Une mise à jour de l'écran OLED du PlayStation Portal de Sony est prévue pour 2026, et une version RDNA 5 pour la console portable autonome sera disponible ultérieurement
PlayStation 6 portable avec RDNA5
La discussion a également abordé la rumeur d'une console portable autonome de Sony, parfois décrite comme une version portable de la PlayStation 6. KeplerL2 affirmait que ce système utiliserait la prochaine architecture graphique RDNA 5 d'AMD, plutôt que les puces graphiques intégrées de classe RDNA 3.5/4 que l'on trouve dans des modèles comme la Strix Halo.
La fuite confirme également des informations antérieures concernant les ressources de calcul, suggérant que la console portable serait équipée de moins de 40 unités de calcul.
Malheureusement, les spécifications exactes du GPU de la PS6 portable restent inconnues, mais certaines sources évoquent entre 16 et 20 unités de calcul.
Bien entendu, ni Sony ni AMD n'ont confirmé les spécifications techniques. Le seul détail certain révélé par la fuite concerne la date de sortie : la mise à jour de PlayStation Portal serait prévue pour 2026.
https://videocardz.com/newz/sony-playstation-portal-oled-refresh-tipped-for-2026-rdna-5-for-standalone-handheld-later
posted the 01/31/2026 at 01:21 PM by ouroboros4
C'est juste une ROG Ally avec un skin Xbox
Mais comme d'hab, vous avez que de la haine en vous et voyez le mal partout.
Marrant car bon le moindre com négatif sur la Switch 2 et vous le prenez mal
Deux poids deux mesures. C'est une habitude ici
Rien n'empêche de garder la PS6 en temps que console principal et de tâter le terrain du portable. On verra.
Mais si c'est assumé dès le début.
De toute façon avec les consoles portables moderne on fonce droit vers le full demat avec les contraintes du physique.
Même moi je suis réaliste.
Les actionnaires sont maintenant conscient qu'il y a un public portable.
ouroboros4 Oui mais le public portable est majoritairement un public avec un budget limité. Or sony ne represente pas du tout ce secteur.
C'est mon avis... je me trompe peut etre
Après la psp n'a concurrencer personne. 80 millions VS 150 millions de DS. Alors qu'avant la gba avait fais dans les 80 millions.
Après la vita, c'etais un avant gout de la situation actuel..
Heureusement que les tiers sont la pour alimenter
C'est pas une critique, c'est la réalité.
???? Nintendo DS ≈ 154 M vendues & Jeux ≈ 949 million unités
???? PSP ≈ 80 M vendues & Jeux ≈ 318 million unités
Alors oui c'est pas un gros echec je te l'accorde, mais c'est assez decevant face a la NDS.
PS: j'ai la PSP et la Vita.
La PSP c'était une première, c'est en rien un échec, c'est même un jolie succès pour une première (après je parle pas d'immense succès non plus). La Vita là oui c'est un énorme bide. Faut nuancer un peu.
montre moi ou dans mes commentaire j'ai pris mal qq chose
https://www.gamekyo.com/blog_article483964.html
Je vais pas tous les citer
et en plus tu n'es pas foutu de me dire ou ? et le context ?? ?
Tu viens de montrer a tout le monde que tu es stupide et que tu crache gratuitement sur les autres, BRAVO !
Je suis polis, qu'il en face de même
Donc stop on arrête là
Marrant car bon le moindre com négatif sur la Switch 2 et vous le prenez mal
Deux poids deux mesures. C'est une habitude ici
Sortir des annerie de calimero et apres ne pas savoir se justifier, c'est etre IDIOT.
Et c'est biien toi qui commence par attaquer les personnes, alors qu'a la base on parle juste de l'article
yanssou En effet je perd plus mon temps, y a une modération de toute façon.
Les mecs qui répondent ainsi, ça m'intéresse pas.
Pourquoi alors au lieu de parler de l'article tu attaque les personnes ? Tu ne te rend meme pas compte que c'est toi l'initiateur ?
Pleurniche bien dans ton coin.
La PSP c'est tout le contraire, ce fut un succès massif pour SONY en sachant que c'était leur première tentative sur le marché des consoles portables et ils en ont vendu déjà 82 millions d'unités ! et à part la DS et la Switch aucune autre console nomade n'a fait mieux.
