TOKYO, 11 mai (Reuters) - Les actions de Nintendo ont chuté de 7 % à Tokyo lundi après que la société a augmenté les prix de la Switch 2 et que le marché s'inquiète du manque de jeux à gros budget pour créer une dynamique.Nintendo a enregistré de solides ventes de matériel pour l'exercice financier clos en mars, mais, bien que l'entreprise soit connue pour ses prévisions prudentes, ses perspectives pour cette année ont déçu le marché.L'entreprise basée à Kyoto a prolongé la durée de vie de la Switch originale avec des jeux issus de franchises telles que « The Legend of Zelda » et, bien qu'elle ait connu des succès comme « Pokémon Pokopia », elle est considérée comme manquant de titres à succès potentiels.« Le recul annuel des prévisions de livraisons de jeux risque de signaler que Nintendo manque de confiance dans son portefeuille de projets », a écrit Kazunori Ito, analyste chez Morningstar, dans une note.« Toutefois, comme l'engagement des utilisateurs s'accélère généralement au cours de la deuxième année du cycle de vie d'une console, nous considérons cela comme trop pessimiste », a-t-il écrit.Nintendo a également annoncé une augmentation des prix de sa Switch 2, le modèle japonais Switch 2 Japan passant à 59 980 yens à partir du 25 mai, soit une hausse de 10 000 yens (63,73 $), et les prix sur des marchés comme les États-Unis augmenteront à partir du 1er septembre.L'entreprise compte parmi ses clients des joueurs occasionnels particulièrement sensibles aux hausses de prix, qui surviennent alors que les fabricants d'électronique sont confrontés à une flambée des prix des puces mémoire.« La deuxième année est cruciale et, selon notre opinion non consensuelle, un jeu Mario AAA sortira cette année », a écrit Atul Goyal, analyste chez Jefferies, dans une note.« Le niveau des prévisions est volontairement bas — Nintendo a dépassé les prévisions initiales (de bénéfice d'exploitation) au cours de chacun des quatre derniers exercices fiscaux », a-t-il écrit.Contrairement à son concurrent Sony, plus diversifié, Nintendo reste fortement dépendant de son activité principale de jeux vidéo, même si ses personnages et sa propriété intellectuelle rencontrent un franc succès au cinéma et dans les parcs d'attractions.« La PlayStation 5 étant restée plus longtemps sur le marché, Sony est bien mieux placée pour répercuter sur les consommateurs le coût plus élevé des puces mémoire », a écrit Amir Anvarzadeh d'Asymmetric Advisors dans une note.Sony, dont l'action a progressé de 10 % à Tokyo lundi, prévoit une baisse de son chiffre d'affaires mais une hausse de ses bénéfices dans le secteur des jeux vidéo. L'entreprise a également annoncé la création d'une nouvelle coentreprise avec TSMC pour développer et fabriquer des capteurs d'image au Japon, dans le but de maîtriser ses coûts.« Ces résultats ont au moins validé la thèse selon laquelle Sony peut protéger les bénéfices du groupe en réduisant les livraisons de PS5 », a écrit David Dai, analyste chez Bernstein, dans une note