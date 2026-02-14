profile
Darwin's Paradox! : Vidéo complète de la démo



Avis Rapide


Franchement, le jeu est pas mal et me plaît.
La démo parodie en partie Metal Gear Solid, ce qui est plutôt marrant.
La pieuvre est plutôt mignonne.

Le gameplay est très simpliste, mais agréable, et on débloque de plus en plus de compétences au fur et à mesure que l’on avance.
Darwin peut se camoufler, nager, tirer des jets d’encre, et sans doute plus dans le jeu complet.

Graphiquement, c’est pas fou, mais ça va, je ne le trouve pas moche et j’aime le style visuel.
Je trouve la direction artistique très bien aussi et les décors très réussis.

Pour le scénario, il n’y a pas grand-chose à dire, Darwin veut rejoindre l’océan tout simplement, mais l’intérêt du jeu ne se trouve pas là.

La démo dure à peu près 30 minutes.

Par contre, l’optimisation est vraiment pas terrible.
Avec les textures à fond, j’ai pu avoir du 60 FPS constant, mais j’ai dû baisser tous les autres paramètres, sinon c'était grandement instable. D'autres personnes se plaignent sur Steam, mais ils ont largement le temps de réparer ca, et j'espère qu'ils le feront.
Il y a aussi quelques micro-freezes dus à l’Unreal Engine 5, mais heureusement, ils sont très rares et bien placés.

Le jeu me plaît assez, je le prendrai donc à sa sortie.
https://store.steampowered.com/app/2989180/Darwins_Paradox/
    posted the 02/14/2026 at 03:25 PM by adamjensen
    comments (8)
    marchand2sable posted the 02/14/2026 at 03:48 PM
    Ahah jure tu joues à ce troll de Konami

    Je regarderai ça ce soir.
    adamjensen posted the 02/14/2026 at 03:52 PM
    marchand2sable
    Konami qui se parodie eux même.
    Mais je crois que c'est uniquement pour la démo.
    Sinon, ca va, le jeu est sympa.
    marchand2sable posted the 02/14/2026 at 03:55 PM
    adamjensen

    Ta vidéo dure 20 minutes, c'est méga court n’empêche comme démo.
    adamjensen posted the 02/14/2026 at 04:00 PM
    marchand2sable
    En vrai, j’ai mis 30 à 35 minutes, car j’ai refait la démo après, mais c’est vrai que c’est quand même court.
    Après, il y a quelques « petites » phases de réflexion, qui peuvent demander plus ou moins de temps, mais ça dépendra de la capacité de rapidité et d’analyse de chacun.
    tripy73 posted the 02/14/2026 at 04:04 PM
    Je viens aussi de faire la démo, c'est plutôt sympa même si je trouve que niveau gameplay et level design c'est pas très poussé, reste à voir ce que ça donnera dans la version finale du jeu, mais j'aime bien aussi l'ambiance et la DA.
    magneto860 posted the 02/14/2026 at 04:20 PM
    Merci pour la démo.

    J'aime le level design et l'idée de jouer une pieuvre (c'est mignon), mais je suis un peu refroidi par le côté infiltration (qui n'est pas un style de jeu que j'affectionne). Au moins je sais à présent à quoi m'en tenir.
    adamjensen posted the 02/14/2026 at 04:29 PM
    tripy73 magneto860
    janolife posted the 02/14/2026 at 05:15 PM
    J’ai bien aimé aussi…mais pas à 30€, j’attendrai une réduc’.
