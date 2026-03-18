profile
Jeux Vidéo
281
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
khazawi
6
Likes
Likers
khazawi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 109
visites since opening : 233134
khazawi > blog
La PS3 ne lira plus les blu ray...
...sans la mise à jour récente car la clé de chiffrement est arrivée à expiration.
Vive le démat ! Vive l'obsolescence programmée !

Mise à jour 4.93 du logiciel système PS3

Pour télécharger la mise à jour, vous devez disposer d'au moins 200 Mo d'espace libre sur le disque dur de votre PS3 (mise à jour système) ou sur un support de stockage amovible (mise à jour PC). 

Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système PS3. La mise à jour permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, d'une meilleure ergonomie et d'une sécurité renforcée.
Remarque : pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d'une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3.
PlayStation - https://www.playstation.com/fr-fr/support/hardware/ps3/system-software/
    tags :
    1
    Like
    Who likes this ?
    esets
    posted the 03/18/2026 at 10:30 PM by khazawi
    comments (3)
    ozyxp posted the 03/18/2026 at 10:38 PM
    C'est quoi encore ce traquenard... laissez la PS3 tranquille nan ?
    ouroboros4 posted the 03/18/2026 at 10:56 PM
    Après je crois que cela ne concerne que les films en BD mais pas les jeux
    soulfull posted the 03/18/2026 at 11:15 PM
    C'est vraiment grave et triste! Déjà que Sony avait supprimé la possibilité d'ecouter ses ambums et de regarder ses videos/films sur Ps4
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo