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Données financières entre juin 2024 et ce mois-ci (avril 2026) :- Red Dead Online : environ 500.000$ de revenus par semaine- GTA Online : environ 9,6 millions de $ par semaine (!!!)Oui, GTA Online a rapporté à lui seul environ 1 milliard de dollars sur ces deux dernières années, un titre on rappelle sorti au début du mandat de François Hollande, sur PlayStation 3 et Xbox 360Et pour la curiosité, l'audience moyenne par semaine :(pour le PC, les chiffres n'incluent apparemment pas les serveurs privés RP)UPDATE :- Juste avec la boutique de micro-transactions Shark Card $ (donc hors abonnement GTA +),GTA Online a rapporté environ 6 milliards de dollars depuis 2014.6 putains de milliards