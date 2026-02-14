Avis Rapide

Franchement, le jeu est pas mal et me plaît.

La démo parodie en partie Metal Gear Solid, ce qui est plutôt marrant.

La pieuvre est plutôt mignonne.



Le gameplay est très simpliste, mais agréable, et on débloque de plus en plus de compétences au fur et à mesure que l’on avance.

Darwin peut se camoufler, nager, tirer des jets d’encre, et sans doute plus dans le jeu complet.



Graphiquement, c’est pas fou, mais ça va, je ne le trouve pas moche et j’aime le style visuel.

Je trouve la direction artistique très bien aussi et les décors très réussis.



Pour le scénario, il n’y a pas grand-chose à dire, Darwin veut rejoindre l’océan tout simplement, mais l’intérêt du jeu ne se trouve pas là.



La démo dure à peu près 30 minutes.



Par contre, l’optimisation est vraiment pas terrible.

Avec les textures à fond, j’ai pu avoir du 60 FPS constant, mais j’ai dû baisser tous les autres paramètres, sinon c'était grandement instable. D'autres personnes se plaignent sur Steam, mais ils ont largement le temps de réparer ca, et j'espère qu'ils le feront.

Il y a aussi quelques micro-freezes dus à l’Unreal Engine 5, mais heureusement, ils sont très rares et bien placés.



Le jeu me plaît assez, je le prendrai donc à sa sortie.

