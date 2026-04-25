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[Rumeur] Un prix pour la manette Steam Controller ?


Le Steam Controller coûtera apparemment 99 $, prix mentionné dans une critique qui a été mise en ligne par erreur plus tôt que prévu. La sortie/commandes pourraient être imminentes.

Maintenant reste à savoir le plus important : le prix de la console
https://x.com/i/status/2048031336204570819
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    posted the 04/25/2026 at 02:09 PM by ouroboros4
    comments (11)
    keiku posted the 04/25/2026 at 02:22 PM
    vu la taille de la manette , c'est pas des stick analogique qu'il devait mettre mais des sticks et des boutons d'arcade
    jenicris posted the 04/25/2026 at 02:23 PM
    Mdr si vrai
    5120x2880 posted the 04/25/2026 at 02:30 PM
    Je préfère ma RG P01 à 10€
    pcverso posted the 04/25/2026 at 02:34 PM
    Trop tard je vien de craquer pour une scuf
    adamjensen posted the 04/25/2026 at 02:45 PM
    La manette m'interesse grandement, même si pour l'instant je suis bien avec ma EasySmx D10.
    Après, si c’est de la qualité qui dure plusieurs années, à l’inverse des manettes PS5 et Xbox, je suis prêt à payer le prix.
    On verra à la sortie…
    51love posted the 04/25/2026 at 03:09 PM
    Pas fan de l'ergonomie, mais curieux de la prendre en main tout de meme.. et mine de rien très cher.

    Dire qu'en promo je me suis pris une seconde dualsense qui fait triple emploi : PC, Switch 2 et PS5
    suikoden posted the 04/25/2026 at 03:42 PM
    51love Switch 2 ??
    Comment tu fais ?
    22 posted the 04/25/2026 at 03:53 PM
    Et a part qu'elle soit grosse et moche avec ses deux patch anti-taba, kéki justifie ce prix
    51love posted the 04/25/2026 at 03:55 PM
    suikoden via dongle.

    Elle est reconnue comme une manette Switch pro. Avec toutes les fonctionnalités

    C'est un dongle que j'avais déjà à l'époque de ma Switch 1, je jouais avec ma manette PS4, et vu que pour des questions de compatibilité Nintendo n'a rien changé au protocole pour les manettes, il est compatible Switch 2 sans MAJ du firmware.

    Sinon, pr en revenir au sujet j'espère que pour faire baisser la facture la Steam Machine pourra être vendu sans manette, sur PC on a l'embarras du choix et déjà bien équipé...et avec le clavier/souris, les manettes sont clairement pas obligatoire suivant les préférences de chacun
    xynot posted the 04/25/2026 at 04:08 PM
    Le prix des manettes aujourd'hui c'est la folie, faut claquer minimum le prix d'un jeu
    sardinecannibale posted the 04/25/2026 at 04:12 PM
    Cela ne me gêne en rien de jouer avec une manette non officielle à 30€. Ils abusent niveau prix.
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