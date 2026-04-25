Le Steam Controller coûtera apparemment 99 $, prix mentionné dans une critique qui a été mise en ligne par erreur plus tôt que prévu. La sortie/commandes pourraient être imminentes.
Maintenant reste à savoir le plus important : le prix de la console
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posted the 04/25/2026 at 02:09 PM by ouroboros4
Après, si c’est de la qualité qui dure plusieurs années, à l’inverse des manettes PS5 et Xbox, je suis prêt à payer le prix.
On verra à la sortie…
Dire qu'en promo je me suis pris une seconde dualsense qui fait triple emploi : PC, Switch 2 et PS5
Comment tu fais ?
Elle est reconnue comme une manette Switch pro. Avec toutes les fonctionnalités
C'est un dongle que j'avais déjà à l'époque de ma Switch 1, je jouais avec ma manette PS4, et vu que pour des questions de compatibilité Nintendo n'a rien changé au protocole pour les manettes, il est compatible Switch 2 sans MAJ du firmware.
Sinon, pr en revenir au sujet j'espère que pour faire baisser la facture la Steam Machine pourra être vendu sans manette, sur PC on a l'embarras du choix et déjà bien équipé...et avec le clavier/souris, les manettes sont clairement pas obligatoire suivant les préférences de chacun