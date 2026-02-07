profile
Julien Chieze VS Macron


J'ai posté cette photo que j'ai pris moi même hier sur la page FB de GF et c'est en train de faire le buzz

Oui, Macron est un vieux dans un corps de jeune et on en est encore là en 2025 à la TV française.

Avec Chièze comme défense du JV, ça promet...

Et vous, que pensez vous de ce débat?
https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55162#p55162 - https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55162#p55162
    posted the 02/07/2026 at 04:49 PM by obi69
    comments (8)
    jaysennnin posted the 02/07/2026 at 04:52 PM
    un tel événement improbable est la preuve qu'on vit dans une simulation informatique
    micheljackson posted the 02/07/2026 at 04:53 PM
    Et il faut aussi interdire le Hard Rock satanique, je suis sûr que tous ces jeunes délinquants qui poignardent tout le monde et qui lancent des grenades n'importe où, écoutent les vynils de Led Zeppelin et Black Sabbath à l'envers!
    blondexgf posted the 02/07/2026 at 04:58 PM
    Julien Chieze, BFM TV, Macron... en une seule image !
    djfab posted the 02/07/2026 at 05:06 PM
    "Avec Chièze comme défense du JV, ça promet..." : je ne vois pas ou est le problème ! Au moins il y a un défenseur !
    adamjensen posted the 02/07/2026 at 05:08 PM
    "Spécialiste des Jeux Vidéos".
    Merci, j'ai bien ri.
    masharu posted the 02/07/2026 at 05:37 PM
    djfab Il y a de meilleur défenseur que lui sur Internet.
    patrickleclairvoyant posted the 02/07/2026 at 06:14 PM
    Les niveau intellectuel crève le plafond ici
    ghouledheleter posted the 02/07/2026 at 06:15 PM
    Les parents doivent apprendre à se poser les bonnes questions.
    Laisser les gosses toute la journee ou la nuit devant les jv ou la tv est scandaleux.
    Laisser des gosses de 10 ou 12 ans jouer à des jeux violent l'ai tout autant.
    Et si les parents etaient plus responsables et plus regardants sur l'éducation de leurs enfants, on aurai meme pas besoin d'avoir ce debat.
    Le jv la tv doivent etre contrôlée en temps et en contenus par les parents.