"jenicris publié le 31/01/2026 à 14:29
ouroboros4 ça n'accepte pas la critique sur Nintendo et dès le premier com sur ton article..."
Tu m'explique pourquoi tu viens mettre Nintendo et le fait que je critique des ton premier commentaire ?
J'avais simplement dit
"Meme bide prevu que la XBOX arog ally..."
Rien ne dit dans mon commentaire que je me rejouisse que ca ne se vendra pas... c'est simplement que je n'y crois pas.
Et toi tu viens mettre ton sel, puis apres dire que c'est de ma faute ?? serieux tu as un soucis mental.
C'est sur a 99%. Après difficile a dire jusqu'où elle ira. Si le grand public ne mort pas a l'hameçon.
"Vous vous plaignez de ceux qui polluent vos news Switch mais ici vous faite EXACTEMENT la même chose"
Ou est ce que je polu la news ?? je viens juste dire que je n'y crois pas,
par contre ton pote oui , lui il la polu.
Même si ça sera pas simple d'aller choper des parts de marché à Nintendo sur ce secteur, encore plus a notre époque, ça permet d'étoffer leur offre et éviter que certains joueurs soient tentés de prendre une Switch simplement parce qu'ils ont besoin d'une portable.
Apres ça sera pas simple, parce que le monde des exclusivités n'existe plus. La PSP a été un très beau succes, notamment grace a son catalogue exclusif (Monster Hunter, Crisis Core, God of War, etc...), mais ce monde en 2010 etait déjà en pleine transformation vers le multi plateforme quand la Vita est sortie, et donc... ce qui a fait la force de la PSP, finito...
La forcement, toute la difficulté sera d’intéresser le public, sans pour autant pouvoir compter fortement sur des exclusivités, les jeux tiers seront partout, et les jeux maisons a minima aussi sur la console de salon, et potentiellement sur PC.
Pas besoin de faire un dessin
Je ne vois aucun respect dans cette façon de parler.
Lui ne t'a pas parler comme ça.
Des troll comme toi on a en a déjà vu pas mal et des pires.
"Oui c' est vrai tu v as où tu veux, jusqu'au jour tu vas tellement troll "
Toi ausssi tu t"y mets ? relis les commentaire du debut, tu vera bien qui est le troll.
Je ne parlais que de l'article, puis on est venu attaquer les personnes.
Mais vous faites les aveugles...
Ah. Pourtant dans mes souvenirs si la Vita est bien un échec, leur première expérience, à savoir la PSP, a terminé sa carrière autour des 80M de ventes. Soit autant que la GBA et plus que la 3DS.
mon dieu...
j'ai beau être du coté des émulateurs vs vieille console, même celle la j'aurais pas osé
Je disais ca dans le sens ou par exemple la Wii a le wii motion + avec les manette difficile a reproduire en emulateur, comme la NDS, meme les repliques recente n'emule pas parfaitement et il faut 2 ecran ect...
La PSP peut etre emulé dans de meilleur condition de prise en main et de autonomie.
La vita elle a l'argument du OLED.
Et rien que l écran face a une Vita, ou la Dreamcast certainement trop difficile à émuler pr mettre en avant un tel produit en comparaison.
Ça semble très réducteur.
Regarde cette chaine ssi tu ne la connais pas :
https://www.youtube.com/RetroGameCorps
Si c'est comme le Steam Deck, Rog Ally & Co, même avec un bâton, je ne la toucherai pas. Ma Switch 2 me suffira.
Ta PS devrait rester allumer de manière à vérifié régulièrement que le jeu physique est encore dans la console
C'est plutôt limite comme méthode non?
Une PS6 pourtable sera bien plus cher pour etre autonome, et je pense que ca ne passera pas.
On ne sais pas de quoi elle en retourne.
La portal a l'air d'avoir bien marché.
La future ps6 portable ne sera peu etre que une portal 2 en fait.
Et ok sony n'ont pas super bien briller sur le secteur vrai portable on va dire, mais ca les choses peuvent changer en positif voir en succès.
Faut juste attendre d'en savoir plus.
Et il faut comprendre les camarades aussi. On parlai tout a l'heure de calmer le jeu entre communautés et tu arrive en disant ca, c'est asser moyen. Ne le prend pas mal hein stp mais bon ca fait un petit peu hypocrite pour le coup.
