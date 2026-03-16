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solarr
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FULL 7 boutique rétrogaming ferme ses belles portes en Mars 2026
Solarr the PC Master
Un monument ferme ses portes, enfin en partie, d'abord le sous-sol : le propriétaire changerait le business pour y vendre des cartes sportives, de stars etc....

Pour ce qui est du jeu, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une baisse de prix car une plateforme en ligne dédiée s'ouvrira.

Chez eux, j'ai acheté un Amstrad, une Super Nes, des jeux, bref.

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    posted the 03/16/2026 at 05:14 PM by solarr
    comments (20)
    rogeraf posted the 03/16/2026 at 05:43 PM
    Voltaire va avoir du mal à survivre, c'est clair. Mais dans la diversité (cartes Pokemons, mangas, produits dérivés, ils s'en sortiront j'espère
    forte posted the 03/16/2026 at 05:44 PM
    Ils ont justement intérêt à baisser leur prix, car leurs jeux à 20% plus cher que sur le net, ils vont se faire bouffer par les particuliers sur le domaine de la vente en ligne
    yukilin posted the 03/16/2026 at 05:48 PM
    forte : En même temps une boutique n'a pas les mêmes charges qu'un particulier. Difficile de faire les mêmes prix...
    forte posted the 03/16/2026 at 05:50 PM
    yukilin Oui, donc c'est ce que je dis, en ligne, plus de charges. Donc s'ils comptent garder leur prix boutique, ils vont pleurer.
    metroidvania posted the 03/16/2026 at 05:51 PM
    forte mec réfléchi 2 sec stp pourquoi c'est plus cher que sur le net . Sérieusement
    forte posted the 03/16/2026 at 05:52 PM
    metroidvania Mec j'ai dit le contraire ? Apprenez à comprendre des phrases. J'ai parler "DE PRIX" et uniquement "DE PRIX". Je n'ai en aucun cas remis en cause le POURQUOI. Relis bien et essaie de comprendre.
    yukilin posted the 03/16/2026 at 05:57 PM
    forte : Tu dis qu'ils ont intérêt à baisser leur prix pour rivaliser avec un particulier. Ce n'est pas possible. Donc ce que tu dis sur le prix est évident, mais difficilement comparable malheureusement
    forte posted the 03/16/2026 at 06:01 PM
    yukilin Pas possible pourquoi ? Si c'est un stock dans une maison ou un garage par exemple et non plus dans une boutique avec des charges, alors quel intérêt de continuer à vendre plus cher que les autres ? Donc oui, ils ont intérêt. Tu peux pas te pointer avec ton stock et tes prix boutiques alors que t'as plus de boutiques, ca va te rester sur les bras. Vas faire un tour sur Traders et tu verras que la plupart de leur jeux communs 20% plus chers sont toujours sur leur site et ne se vendent pas.
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:08 PM
    forte : Je connais très bien trader.
    Et quelques choses qui permettent de comprendre la difficulté. Un particulier n'a pas de Site pro a gérer, un particulier vend ponctuellement, c'est le nombre de particulier qui vend qui fait une différence, un particulier ne cherche pas à faire un business professionnel qui implique des charges autres qu'un loyer ( taxes, impôt sur ta société meme en ligne, coût serveur, etc..) sans parler du fait qu'un pro cherche a en vivre donc une comptabilité qui implique une rentabilité pour salaire. Non, désolé, même sans boutique, la démarche n'a rien a voir.
    Tu simplifie considérablement
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:13 PM
    forte Même avec un stock constitué par lui même dans un garage, un particulier n'as pas de fournisseurs direct a compter dans sa marge également. Et il n'a pas de société, a moins de faire ça de façon illégale pour eviter certains coûts
    forte posted the 03/16/2026 at 06:15 PM
    yukilin Je simplifie mais le résultat est le même : tu es acheteur, tu vas au moins cher. Si tu n'as plus de boutique dans une rue et dans une ville très connu avec beaucoup de passage, tu vas vendre moins si t'es plus cher que le voisin à qui te peut acheter en 30 secondes via 2 clics.

    Logique.

    25 ans que j'achètes sur internet : premier réflexe : "tri par prix croissants".

    Et qu'on ne me parle pas de mauvaises surprises. Je le répète, 25 ans que j'achète des chiés de jeux sur le net, et aucun soucis. 1 seul, une fois, remboursé cash.

    En 25 ans.

    Donc j'y reviens, si tu vends ton Mario 3D all Stars à 120 balles (j'en ai vu dans les boutiques parisiennes il y a quelques semaines, grosses barres de rire) alors que tu le trouve EASY actuellement à 60 balles fdpin, ca va creuser sa tombe (ce que je ne souhaite pas) si ca compte en vivre.

    Après là tu parles de fournisseur : il n'est pas question de juste vendre le stock ? C'est ce que j'ai compris, revente de stock, point.
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:20 PM
    forte : évidemment que les gens vont au moins cher. Mais tu compares la gestion dune entreprise avec celle dun particulier et donc tu compares les deux sur leur capacité a avoir des prix compétitifs identiques. C'est sur cet aspect de départ que je te dis que ce n'est pas comparable. C'est comme aussi comparer cette capacité entre une boutique indépendante et une grand surface avec une gestion différente et un poids financier considérable.
    Ce n'est que difficilement comparable. Ta critique sur les prix est donc certe factuelle sur le comportement des gens, mais dénué de sens sur la gestion.
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:23 PM
    Mais bon, pas grave. On s'est compris je pense. On va eviter de s'écrire une dissertation. Tu as raison en soit sur une des cause de fermeture des boutiques. Moi je te dis juste qu'elles ne peuvent malheureusement pas faire autrement.
    forte posted the 03/16/2026 at 06:25 PM
    yukilin Non, je ne compare pas la gestion d'une entreprise, je te parle de l'après, ce dont il est question ici. Oui, c'est normal que ce soit plus cher quand tu as un magasin (surtout sur Voltaire) mais comme la boutique ferme, il récupère le stock et va revendre ensuite sur un site, on est bien d'accord ?

    De ce fait, et c'était là mon explication, si tu n'as plus de charge, alors fini les prix à 20%. S'il continue, ca ne se vendra pas.

    Mais oui, on s'est compris !
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:27 PM
    forte Pas de soucis
    Et je tiens a te dire que j'ai trouvé ton argumentaire intéressant., vraiment.
    mishinho posted the 03/16/2026 at 06:29 PM
    Le retro et ses prix délirants, normal et logique
    yukilin posted the 03/16/2026 at 06:31 PM
    forte : Pour son stock restant aucun idée. Ça parle juste de sous sol dans un premier temps. Et il parle de rebondir. Il va sûrement vendre son stock dans le cadre de la fermeture donc pas juste dans son garage. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils prévoient.
    forte posted the 03/16/2026 at 06:47 PM
    yukilin Merci !
    yanssou posted the 03/16/2026 at 06:49 PM
    En même temps vu les prix proposés c'est pas étonnant.
    yukilin posted the 03/16/2026 at 07:01 PM
    forte
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