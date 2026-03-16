Solarr the PC Master

Un monument ferme ses portes, enfin en partie, d'abord le sous-sol : le propriétaire changerait le business pour y vendre des cartes sportives, de stars etc....Pour ce qui est du jeu, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une baisse de prix car une plateforme en ligne dédiée s'ouvrira.Chez eux, j'ai acheté un Amstrad, une Super Nes, des jeux, bref.