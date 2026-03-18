...sans la mise à jour récente car la clé de chiffrement est arrivée à expiration.

Vive le démat ! Vive l'obsolescence programmée !



Mise à jour 4.93 du logiciel système PS3



Pour télécharger la mise à jour, vous devez disposer d'au moins 200 Mo d'espace libre sur le disque dur de votre PS3 (mise à jour système) ou sur un support de stockage amovible (mise à jour PC).



Vous devez toujours installer la version la plus récente du logiciel système sur votre système PS3. La mise à jour permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, d'une meilleure ergonomie et d'une sécurité renforcée.

Remarque : pour lire des disques Blu-ray, votre système PS3 a besoin d'une nouvelle clé de chiffrement pour le lecteur Blu-ray. Pour renouveler la clé de chiffrement du lecteur Blu-ray, installez la dernière version du logiciel système PS3.