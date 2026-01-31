profile
[Rumeur] Une PlayStation 6 portable sous RDNA 5?
Une mise à jour de l'écran OLED du PlayStation Portal de Sony est prévue pour 2026, et une version RDNA 5 pour la console portable autonome sera disponible ultérieurement

PlayStation 6 portable avec RDNA5

La discussion a également abordé la rumeur d'une console portable autonome de Sony, parfois décrite comme une version portable de la PlayStation 6. KeplerL2 affirmait que ce système utiliserait la prochaine architecture graphique RDNA 5 d'AMD, plutôt que les puces graphiques intégrées de classe RDNA 3.5/4 que l'on trouve dans des modèles comme la Strix Halo.
La fuite confirme également des informations antérieures concernant les ressources de calcul, suggérant que la console portable serait équipée de moins de 40 unités de calcul.
Malheureusement, les spécifications exactes du GPU de la PS6 portable restent inconnues, mais certaines sources évoquent entre 16 et 20 unités de calcul.
Bien entendu, ni Sony ni AMD n'ont confirmé les spécifications techniques. Le seul détail certain révélé par la fuite concerne la date de sortie : la mise à jour de PlayStation Portal serait prévue pour 2026.


https://videocardz.com/newz/sony-playstation-portal-oled-refresh-tipped-for-2026-rdna-5-for-standalone-handheld-later
    posted the 01/31/2026 at 01:21 PM by ouroboros4
    comments (72)
    hypermario posted the 01/31/2026 at 01:26 PM
    Meme bide prevu que la XBOX arog ally...
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:28 PM
    hypermario la Xbox ROG Ally n'a de Xbox que le nom.
    C'est juste une ROG Ally avec un skin Xbox
    jenicris posted the 01/31/2026 at 01:29 PM
    ouroboros4 ça n'accepte pas la critique sur Nintendo et dès le premier com sur ton article...
    pcverso posted the 01/31/2026 at 01:32 PM
    Reste a voir le prix , l'écran et le support de jeux physique ou entièrement demat
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:33 PM
    pcverso physique ça me semble compliquer quand même.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 01:35 PM
    jenicris J'ai emis une critique ? j'ai juste dit que ca allez bidé, sony n'a jamais fait des merveille de vente avec ses portables, c'est un fait.

    Mais comme d'hab, vous avez que de la haine en vous et voyez le mal partout.
    brook1 posted the 01/31/2026 at 01:36 PM
    C'est une console portable dans le même genre que le Steam Deck, aux dernières nouvelles, rien à voir avec ce qu'étaient la PSP ou la Vita.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 01:37 PM
    ouroboros4 Pour se positionner sur de bonnes perf, les tarif grimpes trop vite et target un public trop restrain. C'est pour ca que le PS portail suffit et se vend, le tarif est attractif
    jenicris posted the 01/31/2026 at 01:37 PM
    hypermario la PSP n'est pas d'accord. Et la Vita est leur seul échec et pour le coup mérité au vu du soutien inexistant de Sony.
    Marrant car bon le moindre com négatif sur la Switch 2 et vous le prenez mal

    Deux poids deux mesures. C'est une habitude ici
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:38 PM
    hypermario on verra.
    Rien n'empêche de garder la PS6 en temps que console principal et de tâter le terrain du portable. On verra.
    pcverso posted the 01/31/2026 at 01:42 PM
    ouroboros4 du coup tout ceux qui critique le demat vont la détruire.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 01:50 PM
    pcverso forcément.
    Mais si c'est assumé dès le début.
    De toute façon avec les consoles portables moderne on fonce droit vers le full demat avec les contraintes du physique.
    Même moi je suis réaliste.
    yanssou posted the 01/31/2026 at 02:05 PM
    hypermario ta comparaison est ridicule et la psp te dit bonjour.

    Les actionnaires sont maintenant conscient qu'il y a un public portable.
    brook1 posted the 01/31/2026 at 02:05 PM
    ouroboros4 Ça sera forcément du démat, on va pas insérer le disque Blu-ray dans la portable
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:11 PM
    brook1 oui effectivement
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:12 PM
    jenicris yanssou La PSP est un echec compare la a la concurence et tu vera pourquoi sony a baisssé ses ambitions de vente
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:14 PM
    hypermario un échec? des échecs comme cela, beaucoup aimeraient en avoir
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:15 PM
    jenicris J'ai rien pris mal, tu hallucines tout seul, montre moi ou dans mes commentaire j'ai pris mal qq chose

    ouroboros4 Oui mais le public portable est majoritairement un public avec un budget limité. Or sony ne represente pas du tout ce secteur.

    C'est mon avis... je me trompe peut etre
    cyr posted the 01/31/2026 at 02:19 PM
    jenicris la réalité, c'est que cette consoles portable n'aura jeux exclusif.

    Après la psp n'a concurrencer personne. 80 millions VS 150 millions de DS. Alors qu'avant la gba avait fais dans les 80 millions.

    Après la vita, c'etais un avant gout de la situation actuel..
    Heureusement que les tiers sont la pour alimenter

    C'est pas une critique, c'est la réalité.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:19 PM
    jenicris
    ???? Nintendo DS ≈ 154 M vendues & Jeux ≈ 949 million unités
    ???? PSP ≈ 80 M vendues & Jeux ≈ 318 million unités

    Alors oui c'est pas un gros echec je te l'accorde, mais c'est assez decevant face a la NDS.

    PS: j'ai la PSP et la Vita.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:23 PM
    hypermario tu compares avec Nintendo qui sort des portables depuis des GameWatch et GameBoy. La DS est une des 3 consoles les plus vendus, c'est un succès incroyable. Personne ne dira le contraire.
    La PSP c'était une première, c'est en rien un échec, c'est même un jolie succès pour une première (après je parle pas d'immense succès non plus). La Vita là oui c'est un énorme bide. Faut nuancer un peu.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:23 PM
    cyr la réalité c'est que tu n'en sais rien.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:24 PM
    jenicris Tu as oublié de repondre :

    montre moi ou dans mes commentaire j'ai pris mal qq chose
    cyr posted the 01/31/2026 at 02:25 PM
    ouroboros4 suffit de voir la situation actuel. Les exclu c'est terminé.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:26 PM
    cyr ce ne veut pas dire qu'elle ne se vendra pas
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:29 PM
    hypermario rien que t'as réaction ici

    https://www.gamekyo.com/blog_article483964.html

    Je vais pas tous les citer
    yanssou posted the 01/31/2026 at 02:30 PM
    hypermario tu a une drôle de définition du mot échec...
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:33 PM
    jenicris Ma reaction ou ? donc tu va chercher dans un autre article ? ahaha

    et en plus tu n'es pas foutu de me dire ou ? et le context ?? ?

    Tu viens de montrer a tout le monde que tu es stupide et que tu crache gratuitement sur les autres, BRAVO !
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:33 PM
    hypermario pourquoi ramener la PS5 ? C'est rien de plus que de la GDC
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:34 PM
    jenicris Tu t"enfonce a chaque fois que tu la ramene.. continue, idiot
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:35 PM
    shanks je te laisse là aussi le soin de voir la réponse de hypermario

    Je suis polis, qu'il en face de même
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:36 PM
    hypermario finalement c'est toi qui devient malpoli et agressif.
    Donc stop on arrête là
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:38 PM
    ouroboros4 jenicris
    Marrant car bon le moindre com négatif sur la Switch 2 et vous le prenez mal
    Deux poids deux mesures. C'est une habitude ici

