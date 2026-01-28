En gros :
-Revenus totaux des jeux : -9 %
-Revenus liés aux contenus et services : -5 %
-Revenus liés au matériel : -32 %
Microsoft attribue le recul des contenus et services à de meilleures performances de ses propres éditeurs au dernier trimestre.
Le marché du matériel Xbox continue de s'effondrer
https://www.resetera.com/threads/xbox-fy26-q2-total-gaming-revenue-9-content-and-services-revenue-5-hardware-revenue-32.1419046/
posted the 01/28/2026 at 09:57 PM by ouroboros4
Le hardware, ils ont tout fait pour.
Ils ont négligé le PC quand ils aurait pu etre un concurrent de Steam mais sont arrivés apres la guerre.
Ils se sont vus trop beaux sur console avec la X360 et ont cru avoir gagné la guerre trop vite.
Ils misent sur les services avec un prix d'appel attractif, mais maintenant la réalité du business les rattrape.
Le seul move intelligent qu'ils sont en train de faire, c'est d'adopter une archi PC sur du matos fermé pr leur prochaine console, mais là aussi ça arrive au moins une generation trop tard. ca va etre compliqué.
Difficile d'avoir une plus mauvaise vision, surtout quand on voit les flops de leurs jeux maisons.
Ils vont réussir a transformer l'or en plomb avec une licence comme CoD... un exploit.
L'IA va être la détonateur pour que Microsoft arrête le Gamepass trop couteux et peu rentable car chaque hausse tarifaire va venir détruire le parc des "abonnements joueurs".
Même les fervents de cette marque approuvent en achetant leurs jeux à 2.49 euros.
Des investissements pour la concurrence.
Aujourd'hui, c'est une invasion d'Xbox chez moi, mon smartphone, ma télé, mon PC, pour une consommation nulle.
Que demander de mieux ?
newtechnix Impossible la dématérialisation à le label bio de la part de 2-3 Membres gamekyo.
