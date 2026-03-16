Solarr the PC Master
Un monument ferme ses portes, enfin en partie, d'abord le sous-sol : le propriétaire changerait le business pour y vendre des cartes sportives, de stars etc....
Pour ce qui est du jeu, je ne pense pas qu'il faille s'attendre à une baisse de prix car une plateforme en ligne dédiée s'ouvrira.
Chez eux, j'ai acheté un Amstrad, une Super Nes, des jeux, bref.
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posted the 03/16/2026 at 05:14 PM by solarr
Et quelques choses qui permettent de comprendre la difficulté. Un particulier n'a pas de Site pro a gérer, un particulier vend ponctuellement, c'est le nombre de particulier qui vend qui fait une différence, un particulier ne cherche pas à faire un business professionnel qui implique des charges autres qu'un loyer ( taxes, impôt sur ta société meme en ligne, coût serveur, etc..) sans parler du fait qu'un pro cherche a en vivre donc une comptabilité qui implique une rentabilité pour salaire. Non, désolé, même sans boutique, la démarche n'a rien a voir.
Tu simplifie considérablement
Logique.
25 ans que j'achètes sur internet : premier réflexe : "tri par prix croissants".
Et qu'on ne me parle pas de mauvaises surprises. Je le répète, 25 ans que j'achète des chiés de jeux sur le net, et aucun soucis. 1 seul, une fois, remboursé cash.
En 25 ans.
Donc j'y reviens, si tu vends ton Mario 3D all Stars à 120 balles (j'en ai vu dans les boutiques parisiennes il y a quelques semaines, grosses barres de rire) alors que tu le trouve EASY actuellement à 60 balles fdpin, ca va creuser sa tombe (ce que je ne souhaite pas) si ca compte en vivre.
Après là tu parles de fournisseur : il n'est pas question de juste vendre le stock ? C'est ce que j'ai compris, revente de stock, point.
Ce n'est que difficilement comparable. Ta critique sur les prix est donc certe factuelle sur le comportement des gens, mais dénué de sens sur la gestion.
De ce fait, et c'était là mon explication, si tu n'as plus de charge, alors fini les prix à 20%. S'il continue, ca ne se vendra pas.
Mais oui, on s'est compris !
Et je tiens a te dire que j'ai trouvé ton argumentaire intéressant., vraiment.