    Sortir des annerie de calimero et apres ne pas savoir se justifier, c'est etre IDIOT.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:39 PM
    jenicris
    Et c'est biien toi qui commence par attaquer les personnes, alors qu'a la base on parle juste de l'article
    yanssou posted the 01/31/2026 at 02:40 PM
    jenicris ouroboros4 je viens de me souvenir que c'est Peace qui est caché sous ce pseudo, un sacré phénomène et un raciste en plus, ne perdez pas votre temps avec lui il ne le mérite pas.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:44 PM
    Shanks c'est la 2eme fois que yanssou me traite de raciste sans raison apparente, pourrais tu faire quelque chose stp.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:45 PM
    hypermario on peut rester polis, c'est pas difficile

    yanssou En effet je perd plus mon temps, y a une modération de toute façon.
    Les mecs qui répondent ainsi, ça m'intéresse pas.
    shambala93 posted the 01/31/2026 at 02:45 PM
    Si les jeux physiques fonctionneraient, ça serait une superbe machine. Faudrait en revanche foutre des drm sur les jeux physiques et donc bye-bye l’occasion.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:46 PM
    jenicris "on peut rester polis, c'est pas difficile"
    Pourquoi alors au lieu de parler de l'article tu attaque les personnes ? Tu ne te rend meme pas compte que c'est toi l'initiateur ?
    yanssou posted the 01/31/2026 at 02:48 PM
    hypermario cette hypocrisie tu t'en souviens pas genre mais moi je m'en souviens très bien. Tu te pris un ban juste après.

    Pleurniche bien dans ton coin.

    jenicris
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:49 PM
    hypermario c'est pas de la malpolitesse ni de la vulgarité.
    Vous vous plaignez de ceux qui polluent vos news Switch mais ici vous faite EXACTEMENT la même chose
    Donc bon la prochaine fois on se passera de vos remarques.
    leonr4 posted the 01/31/2026 at 02:49 PM
    Les consoles qu'on peut qualifier d'échecs commerciaux :

    3DO
    Atari Jaguar
    Virtual Boy
    Wii U
    GameCube
    Xbox
    Dreamcast
    Saturn
    Nomad
    PS Vita


    La PSP c'est tout le contraire, ce fut un succès massif pour SONY en sachant que c'était leur première tentative sur le marché des consoles portables et ils en ont vendu déjà 82 millions d'unités ! et à part la DS et la Switch aucune autre console nomade n'a fait mieux.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:49 PM
    jenicris

    "jenicris publié le 31/01/2026 à 14:29
    ouroboros4 ça n'accepte pas la critique sur Nintendo et dès le premier com sur ton article..."

    Tu m'explique pourquoi tu viens mettre Nintendo et le fait que je critique des ton premier commentaire ?

    J'avais simplement dit
    "Meme bide prevu que la XBOX arog ally..."

    Rien ne dit dans mon commentaire que je me rejouisse que ca ne se vendra pas... c'est simplement que je n'y crois pas.

    Et toi tu viens mettre ton sel, puis apres dire que c'est de ma faute ?? serieux tu as un soucis mental.
    cyr posted the 01/31/2026 at 02:50 PM
    ouroboros4 il y a aucun doute quel fera plus que la ps vita
    C'est sur a 99%. Après difficile a dire jusqu'où elle ira. Si le grand public ne mort pas a l'hameçon.
    jenicris posted the 01/31/2026 at 02:51 PM
    hypermario bref sois polis c'est tout.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:51 PM
    ouroboros4
    "Vous vous plaignez de ceux qui polluent vos news Switch mais ici vous faite EXACTEMENT la même chose"

    Ou est ce que je polu la news ?? je viens juste dire que je n'y crois pas,
    par contre ton pote oui , lui il la polu.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 02:53 PM
    jenicris Je serai poli le jour ou tu arretera de mentir et de "Poluer les articles" en mode calimero.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 02:59 PM
    hypermario en devant malpoli et agressif si oui. Lui ne l'est pas. Toi si.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 03:04 PM
    ouroboros4 Relis l'article du debit Stp et ditq moi qui est aggressif ? je t'en pris, montre moi que j'ai tord
    51love posted the 01/31/2026 at 03:06 PM
    Sony ne peut pas se tromper en sortant une portable.

    Même si ça sera pas simple d'aller choper des parts de marché à Nintendo sur ce secteur, encore plus a notre époque, ça permet d'étoffer leur offre et éviter que certains joueurs soient tentés de prendre une Switch simplement parce qu'ils ont besoin d'une portable.

    Apres ça sera pas simple, parce que le monde des exclusivités n'existe plus. La PSP a été un très beau succes, notamment grace a son catalogue exclusif (Monster Hunter, Crisis Core, God of War, etc...), mais ce monde en 2010 etait déjà en pleine transformation vers le multi plateforme quand la Vita est sortie, et donc... ce qui a fait la force de la PSP, finito...

    La forcement, toute la difficulté sera d’intéresser le public, sans pour autant pouvoir compter fortement sur des exclusivités, les jeux tiers seront partout, et les jeux maisons a minima aussi sur la console de salon, et potentiellement sur PC.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 03:07 PM
    hypermario stupide, idiot, tu t'enfonces,...
    Pas besoin de faire un dessin
    Je ne vois aucun respect dans cette façon de parler.
    Lui ne t'a pas parler comme ça.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 03:09 PM
    ouroboros4 Ah oui donc tu omets tout les commentaire d'attaquie avant, Bien joué, toi aussi tu n'es pas le couteau le plus aiguisé du tiroire
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 03:12 PM
    hypermario bah écoute pas de problème. Vas sur les articles de Link avec tes amis Aerith et Cyr je te retiens pas
    hypermario posted the 01/31/2026 at 03:13 PM
    ouroboros4 Je vais ou je veux meme si ca vous insuporte
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 03:15 PM
    hypermario tu sais pour la plupart d'entre nous on est ici depuis bien plus longtemps que vous on s'en fout un peu.
    Des troll comme toi on a en a déjà vu pas mal et des pires.
    ravyxxs posted the 01/31/2026 at 03:28 PM
    hypermario La PSP te ris au nez. La PSVita continue encore aujourd'hui d'être recherché pour son système de hack. Sony a juste sous estimé leur produit.
    ravyxxs posted the 01/31/2026 at 03:29 PM
    hypermario Oui c' est vrai tu v as où tu veux, jusqu'au jour tu vas tellement troll que shanks va te ban def, et c'est arrivé souvent en 2025 donc fait doucement garçon, écoute, tes compatriotes.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 03:35 PM
    ravyxxs La PsVita c'est comme la dreamcast, c'est juste de la nostalie, ca n'a pas de plus value face a n'importe quel ambernic premier prix.

    "Oui c' est vrai tu v as où tu veux, jusqu'au jour tu vas tellement troll "
    Toi ausssi tu t"y mets ? relis les commentaire du debut, tu vera bien qui est le troll.
    Je ne parlais que de l'article, puis on est venu attaquer les personnes.
    Mais vous faites les aveugles...
    sonilka posted the 01/31/2026 at 03:51 PM
    hypermario sony n'a jamais fait des merveille de vente avec ses portables

    Ah. Pourtant dans mes souvenirs si la Vita est bien un échec, leur première expérience, à savoir la PSP, a terminé sa carrière autour des 80M de ventes. Soit autant que la GBA et plus que la 3DS.
    51love posted the 01/31/2026 at 03:52 PM
    hypermario
    La PsVita c'est comme la dreamcast, c'est juste de la nostalie, ca n'a pas de plus value face a n'importe quel ambernic premier prix.


    mon dieu...

    j'ai beau être du coté des émulateurs vs vieille console, même celle la j'aurais pas osé
    hypermario posted the 01/31/2026 at 03:59 PM
    51love Argumentes stp,

    Je disais ca dans le sens ou par exemple la Wii a le wii motion + avec les manette difficile a reproduire en emulateur, comme la NDS, meme les repliques recente n'emule pas parfaitement et il faut 2 ecran ect...

    La PSP peut etre emulé dans de meilleur condition de prise en main et de autonomie.

    La vita elle a l'argument du OLED.
    51love posted the 01/31/2026 at 04:18 PM
    hypermario bah avec une anbernic premier prix, t'as ni l authenticité d'une vraie console, ni la qualité de fabrication, ni les performances pour faire de l'émulation de qualité.

    Et rien que l écran face a une Vita, ou la Dreamcast certainement trop difficile à émuler pr mettre en avant un tel produit en comparaison.

    Ça semble très réducteur.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 04:38 PM
    51love Je ne te pense pas tres renseigné sur la question...

    Regarde cette chaine ssi tu ne la connais pas :

    https://www.youtube.com/RetroGameCorps
    leonsilverburg posted the 01/31/2026 at 04:39 PM
    Si la console permet d'installer des jeux physique, via le réseau de la PS5 / PS6, ils auront mon argent.
    Si c'est comme le Steam Deck, Rog Ally & Co, même avec un bâton, je ne la toucherai pas. Ma Switch 2 me suffira.
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 04:55 PM
    leonsilverburg vu comme ça cela parait compliquer
    Ta PS devrait rester allumer de manière à vérifié régulièrement que le jeu physique est encore dans la console
    C'est plutôt limite comme méthode non?
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 05:46 PM
    hypermario pk elle biderai? Il me semble que la portal a bien marché.
    hypermario posted the 01/31/2026 at 05:48 PM
    ghouledheleter Comme je disais plus haut, c'est plus le prix qui bloquerait selon moi. les joueur play aime les graphisme, et le PS portail est pas trop chere et utilise la puissant dans le cloud/externe.
    Une PS6 pourtable sera bien plus cher pour etre autonome, et je pense que ca ne passera pas.
    ghouledheleter posted the 01/31/2026 at 05:55 PM
    hypermario mais faut pas s'avancer autant lol.
    On ne sais pas de quoi elle en retourne.
    La portal a l'air d'avoir bien marché.
    La future ps6 portable ne sera peu etre que une portal 2 en fait.
    Et ok sony n'ont pas super bien briller sur le secteur vrai portable on va dire, mais ca les choses peuvent changer en positif voir en succès.
    Faut juste attendre d'en savoir plus.

    Et il faut comprendre les camarades aussi. On parlai tout a l'heure de calmer le jeu entre communautés et tu arrive en disant ca, c'est asser moyen. Ne le prend pas mal hein stp mais bon ca fait un petit peu hypocrite pour le coup.
    xynot posted the 01/31/2026 at 05:57 PM
    Le prix sera décisif
    nyseko posted the 01/31/2026 at 06:55 PM
    Ce ne sera pas une PS6 Portable, ce serait une PS5 Portable, elle est conçu pour faire tourner les jeux PS5 en 1080p.
    niflheim posted the 01/31/2026 at 07:30 PM
    nyseko la PlayStation Portal c'est déjà la puissance d'une PS5 (ou PS5 Pro) en 1080p 60 fps avec l'immersion et fonctionnalités de la DualSense. C'est le hardware de la PS5 qui travaille directement à distance. En fait, c'est même "la console portable" la plus puissante du marché, si on veux. Une PS5 / PS5 Pro dans le creux de la main.

    Le plus de la PS Portal Pro serait son écran OLED et le 120 Hz

    https://direct.playstation.com/fr-fr/buy-accessories/playstation-portal-remote-player

    Caractéristiques principales :

    - Votre PS5 dans le creux de votre main.
    - Jouez via le wi-fi de votre domicile à vos jeux préférés PS4 et PS5 installés sur votre console PS5.
    - Découvrez une immersion extraordinaire avec des fonctionnalités de la manette sans fil DualSense, telles que le retour haptique et les gâchettes adaptatives.
    - Laissez-vous captiver par chaque détail de vos jeux favoris sur le superbe écran LCD 8 pouces.
    - Goûtez à un gameplay incroyablement fluide jusqu'à 60 ips sur son écran de résolution 1080p.
    - Superbe expérience de jeu à distance : allumez, connectez à votre console PS5 et jouez immédiatement.
    - Profitez du streaming dans le cloud pour les jeux PS5 avec PlayStation Plus Premium
    ouroboros4 posted the 01/31/2026 at 07:37 PM
    nyseko Tu m'excuseras si j'ai quand même plus confiance dans les déclarations de Kepler plutôt que toi
