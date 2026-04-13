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[ROCKSTAR LEAK] L'une des raisons pour laquelle GTA 6 peut prendre tout son temps
Jeux Video
Données financières entre juin 2024 et ce mois-ci (avril 2026) :

- Red Dead Online : environ 500.000$ de revenus par semaine
- GTA Online : environ 9,6 millions de $ par semaine (!!!)

Oui, GTA Online a rapporté à lui seul environ 1 milliard de dollars sur ces deux dernières années, un titre on rappelle sorti au début du mandat de François Hollande, sur PlayStation 3 et Xbox 360

Et pour la curiosité, l'audience moyenne par semaine :



(pour le PC, les chiffres n'incluent apparemment pas les serveurs privés RP)


UPDATE :

- Juste avec la boutique de micro-transactions Shark Card $ (donc hors abonnement GTA +),
GTA Online a rapporté environ 6 milliards de dollars depuis 2014.

6 putains de milliards
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    posted the 04/13/2026 at 09:02 PM by shanks
    comments (7)
    burningcrimson posted the 04/13/2026 at 09:05 PM
    Putain Red Dead Online existe encore et le pire c est qu'il est rentable
    altendorf posted the 04/13/2026 at 09:14 PM
    Je suis tellement pas surpris. Tu m'étonnes qu'ils ont VITE abandonné les DLC solo de GTA 5
    skuldleif posted the 04/13/2026 at 09:16 PM
    je reve ou ya plus de joueurs sur One que sur PC

    sachant qu'en plus faut payer un abo online
    battossai posted the 04/13/2026 at 09:18 PM
    Et pendant ce temps là les autres se plombent financièrement à essayer de créer un battle royale ou extraction shooter qui cartonne
    skuldleif posted the 04/13/2026 at 09:18 PM
    je remarque aussi que les joueurs Xbox dépensent + que les joueurs play sur GTA , ce n'est absolument pas proportionnel aux nombre de joueurs sur chaque plateforme
    skuldleif posted the 04/13/2026 at 09:20 PM
    et yen a encore qui croit que rockstar va bâcler la version XSS
    natedrake posted the 04/13/2026 at 09:37 PM
    GTA VI déjà rentabilisé avant même qu'il sorte.

    R* ces monstres n'empêche.
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