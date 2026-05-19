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Cette nuit vers 2h00 du matin, Nintendo décidé de nous réveiller avec son application Nintendo Today pour faire l'annonce de son nouveau jeu mobile du nom deCe jeu qui nous rappellera laou l'esprit desera disponible gratuitement le. Du moins pour le début du jeu, car après il y aura le volume 1 à 5,99 $ et le volume 2 au prix 7,99 $. ( Sûrement le prix en € )est assez simple dans sa pratique, on prend un photo de nous et des ses amis pour les transformer enrigolos allant de faciles à difficiles pour des moments de fortes rigolades.Je remplacerai la vidéo dès que je la trouve en français, car j'ai l'impression que cette application vise surtout le marché asiatique en ses débuts.