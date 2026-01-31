La discussion a également abordé la rumeur d'une console portable autonome de Sony, parfois décrite comme une version portable de la PlayStation 6. KeplerL2 affirmait que ce système utiliserait la prochaine architecture graphique RDNA 5 d'AMD, plutôt que les puces graphiques intégrées de classe RDNA 3.5/4 que l'on trouve dans des modèles comme la Strix Halo.La fuite confirme également des informations antérieures concernant les ressources de calcul, suggérant que la console portable serait équipée de moins de 40 unités de calcul.Malheureusement, les spécifications exactes du GPU de la PS6 portable restent inconnues, mais certaines sources évoquent entre 16 et 20 unités de calcul.Bien entendu, ni Sony ni AMD n'ont confirmé les spécifications techniques. Le seul détail certain révélé par la fuite concerne la date de sortie : la mise à jour de PlayStation Portal serait prévue pour 2026.