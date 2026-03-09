profile
Jeux Vidéo
280
Likers
name : Jeux Vidéo
description : Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
khazawi
6
Likes
Likers
khazawi
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles : 108
visites since opening : 230137
khazawi > blog
Sondage du soir : le plus gros échec de la current gen
Depuis le lancement de la génération PS5/Xbox Series, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts : pénuries, rachats, licenciements, changement de cap tous les 4 matins...

Plus de 5 ans après, on peut tirer un bilan et celui ci semble plutôt mitigé. Alors, selon vous, qu'est ce qui a été le plus gros flop ans cet gen.

Via le lien Strawpoll en dessous, vous voter et même ajouter votre choix si aucune des réponses ne correspond. :

PS : je vote les jeux services de PlayStation
Strawpoll - https://strawpoll.com/mpnb10dPQy5
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 03/09/2026 at 10:38 PM by khazawi
    comments (9)
    walterwhite posted the 03/09/2026 at 10:45 PM
    Stratégie d’Xbox largement.

    Nouvelle gen’ synonyme de faire table rase de la gen’ One, rachats d’ABK et Bathesda qui n’ont rien donné, plus d’exclu et le GP qui a cristallisé beaucoup trop d’attention au détriment des jeux.
    cail2 posted the 03/09/2026 at 10:49 PM
    La stratégie Xbox aussi. Ils ont fait les pires choix pour cette gen et je vois pas comment la prochaine a un quelconque espoir d'exister.
    khazawi posted the 03/09/2026 at 10:52 PM
    walterwhite clairement Xbox a totalement raté cette gen. Mais ils étaient déjà dans la sauce avec la One.

    Pourquoi j'ai choisi les GAAS de Sony, c'est parce qu'ils ont perdu énormément de temps et d'argent, ainsi que des studios qui ont ete sacrifié, pour une vague d'annulation de jeux. Et juste Concord justifie cela. Leur orgueil n a pris un gros coup en pensant que ça allait marcher.

    Et les NFT, Square Enix ou Ubisoft qui avaient ouvertement insulté les gens qui remettaient ces étrons numériques. Ça a vite disparu lol
    shambala93 posted the 03/09/2026 at 10:56 PM
    Les first party Sony, la com de Sony, les choix de Sony.

    Bref quand je repense à la période 2010-2019 c’était quelque chose !
    shanks posted the 03/09/2026 at 10:57 PM
    - GAAS PlayStation qui ont fait perdre une gen entière à certains studios, quand certains ne sont pas morts.
    - La stratégie Xbox toujours aussi imbitable, on a parfois l'impression qu'ils peuvent encore tout changer dans 3 jours.
    - Ubisoft, pas besoin d'en dire plus.

    Bonus :
    On arrive dans la dernière ligne droite de cette génération, qui n'a toujours pas eu son Dragon Quest et son Persona (et Kingdom Hearts, accessoirement).
    ziggourat posted the 03/09/2026 at 10:57 PM
    Des flops sur cette génération PS5, serie X il y en a à la pelle.

    - Les first party chez Playstation qui peinent à arriver
    - La stratégie Xbox totalement hasardeuse
    - Les consoles qui augmentent de prix en milieu de génération
    - Une Ps5 pro vendue sans lecteur de disque et sans socle
    - Les fermetures de studios chez les deux constructeurs, une nouvelle tendance visiblement
    - Le gamepass, la fausse bonne idée de Xbox
    - PS qui snobe complètement les japonais en début de génération faisant au passage un gros doigt à leur histoire
    - Le marketing chez Xbox qui fait passer sa console pour un objet fait tout, sauf du jeu vidéo
    - Les GAAS à toutes les sauces, sauf celle qui pimentent un peu notre libido
    - PS et les nouvelles licences, une époque lointaine, maintenant on bouffe du god of war, du horizon et du Marvel à outrance

    Bref, une cata cette génération
    ravyxxs posted the 03/09/2026 at 11:14 PM
    PS5 et XBOX serie, pire génération que j'ai pu voir de ma vie. Si je devais en choisir un, ça serait Sony, XBOX a réussi à devenir éditeur et doit l'assumer pleinement à présent, ils ont fait le taf, là où Sony a consacrer une grosse partie de ses studios dans du GAAS. On a des hommes d'affaires et plus de joueur, qui sont à la limite de détruire une marque de légende.

    Toujours eu des consoles, ils m'en ont dissuader. J'espère que la suite ça sera pas le cas, qu'on me fera acheter une console.
    yanssou posted the 03/09/2026 at 11:14 PM
    Il y a malheureusement beaucoup trop choses pour ce sondage.

    Côte Sony, une gen qui a démarré très lentement avec une américanisation sur tout les plans, influençant son propre ADN depuis sa première console. (Les décisions de Jim Ryan, gaas et j'en passe.)

    - Des esclu devenant de plus en plus insipide, entre suite décevante et Marvel à gogo, c'est pas la joie côté créativité.

    - La fermeture des studio et leurs conséquence (Japan Studio manque vraiment) sans oublié cette com désastreuse depuis des années.

    Malgrés un réveil grâce au tiers et à la Corée, on espère une fin de gen et un cross gen à la hauteur.

    Côte xbox, bah c'est toujours le néant, malgré une série x très bien conçu, les décisions ont été catastrophique, et les esclu sont arrivés trop tard.

    La hausse du prix des consoles à été la quintessence de ce Bazar dans cette gen fantôme.
    dooku posted the 03/09/2026 at 11:17 PM
    ziggourat d'accord sur tout, et je rajouterai nintendo qui suit de loin mais petit à petit commence à faire les mêmes erreurs, GKC, jeux trop chers, abonnement pour le retro, maj payante, etc... Il manque un nouvel acteur qui prenait des risques et qui innove, mais les consommateurs sont des montons, surtout depuis l'ère ps2
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo