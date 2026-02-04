Mario a fait un démarrage en trombe dans les salles françaises. Il permet au film d’Illumination et Nintendo de réaliser le meilleur premier jour de 2026 dans l’Hexagone : 315 000 spectateurs
ont déjà vu Super Mario Galaxy (avant-premières incluses). C’est plus fort que le Marsupilami de Philippe Lacheau, qui pointait à 308 329 tickets en février dernier après sa première journée.
Il faut dire que le film est très largement diffusé : Mario et Luigi s'amusent dans plus de 900 salles
et ce sont 4 200 séances
qui ont projeté Super Mario Galaxy hier, ce qui en fait carrément la nouveauté la plus diffusée sur un premier jour depuis le Covid (devant Avatar : La Voie de l’eau et ses 4 000 projections).
Super Mario Galaxy sera sans aucun doute l’un des gros succès de l’année. Peut-être encore plus que Super Mario Bros. en 2023, qui avait fini à 7,3 millions d’entrées
. D’ores et déjà, la suite fait mieux : Super Mario Bros. affichait 281 442 entrées après une journée…
Selon les prédictions, Super Mario Galaxy devrait débuter à plus de 180 millions de dollars outre-Atlantique et réaliser le meilleur démarrage de l’année 2026 au box-office US.
Une journée :
315 000 (Super Mario Galaxy Le film) Vs 281 442 (Super Mario Bros Le film)
Première semaine : ? Vs 1 866 914
Au final : ? Vs 7,3 Millions
A savoir : Super Mario Bros Le film est le 86 ème plus gros succès en France au cinéma et 20 ème mondialement
Première
Bravo a Nintendo et Illumination pour ce gros demarrage en France, et certainement ailleurs
J’ai adoré le film et mes deux enfants aussi. Comme prevu, de l’émerveillement du debut a la fin.
Succès merité
Je vais le voir demain soir en famille. 6 entrées de plus
Et je crois avoir préféré le premier.
Un film à référence et c'est tout. On passe un moment sympathique.
Il pourrait être un grand film si ça racontait quelque chose.
Ça part tellement dans tous les sens avec un enchaînement de scènes qui n'ont aucun sens entre les unes et les autres.
Pour moi l'univers c'est sa force. Tout est possible, ça arrive à matcher ensemble.
Et sa plus grande faiblesse aussi. Tout est possible. Les lois de la physique, l'absence de règle... On a du mal à s'attacher et à trouver de l'enjeu dans tout ça.
Mais la sortie juste avant le lundi de Pâques c’est du génie, et oui en France c’est bientôt les vacances.
Ça prouve aussi une fois de plus que la critique presse est complètement à l’ouest et sert strictement à rien.
Bref j’y vais mardi avec mon mari et on a grave hâte.
Le public cible, c'est ça.
Perso je vais voir un film pour une histoire, c'est pour ça que j'irais pas le voir.
Vous parlez d'un film mario c'est ouf ce que vous attendez... comme le dit korou l'âme d'enfant se perd, on est pas devant un Nolan la...
Ça n'a aucun rapport avec ce que je dis.
Même pour un film pour enfant, il n'y a pas d'attachement aux personnages.
De toute façon Nintendo a déjà le totem diminuté en jv. Ils se passent de créer des scénarios, des voix etc... Ça continue en film.
Je comprends complètement la critique qui dit que c'est une pub d'1h30. L'attachement émotionnel frôle le 0.
Je vais pas te demander de comparer aux grands dessins animés de notre enfance. On en est loin.
De toute façon les plupart des dessins animés, c'est presque pareil aujourd'hui.
Mais clairement, je trouve ça assez dérangeant ici. C'est pire que dans le premier.
Aucune scène vraiment marquante par rapport au premier. J'ai l'impression en sortant de me rappeler plus de scène du premier que du film que je viens de voir.
Et pour l'aspect technique qui est certes très bon. Je trouve qu'il a une DA très brillante assez désagréable. Sûrement pour aller avec le côté galaxy. Mais c'est pas très beau je trouve. La critique que ça fait IA vient peut-être de là.
Arrêter de parler alors que vous avez pas vu le film. Les critiques pour le coup se rejoignent toutes en fait. C'est un mauvais *film* dit FILM dans le titre, mais c'est plus un film avec des easter egg ici et là, des références etc, mais y a aucun lien, le script pue la merde,,c'est un enchainement de référence, c'est tout. Si tu veux ça, alors oui tu vas aimer, autrement, c'est mauvais.
Quand j'ai vu que les enfants n'ont pas aimé, et voulaient partir DANS le ciné, j'ai su que la presse disait pas de la merde. Voilà.
Et comme je mis attendais, les fans ont fait monter le score de Rottent Tomatoes à 90% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Les fans Nintendo, je veux dire les chèvres, ne m'étonnent plus, ils, elles, ont tellement été marabouter qu'aujourd'hui ils sont près à acheter du caca de Mario si mis en vente.
Oh et Miyamoto déteste les histoires dans les jeux vidéos, ça explique tout en fait....
L'enfant est plus intelligent que des membres de Gamekyo qui vendent le film juste parce qu'ils sont fan ou désapprouve avec la presse. La vérité sort de la bouche des enfants comme on dit. La fille de mon pote toutes les 15-20 minutes demandait si c'était la fin bientôt..mon pote savait pas du coup à la troisième fois, bah elle a dormi en fait. Au passage elle kiffe tout les Sonic et a aimé le premier Mario.
Non c'est tout faux. Y'a des Disney (actuel donc) que je trouve très bon, avec des personnages intéressants et parfois des morales qui font réfléchir.
Effectivement il faut aller voir ce Mario avant de venir le défendre ou de le critiquer, j'adore la license, bon sang quesque j'adore la license, c'est toute mon enfance et pas que, Mario m'a accompagné toute ma vie, et pour autant, je sais reconnaître si un produit ne répond pas aux attentes, et pour moi ce film n'est simplement pas bon.
Vous avez une drôle de vision du cinéma. Personne n'a demandé à ce que ça soit un film d'auteur.
Tu peux tout à fait faire un film adapté pour les enfants, mais qui soit travaillé et qui puissent plaire à tout le monde, Pixar en est le parfait exemple.
Là j'ai beau être le fan ultime de Mario, j'ai l'impression qu'on m'a juste gavé de clins d'oeils pour m'amuser, et c'est tout.
Après j'ai pas vu le premier mario. J'irais pas voir celui la. Je reste cohérent.
Et j'espère que ça prendra fin.......et que Nintendo reprendra conscience que ce qu'on demande c'est des jeux ......
Et merde vu qu'il est entrain de battre des records au cinéma.......argent, argent plus fort que tout.