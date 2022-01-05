profile
Stellar Blade
16
Likers
name : Stellar Blade
platform : Playstation 5
editor : Sony Interactive Entertainment
developer : Shift Up
genre : action-aventure
other versions : PC
read the reviews
add a review
add a press review
group information
Waifukyo
8
Likes
Likers
name : Waifukyo
title : Les Waifus de Kyo
screen name : waifukyo
url : http://www.gamekyo.com/group/waifukyo
official website :
creator : masharu
creation date : 05/01/2022
last update : 11/22/2025
description : Un groupe dédié aux personnages féminins issues de jeux vidéo mais également mangas/animes et autres séries populaires (ou méconnues), et dont les charmes ne laissent personne insensible. Présentations, tournois et billets d'actualité autour de vos personnages féminins préférés.
tags :
articles : 204
visites since opening : 493973
subscribers : 4
bloggers : 1
channel
all
"Stellar Blade 2" - Shift Up ouvre les recrutements
Actualité


On sait depuis un certain temps maintenant que face au succès du jeu Stellar Blade Shift Up prépare une suite et l'a même officialisé dans son dernier rapport financier. Le studio coréen passe aujourd'hui à une nouvelle étape habituelle dans l'industrie, celle d'un large recrutement de nouveaux talents (développeurs, designers, artistes, compositeurs).

Si on a toujours aucune info concrète sur ce nouvel opus, on apprend ainsi que le projet est sous Unreal Engine 5 et que le jeu devrait être multiplateforme consoles et PC. Pour l'occasion, on a un concept-art accompagnant le message de recrutement :



Pour rappel, Shift Up est également sur le développement d'une quatrième et nouvelle IP nom de code "Project Spirit", qui devrait être un jeu-service lui aussi multiplateforme mais sans pour autant venir remplacer leur jeu populaire NIKKE actuellement en cours et qui a fêté ses 3 ans au début de ce mois de novembre.

En bonus : En interview lors des Golden Joystick Awards 2025, Rebecca Hanssen la voix anglaise de l'héroïne EVE s'est dite agréablement surprise du succès de Stellar Blade :

Je ne pense pas – en fait, je sais – que lorsque je l'enregistrais, je n'avais aucune idée de l'ampleur que cela allait prendre. Cela m'a complètement époustouflé et continue de le faire.

Je trouve que c'est formidable d'en faire partie aujourd'hui. Je reçois tous les jours des messages de personnes qui me disent à quel point ce jeu compte pour elles et combien de fois elles y ont joué. Je pense qu'Eve m'accompagne pratiquement tous les jours, ce qui est très agréable.
Shift Up - https://shiftup.co.kr/news/news.php?ptype=view&idx=318&page=1&code=news
    tags : ps5 shift up stellar blade
    1
    Like
    Who likes this ?
    tripy73
    posted the 11/22/2025 at 02:35 PM by masharu
    comments (3)
    magneto860 posted the 11/22/2025 at 03:18 PM
    Une IP Sony avec un deuxième volet en préparation ? L'arrivée de Stellar Blade dans le Ps Plus commence à se préciser.
    masharu posted the 11/22/2025 at 03:31 PM
    magneto860 Je ne sais pas pour le PS Plus, mais Stellar Blade n'est qu'édité par Sony, l'IP est possédé par Shift Up.
    tripy73 posted the 11/22/2025 at 03:32 PM
    Bonne nouvelle, en espérant ne pas être déçu par cette suite D'ailleurs le studio a annoncé que le 1er opus va débarquer sur d'autres plateformes, Xbox et/ou Switch 2, telle est la question

    magneto860 : l'IP n'appartient pas à Sony
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo