J'ai posté cette photo que j'ai pris moi même hier sur la page FB
de GF et c'est en train de faire le buzz
Oui, Macron est un vieux dans un corps de jeune et on en est encore là en 2025 à la TV française.
Avec Chièze comme défense du JV, ça promet...
Et vous, que pensez vous de ce débat?
https://www.gameforever.fr/forum/viewtopic.php?p=55162#p55162
posted the 02/07/2026 at 04:49 PM by obi69
Merci, j'ai bien ri.
Laisser les gosses toute la journee ou la nuit devant les jv ou la tv est scandaleux.
Laisser des gosses de 10 ou 12 ans jouer à des jeux violent l'ai tout autant.
Et si les parents etaient plus responsables et plus regardants sur l'éducation de leurs enfants, on aurai meme pas besoin d'avoir ce debat.
Le jv la tv doivent etre contrôlée en temps et en contenus par les parents.