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nicolasgourry
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Super Mario Galaxy / Box Office France 1er jour


Mario a fait un démarrage en trombe dans les salles françaises. Il permet au film d’Illumination et Nintendo de réaliser le meilleur premier jour de 2026 dans l’Hexagone : 315 000 spectateurs ont déjà vu Super Mario Galaxy (avant-premières incluses). C’est plus fort que le Marsupilami de Philippe Lacheau, qui pointait à 308 329 tickets en février dernier après sa première journée.

Il faut dire que le film est très largement diffusé : Mario et Luigi s'amusent dans plus de 900 salles et ce sont 4 200 séances qui ont projeté Super Mario Galaxy hier, ce qui en fait carrément la nouveauté la plus diffusée sur un premier jour depuis le Covid (devant Avatar : La Voie de l’eau et ses 4 000 projections).

Super Mario Galaxy sera sans aucun doute l’un des gros succès de l’année. Peut-être encore plus que Super Mario Bros. en 2023, qui avait fini à 7,3 millions d’entrées. D’ores et déjà, la suite fait mieux : Super Mario Bros. affichait 281 442 entrées après une journée…

Selon les prédictions, Super Mario Galaxy devrait débuter à plus de 180 millions de dollars outre-Atlantique et réaliser le meilleur démarrage de l’année 2026 au box-office US.

Une journée :
315 000 (Super Mario Galaxy Le film) Vs 281 442 (Super Mario Bros Le film)
Première semaine : ? Vs 1 866 914
Au final : ? Vs 7,3 Millions
A savoir : Super Mario Bros Le film est le 86 ème plus gros succès en France au cinéma et 20 ème mondialement

Première
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    posted the 04/02/2026 at 07:30 PM by nicolasgourry
    comments (24)
    aeris200 posted the 04/02/2026 at 07:37 PM
    Ah ouais quand meme

    Bravo a Nintendo et Illumination pour ce gros demarrage en France, et certainement ailleurs

    J’ai adoré le film et mes deux enfants aussi. Comme prevu, de l’émerveillement du debut a la fin.

    Succès merité
    shanks posted the 04/02/2026 at 07:38 PM
    Le film qui va ensuite se mettre bien pendant les vacances avec le bonus d'une TONNE de centre aéré dont ça va être LE film pour la sortie ciné.

    Je vais le voir demain soir en famille. 6 entrées de plus
    altendorf posted the 04/02/2026 at 08:07 PM
    shanks Ah oui il y a du peuple chez toi Pour l'instant, ma petite est encore trop petite pour ça, mais madame est une fan inconditionnelle de Nintendo donc je suis bon pour y passer encore
    rendan posted the 04/02/2026 at 08:09 PM
    Vu avec ma femme et on a adoré Et je viens de le revoir une 2eme fois aujourd'hui
    beyondgood074 posted the 04/02/2026 at 08:48 PM
    J'suis fan de Mario mais ca a été difficile à regarder, le 1 était déjà pas folichon mais alors là... et ma copine a détesté.
    taiko posted the 04/02/2026 at 08:55 PM
    J'en sors, c'est mignon. Mais déjà oublié au générique de fin. Ça s'enchaîne. Un ressenti clairement mitigé en sortant. Une belle mise en image du jeu et c'est tout.
    Et je crois avoir préféré le premier.
    Un film à référence et c'est tout. On passe un moment sympathique.
    Il pourrait être un grand film si ça racontait quelque chose.
    Ça part tellement dans tous les sens avec un enchaînement de scènes qui n'ont aucun sens entre les unes et les autres.
    Pour moi l'univers c'est sa force. Tout est possible, ça arrive à matcher ensemble.
    Et sa plus grande faiblesse aussi. Tout est possible. Les lois de la physique, l'absence de règle... On a du mal à s'attacher et à trouver de l'enjeu dans tout ça.
    vieuxconsoleux posted the 04/02/2026 at 09:01 PM
    Je vais le voir avec mon neuveu de 7 ans ce week end, il vient juste de finir Mario odyssey ( d’ailleurs il’ a complètement lâché Astro bot et Mario galaxy ,2 jeux que je lui avais pris en pensant que les caméras étaient plus simples dans ces jeux), et il m’a taxé odyssey qu’il adore).
    Mais la sortie juste avant le lundi de Pâques c’est du génie, et oui en France c’est bientôt les vacances.
    korou posted the 04/03/2026 at 04:38 AM
    Ça me fera toujours autant « rire » ces gens qui s’attendent à des films d’auteur en allant voir ce type d’adaptation. Ces gens qui cherchent de la logique alors qu’on est quand même sur un film tiré d’un jeu de plateforme. Comme quoi l’âme d’enfant ça se perd de nos jours.

