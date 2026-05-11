L'action Nintendo chute, les hausses de prix et la pénurie de jeux inquiétant le marché.
Nintendo fait face à des défis de marché liés à la hausse des prix et aux incertitudes concernant ses nouveaux jeux.
Réaction du cours de l'action et sentiment du marché
TOKYO, 11 mai (Reuters) - Les actions de Nintendo ont chuté de 7 % à Tokyo lundi après que la société a augmenté les prix de la Switch 2 et que le marché s'inquiète du manque de jeux à gros budget pour créer une dynamique.
Nintendo a enregistré de solides ventes de matériel pour l'exercice financier clos en mars, mais, bien que l'entreprise soit connue pour ses prévisions prudentes, ses perspectives pour cette année ont déçu le marché.
Sorties de jeux et performances des franchises
L'entreprise basée à Kyoto a prolongé la durée de vie de la Switch originale avec des jeux issus de franchises telles que « The Legend of Zelda » et, bien qu'elle ait connu des succès comme « Pokémon Pokopia », elle est considérée comme manquant de titres à succès potentiels.
Perspectives des analystes sur les projets de Nintendo
« Le recul annuel des prévisions de livraisons de jeux risque de signaler que Nintendo manque de confiance dans son portefeuille de projets », a écrit Kazunori Ito, analyste chez Morningstar, dans une note.
« Toutefois, comme l'engagement des utilisateurs s'accélère généralement au cours de la deuxième année du cycle de vie d'une console, nous considérons cela comme trop pessimiste », a-t-il écrit.
Augmentation des prix de Switch 2 et impact sur les consommateurs
Nintendo a également annoncé une augmentation des prix de sa Switch 2, le modèle japonais Switch 2 Japan passant à 59 980 yens à partir du 25 mai, soit une hausse de 10 000 yens (63,73 $), et les prix sur des marchés comme les États-Unis augmenteront à partir du 1er septembre.
L'entreprise compte parmi ses clients des joueurs occasionnels particulièrement sensibles aux hausses de prix, qui surviennent alors que les fabricants d'électronique sont confrontés à une flambée des prix des puces mémoire.
Attentes concernant les prochaines sorties de jeux
« La deuxième année est cruciale et, selon notre opinion non consensuelle, un jeu Mario AAA sortira cette année », a écrit Atul Goyal, analyste chez Jefferies, dans une note.
« Le niveau des prévisions est volontairement bas — Nintendo a dépassé les prévisions initiales (de bénéfice d'exploitation) au cours de chacun des quatre derniers exercices fiscaux », a-t-il écrit.
Comparaison avec Sony et le contexte plus large de l'industrie
Contrairement à son concurrent Sony, plus diversifié, Nintendo reste fortement dépendant de son activité principale de jeux vidéo, même si ses personnages et sa propriété intellectuelle rencontrent un franc succès au cinéma et dans les parcs d'attractions.
« La PlayStation 5 étant restée plus longtemps sur le marché, Sony est bien mieux placée pour répercuter sur les consommateurs le coût plus élevé des puces mémoire », a écrit Amir Anvarzadeh d'Asymmetric Advisors dans une note.
Performances financières et initiatives stratégiques de Sony
Sony, dont l'action a progressé de 10 % à Tokyo lundi, prévoit une baisse de son chiffre d'affaires mais une hausse de ses bénéfices dans le secteur des jeux vidéo. L'entreprise a également annoncé la création d'une nouvelle coentreprise avec TSMC pour développer et fabriquer des capteurs d'image au Japon, dans le but de maîtriser ses coûts.
Commentaire d'analyste sur la stratégie de Sony
« Ces résultats ont au moins validé la thèse selon laquelle Sony peut protéger les bénéfices du groupe en réduisant les livraisons de PS5 », a écrit David Dai, analyste chez Bernstein, dans une note
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-11/nintendo-shares-tumble-after-lackluster-switch-2-games-outlook
Et certe il manque une vision a moyen long terme, mais il on prouvé qu'il pouvait annoncer des jeux qui sorte moins de 2 mois après l'annonce....
Les actionnaires vraiment des cancer.
Si tu parles de jeux comme Starfox, on ne peut pas les considérer comme des system sellers à large échelle, faut du Mario ou du Zelda.
Avec les 40 ans de Mario cette année (ainsi que de Zelda), les rumeurs de retour de ces licences vont bon train, toutefois le timing d'annonce est crucial comme je parie que Nintendo annoncera pas 50 jeux pour l'année, chaque cartouche doit compter.
Et puis leur(s) gros jeu(x) de fin d'année sera(ont) en concurrence direct avec un certain GTA VI et même si ce n'est pas le même public, ça se sentira toute de même par la force des choses vu le pouvoir d'achat actuel des gens...
L'augmentation du prix de la console peut tout à fait être contrebalancé par un lineup efficace, encore faut-il délivrer un minimum de jeux exclusifs à la console pour faire la démonstration de son intérêt sinon autant se contenter de la Switch 1...
Dans ce contexte Nintendo a augmenté ses investissements R&D et a embauché plus de 400 nouveaux employés.
Heureusement que la politique d'entreprise passe avant les actionnaires,mais depuis que la famille Yamauchi a vendu toutes ses actions, combien de temps ça va durer pour devenir une entreprise à action comme les autres?
Je dirais quand les dernières grosses têtes de Nintendo partiront en retraire, ça va arriver très vite.
Bon, il est temps de prendre des actions chez eux avant un gros ND qui fera augmenter le coût de leur actions.
Mais bon le nintendo direct se fait attendre.....