accompagnant le message de recrutement :Pour rappel, Shift Up est également sur le développement d'une quatrième et nouvelle IP nom de code "Project Spirit", qui devrait être un jeu-service lui aussi multiplateforme mais sans pour autant venir remplacer leur jeu populaire NIKKE actuellement en cours et qui a fêté ses 3 ans au début de ce mois de novembre.En bonus : En interview lors des Golden Joystick Awards 2025, Rebecca Hanssen la voix anglaise de l'héroïne EVE s'est dite agréablement surprise du succès de Stellar Blade :