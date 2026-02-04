Première

Mario a fait un démarrage en trombe dans les salles françaises. Il permet au film d’Illumination et Nintendo de réaliser le meilleur premier jour de 2026 dans l’Hexagone :ont déjà vu Super Mario Galaxy (avant-premières incluses). C’est plus fort que le Marsupilami de Philippe Lacheau, qui pointait à 308 329 tickets en février dernier après sa première journée.Il faut dire que le film est très largement diffusé : Mario et Luigi s'amusent dans plus deet ce sontqui ont projeté Super Mario Galaxy hier, ce qui en fait carrément la nouveauté la plus diffusée sur un premier jour depuis le Covid (devant Avatar : La Voie de l’eau et ses 4 000 projections).Super Mario Galaxy sera sans aucun doute l’un des gros succès de l’année.. D’ores et déjà,Selon les prédictions, Super Mario Galaxy devrait débuter à plus de 180 millions de dollars outre-Atlantique et réaliser le meilleur démarrage de l’année 2026 au box-office US.Une journée :315 000 (Super Mario Galaxy Le film) Vs 281 442 (Super Mario Bros Le film)Première semaine : ? Vs 1 866 914Au final : ? Vs 7,3 MillionsA savoir : Super Mario Bros Le film est le 86 ème plus gros succès en France au cinéma et 20 ème mondialement