    Ça prouve aussi une fois de plus que la critique presse est complètement à l’ouest et sert strictement à rien.

    Bref j’y vais mardi avec mon mari et on a grave hâte.
    cyr posted the 04/03/2026 at 04:57 AM
    Je pense que le film , c'est pour plaire aux enfants essentiellement, et au fan .

    Le public cible, c'est ça.

    Perso je vais voir un film pour une histoire, c'est pour ça que j'irais pas le voir.
    yogfei posted the 04/03/2026 at 05:12 AM
    taiko On a du mal à s'attacher et à trouver de l'enjeu dans tout ça. Il pourrait être un grand film si ça racontait quelque chose.

    Vous parlez d'un film mario c'est ouf ce que vous attendez... comme le dit korou l'âme d'enfant se perd, on est pas devant un Nolan la...
    taiko posted the 04/03/2026 at 06:41 AM
    yogfei
    Ça n'a aucun rapport avec ce que je dis.
    Même pour un film pour enfant, il n'y a pas d'attachement aux personnages.
    De toute façon Nintendo a déjà le totem diminuté en jv. Ils se passent de créer des scénarios, des voix etc... Ça continue en film.
    Je comprends complètement la critique qui dit que c'est une pub d'1h30. L'attachement émotionnel frôle le 0.

    Je vais pas te demander de comparer aux grands dessins animés de notre enfance. On en est loin.
    De toute façon les plupart des dessins animés, c'est presque pareil aujourd'hui.

    Mais clairement, je trouve ça assez dérangeant ici. C'est pire que dans le premier.
    Aucune scène vraiment marquante par rapport au premier. J'ai l'impression en sortant de me rappeler plus de scène du premier que du film que je viens de voir.

    Et pour l'aspect technique qui est certes très bon. Je trouve qu'il a une DA très brillante assez désagréable. Sûrement pour aller avec le côté galaxy. Mais c'est pas très beau je trouve. La critique que ça fait IA vient peut-être de là.
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 07:40 AM
    korou Mec y a des enfants qui ont dormi ou voulaient partir parce que le film est mauvais, de quoi tu parles ??? J'ai des enfants d'ami(e)s qui littéralement n'ont pas aimé, mais ont kiffer le premier.

    Arrêter de parler alors que vous avez pas vu le film. Les critiques pour le coup se rejoignent toutes en fait. C'est un mauvais *film* dit FILM dans le titre, mais c'est plus un film avec des easter egg ici et là, des références etc, mais y a aucun lien, le script pue la merde,,c'est un enchainement de référence, c'est tout. Si tu veux ça, alors oui tu vas aimer, autrement, c'est mauvais.

    Quand j'ai vu que les enfants n'ont pas aimé, et voulaient partir DANS le ciné, j'ai su que la presse disait pas de la merde. Voilà.

    Et comme je mis attendais, les fans ont fait monter le score de Rottent Tomatoes à 90% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Les fans Nintendo, je veux dire les chèvres, ne m'étonnent plus, ils, elles, ont tellement été marabouter qu'aujourd'hui ils sont près à acheter du caca de Mario si mis en vente.

    Oh et Miyamoto déteste les histoires dans les jeux vidéos, ça explique tout en fait....
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 07:46 AM
    cyr Rien avoir pour le coup, des fans apparement ont largement plus aimé le film que des enfants même, à la sortie du cinéma, y avait un enfant qui avait le regard vide et il a dit à sa mère (pendant que moi et mes ami(e)s ont démontaient le film mais avait aimé Fox dans les scènes) que KPop Demon Hunters est mieux parce que y a une histoire !

