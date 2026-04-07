Chaque début de printemps, l'organisme du SELL propose un rapport détaillé sur le marché du jeu vidéo en France. On va directement à l'essentiel :



2025 a vu son chiffre d'affaires augmenté de 2,9% par rapport à 2024 avec 5,8Mds d'euros générés



Profil du joueur :

Nombre de joueurs et part adultes : 40M de joueurs dont 88%ont plus de 18 ans

Age, sexe et temps de jeu moyen : 40 ans, 51% hommes de 41 ans et 49% de femmes de 39 ans, 6h25 de jeu hebdomadaire

76% jouent au moins une fois par semaine



La partition du marché : 44% consoles (stable), 30% mobile (+11%) et PC 26%(stable)

pas de chiffres sur la répartition des ventes de consoles



Concernant le marché console



Le hardware : 795 millions d’euros, soit +14 % par rapport à l’année précédente. (effet Switch 2)



Software : répartition détaillée

Jeux physiques + dématérialisés : 57 % du chiffre d’affaires, soit 1 439 millions d’euros, en baisse de 6 %.

Les jeux complets dématérialisés constituent 38 % du software, avec 556 millions d’euros, en recul de 19 %.

Les jeux physiques représentent 28 %, soit 397 millions d’euros, en baisse de 12 %.



Les abonnements restent stables à 209 millions d’euros, soit 15 % du software.

Les DLC et microtransactions connaissent une forte croissance, atteignant 277 millions d’euros, soit +51 % et 19 % du software.



Jeux complets

Les jeux physiques : 42 %

Les jeux dématérialisés : 58 %



Top 5 jeux consoles :

1) EA FC 26 : 1 300 386

2) EA FC 25 : 542 158

3) CoD BO 7 : 391 449

4) Battlefield 6 : 373 323

5) Assassin's Creed Shadows : 369 423

aucune exclusivité console dans le top 5 : Légendes Z-A et Ghost of Yotei notamment



Par console (Physique + démat):

Sony :

1) EA FC 26 PS5 : 391 059 (32%) + 574 781 (68%) = 965 840 (69,5% des ventes totales*)

2) EA FC 25 : 360 579 (66%)

3) Battlefield 6 : 160 249 (50,5%)+ 156 828 (49,5%) = 317 077 (46% des ventes totales*)

...

6) Ghost of Yotei : 148 115 (67% physique)+ 71 850 (33% démat) = 219 965

...

11) Clair Obscur : 148 397 (96% des ventes physiques)***

12) Monster Hunter Wilds : 131 044 (60% ventes totales*)**

*ventes avec PC compris

**pas assez de données pour le physique sur PS

***pas de données sur le démat





Nintendo*:

1) Légendes Z-A : 225 054 (SW1 66%) + 115 652 (SW2 34%) = 340 706

2) Minecraft : 213 950

3) Mario Kart 8 : 177 045

4) Donkey Kong Banaza : 150 361 (SW2)

5) SM Party Jamboree : 135 649

6) EA FC 26 : 112 052 (90,5% physique SW1) + 11 833 (9,5% E-Shop) = 123 885 (9% des ventes totales)

*pas de données de l'E-Shop pour les jeux maisons





Xbox :

1) EA FC 26 : 124 467 (9% des ventes totales)

2) BO7 : 103 642 (23% des ventes totales)

3 Assassin's Creed Shadows : 59 402 (14% des ventes totales)

4) BF6 : 56 246 (10% des ventes totales)

...

Monster Hunter Wilds : 20 301 (9% des ventes totales)

...

Clair Obscur : 5885 (4% copies physiques)



PC :

1) BF6 : 191 737 (34% des ventes totales)

2) RDR2 : 111 485 (35,5% des ventes totales)

3) GTA V : 98 192 (33% des ventes totales)

4) EA FC 26 : 88 993 (6% des ventes totales)

5) Star Wars BF2 : 71 705 (inconnu)

6) Monster HW : 66 860 (31% des ventes totales)



Le reste dans le lien ci dessous



Remarques :

GTA V et DRD2 sont toujours dans le top 20 chaque année

Mario Kart World n'apparait pas, les bundles ne sont pas compris dans les ventes individuelles

En dehors de quelques jeux, les ventes de jeux sur Xbox sont quasi négligeables malgré la prise en compte du démat

Le PC reste minoritaire en France

Le physique résiste

Hausse du marché mobile



Les pourcentages et certains chiffres de ventes, je les ai déduit par calculs. Il se peut donc qu'il y est des erreurs