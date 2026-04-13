Données financières entre juin 2024 et ce mois-ci (avril 2026) :
- Red Dead Online : environ 500.000$ de revenus par semaine
- GTA Online : environ 9,6 millions de $ par semaine (!!!)
Oui, GTA Online a rapporté à lui seul environ 1 milliard de dollars sur ces deux dernières années, un titre on rappelle sorti au début du mandat de François Hollande, sur PlayStation 3 et Xbox 360
Et pour la curiosité, l'audience moyenne par semaine :
(pour le PC, les chiffres n'incluent apparemment pas les serveurs privés RP)
UPDATE :
- Juste avec la boutique de micro-transactions Shark Card $ (donc hors abonnement GTA +),
GTA Online a rapporté environ 6 milliards de dollars depuis 2014.
6 putains de milliards
sachant qu'en plus faut payer un abo online
R* ces monstres n'empêche.