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kidicarus
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Pictonico le nouveau jeu Nintendo
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Cette nuit vers 2h00 du matin, Nintendo décidé de nous réveiller avec son application Nintendo Today pour faire l'annonce de son nouveau jeu mobile du nom de Pictonico .



Ce jeu qui nous rappellera la GameBoy Camera ou l'esprit de WarioWare sera disponible gratuitement le 28 Mai 2026 . Du moins pour le début du jeu, car après il y aura le volume 1 à 5,99 $ et le volume 2 au prix 7,99 $. ( Sûrement le prix en € )

Pictonico est assez simple dans sa pratique, on prend un photo de nous et des ses amis pour les transformer en 80 mini jeux rigolos allant de faciles à difficiles pour des moments de fortes rigolades.

Je remplacerai la vidéo dès que je la trouve en français, car j'ai l'impression que cette application vise surtout le marché asiatique en ses débuts.

Alors, qui est tenté de tester ce nouveau jeu Nintendo Mobile ?
Nintendo Today
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    aeris201
    posted the 05/19/2026 at 05:25 AM by kidicarus
    comments (9)
    ducknsexe posted the 05/19/2026 at 05:35 AM
    Après Tomodachi Life et Pokedia Le nouveau phénomène Pictonico youpiiiii les coupain.
    ducknsexe posted the 05/19/2026 at 05:38 AM
    Pictonico c'est Tropico
    derno posted the 05/19/2026 at 05:57 AM
    y'avait pas un wario ware dsi exclu eshop qui fonctionnait sur le même principe?
    aeris201 posted the 05/19/2026 at 05:58 AM
    Ca me rappel la guerre des tetes
    cyr posted the 05/19/2026 at 06:16 AM
    derno ça me dit quelque chose.

    Nintendo qui dilue des annonces de droite a gauche....m'enfin ce truc m'intéresse nullement. Donc le format de l'annonce me derange pas pour ce coup ci.

    Mais s'il font pareil pour annoncer le prochain mario, je vais devenir leur pire cauchemar.
    krusty79 posted the 05/19/2026 at 06:18 AM
    Cnulachier
    zanpa posted the 05/19/2026 at 06:39 AM
    ….
    commandermargulis posted the 05/19/2026 at 06:53 AM
    Voilà enfin l'annonce que tous les possesseurs de Switch 2 attendait.
    Ce jeu remplit allègrement le planning de Nintendo et après avoir vu cela, nous pouvons mourir tranquille.

    Cela justifie amplement l'investissement dans une nouvelle machine.


    Bon blague à part, j'espère qu'ils vont faire un direct en Juin digne de ce nom avec un peu de communication sur les 12-18 prochains mois.

    Yoshi c'est cool, Starfox a l'air chouette, mais on aimerait bien avoir de GROS jeux même si c'est pour dans un an.
    kidicarus posted the 05/19/2026 at 06:59 AM
    commandermargulis si le ND arrive comme je le pensais 15 jours avant l'anniversaire mais au plus tard 15 jours après l'anniversaire ne traitera que les 6 prochains mois après la dernière date de juillet plus une une ou deux annonce plus lointaine.

    Je suis impatient de voir le nouveau Mario plateforme que ce soit en 2D ou 3D.

    Après Pictonico n'entre pas dans le planning de ms switch, heureusement
    Mais on sait tous qu'on va tester car c'est con comme jeu, donc indispensable.
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