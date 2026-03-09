Depuis le lancement de la génération PS5/Xbox Series, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts : pénuries, rachats, licenciements, changement de cap tous les 4 matins...
Plus de 5 ans après, on peut tirer un bilan et celui ci semble plutôt mitigé. Alors, selon vous, qu'est ce qui a été le plus gros flop ans cet gen.
PS : je vote les jeux services de PlayStation
Nouvelle gen’ synonyme de faire table rase de la gen’ One, rachats d’ABK et Bathesda qui n’ont rien donné, plus d’exclu et le GP qui a cristallisé beaucoup trop d’attention au détriment des jeux.
Pourquoi j'ai choisi les GAAS de Sony, c'est parce qu'ils ont perdu énormément de temps et d'argent, ainsi que des studios qui ont ete sacrifié, pour une vague d'annulation de jeux. Et juste Concord justifie cela. Leur orgueil n a pris un gros coup en pensant que ça allait marcher.
Et les NFT, Square Enix ou Ubisoft qui avaient ouvertement insulté les gens qui remettaient ces étrons numériques. Ça a vite disparu lol
Bref quand je repense à la période 2010-2019 c’était quelque chose !
- La stratégie Xbox toujours aussi imbitable, on a parfois l'impression qu'ils peuvent encore tout changer dans 3 jours.
- Ubisoft, pas besoin d'en dire plus.
Bonus :
On arrive dans la dernière ligne droite de cette génération, qui n'a toujours pas eu son Dragon Quest et son Persona (et Kingdom Hearts, accessoirement).
- Les first party chez Playstation qui peinent à arriver
- La stratégie Xbox totalement hasardeuse
- Les consoles qui augmentent de prix en milieu de génération
- Une Ps5 pro vendue sans lecteur de disque et sans socle
- Les fermetures de studios chez les deux constructeurs, une nouvelle tendance visiblement
- Le gamepass, la fausse bonne idée de Xbox
- PS qui snobe complètement les japonais en début de génération faisant au passage un gros doigt à leur histoire
- Le marketing chez Xbox qui fait passer sa console pour un objet fait tout, sauf du jeu vidéo
- Les GAAS à toutes les sauces, sauf celle qui pimentent un peu notre libido
- PS et les nouvelles licences, une époque lointaine, maintenant on bouffe du god of war, du horizon et du Marvel à outrance
Bref, une cata cette génération
Toujours eu des consoles, ils m'en ont dissuader. J'espère que la suite ça sera pas le cas, qu'on me fera acheter une console.
Côte Sony, une gen qui a démarré très lentement avec une américanisation sur tout les plans, influençant son propre ADN depuis sa première console. (Les décisions de Jim Ryan, gaas et j'en passe.)
- Des esclu devenant de plus en plus insipide, entre suite décevante et Marvel à gogo, c'est pas la joie côté créativité.
- La fermeture des studio et leurs conséquence (Japan Studio manque vraiment) sans oublié cette com désastreuse depuis des années.
Malgrés un réveil grâce au tiers et à la Corée, on espère une fin de gen et un cross gen à la hauteur.
Côte xbox, bah c'est toujours le néant, malgré une série x très bien conçu, les décisions ont été catastrophique, et les esclu sont arrivés trop tard.
La hausse du prix des consoles à été la quintessence de ce Bazar dans cette gen fantôme.