    L'enfant est plus intelligent que des membres de Gamekyo qui vendent le film juste parce qu'ils sont fan ou désapprouve avec la presse. La vérité sort de la bouche des enfants comme on dit. La fille de mon pote toutes les 15-20 minutes demandait si c'était la fin bientôt..mon pote savait pas du coup à la troisième fois, bah elle a dormi en fait. Au passage elle kiffe tout les Sonic et a aimé le premier Mario.
    fdestroyer posted the 04/03/2026 at 08:15 AM
    ravyxxs Exact, je ne comprend pas le raccourci -> Pour enfants -> donc normal si vide et débile

    Non c'est tout faux. Y'a des Disney (actuel donc) que je trouve très bon, avec des personnages intéressants et parfois des morales qui font réfléchir.

    Effectivement il faut aller voir ce Mario avant de venir le défendre ou de le critiquer, j'adore la license, bon sang quesque j'adore la license, c'est toute mon enfance et pas que, Mario m'a accompagné toute ma vie, et pour autant, je sais reconnaître si un produit ne répond pas aux attentes, et pour moi ce film n'est simplement pas bon.
    beyondgood074 posted the 04/03/2026 at 08:31 AM
    Ils me font rire les arguments "vous attendez pas à un film d'auteur, faut garder son âme d'enfant", sous prétexte que c'est Mario on est ok de devoir accepter que c'est mal réalisé, avec des scènes qui n'ont aucun sens, et des personnages ultra mal développés ? x)
    Vous avez une drôle de vision du cinéma. Personne n'a demandé à ce que ça soit un film d'auteur.
    Tu peux tout à fait faire un film adapté pour les enfants, mais qui soit travaillé et qui puissent plaire à tout le monde, Pixar en est le parfait exemple.
    Là j'ai beau être le fan ultime de Mario, j'ai l'impression qu'on m'a juste gavé de clins d'oeils pour m'amuser, et c'est tout.
    cyr posted the 04/03/2026 at 08:47 AM
    Perso encore une fois, je ne vais pas voir un film tiré d'une licences de jeux vidéo, tous comme je vais pas acheter un jeux video tiré d'un film.

    Après j'ai pas vu le premier mario. J'irais pas voir celui la. Je reste cohérent.

    Et j'espère que ça prendra fin.......et que Nintendo reprendra conscience que ce qu'on demande c'est des jeux ......

    Et merde vu qu'il est entrain de battre des records au cinéma.......argent, argent plus fort que tout.
    korou posted the 04/03/2026 at 09:34 AM
    ravyxxs respire…
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 10:12 AM
    cyr le film bat des record par ce que il est excellent. C'est une réussite, Maintenant on verra si le prochain Mario 3D sera une transition entre les deux film
    cyr posted the 04/03/2026 at 10:32 AM
    ducknsexe alors, le cinéma c'est comme le jeux vidéo. C'est pas aux ventes qu'on peut mesuré la qualité
    ducknsexe posted the 04/03/2026 at 10:40 AM
    cyr C'est dans le même tempo et le même délire que le Premier, donc si tu a aimé le premier film tu aimera sans doute la suite. Le scénario ? C'est le scénario des jeux Mario en règle général donc tu sais à quoi t attendre. Tu est déjà en terrain connue.
    koji posted the 04/03/2026 at 10:50 AM
    korou désolé mais non personne demande que le film soit un film d'auteur, juste un minimun d'histoire, de developpement de personnages, sa serait sympa quand meme.
    cyr posted the 04/03/2026 at 11:03 AM
    ducknsexe pas vu le premier.....
    ravyxxs posted the 04/03/2026 at 02:32 PM
    korou Respire ? Cousin t'as pondu un pavé alors que t'as pas vu le film, c'est toi qui devrait respirer ici
    linkstar posted the 04/03/2026 at 03:38 PM
    Putain mais y'en a qui attaquent ou défendent ce film comme si leur vie en dépendait. Buvez de l'eau et passez à autre chose.
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