Cette nuit vers 2h00 du matin, Nintendo décidé de nous réveiller avec son application Nintendo Today pour faire l'annonce de son nouveau jeu mobile du nom de Pictonico
.
Ce jeu qui nous rappellera la GameBoy Camera
ou l'esprit de WarioWare
sera disponible gratuitement le 28 Mai 2026
. Du moins pour le début du jeu, car après il y aura le volume 1 à 5,99 $ et le volume 2 au prix 7,99 $. ( Sûrement le prix en € )
Pictonico
est assez simple dans sa pratique, on prend un photo de nous et des ses amis pour les transformer en 80 mini jeux
rigolos allant de faciles à difficiles pour des moments de fortes rigolades.
Je remplacerai la vidéo dès que je la trouve en français, car j'ai l'impression que cette application vise surtout le marché asiatique en ses débuts.
Alors, qui est tenté de tester ce nouveau jeu Nintendo Mobile ?
Nintendo qui dilue des annonces de droite a gauche....m'enfin ce truc m'intéresse nullement. Donc le format de l'annonce me derange pas pour ce coup ci.
Mais s'il font pareil pour annoncer le prochain mario, je vais devenir leur pire cauchemar.
Ce jeu remplit allègrement le planning de Nintendo et après avoir vu cela, nous pouvons mourir tranquille.
Cela justifie amplement l'investissement dans une nouvelle machine.
Bon blague à part, j'espère qu'ils vont faire un direct en Juin digne de ce nom avec un peu de communication sur les 12-18 prochains mois.
Yoshi c'est cool, Starfox a l'air chouette, mais on aimerait bien avoir de GROS jeux même si c'est pour dans un an.
Je suis impatient de voir le nouveau Mario plateforme que ce soit en 2D ou 3D.
Après Pictonico n'entre pas dans le planning de ms switch, heureusement
Mais on sait tous qu'on va tester car c'est con comme jeu, donc indispensable.