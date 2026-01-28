profile
Chiffres de ventes Xbox pour le deuxième trimestre de l'exercice 2026
En gros :

-Revenus totaux des jeux : -9 %
-Revenus liés aux contenus et services : -5 %
-Revenus liés au matériel : -32 %

Microsoft attribue le recul des contenus et services à de meilleures performances de ses propres éditeurs au dernier trimestre.

Le marché du matériel Xbox continue de s'effondrer

https://www.resetera.com/threads/xbox-fy26-q2-total-gaming-revenue-9-content-and-services-revenue-5-hardware-revenue-32.1419046/
    walterwhite posted the 01/28/2026 at 10:31 PM
    Même le GP décroit. Ils vont bientôt arrêter les frais, la bête est sur le bas coté attendant d’être achevée.
    gutzlebersekeur posted the 01/28/2026 at 10:36 PM
    walterwhite la switch 2 là littéralement achevé
    jenicris posted the 01/28/2026 at 10:50 PM
    Pour le GP normal au vu de la forte hausse de prix.
    Le hardware, ils ont tout fait pour.
    spartan1985 posted the 01/28/2026 at 11:05 PM
    Pas mal mais peut encore mieux faire.
    51love posted the 01/28/2026 at 11:16 PM
    les mecs ont tout fait a l'envers.

    Ils ont négligé le PC quand ils aurait pu etre un concurrent de Steam mais sont arrivés apres la guerre.

    Ils se sont vus trop beaux sur console avec la X360 et ont cru avoir gagné la guerre trop vite.

    Ils misent sur les services avec un prix d'appel attractif, mais maintenant la réalité du business les rattrape.

    Le seul move intelligent qu'ils sont en train de faire, c'est d'adopter une archi PC sur du matos fermé pr leur prochaine console, mais là aussi ça arrive au moins une generation trop tard. ca va etre compliqué.

    Difficile d'avoir une plus mauvaise vision, surtout quand on voit les flops de leurs jeux maisons.

    Ils vont réussir a transformer l'or en plomb avec une licence comme CoD... un exploit.
    newtechnix posted the 01/28/2026 at 11:22 PM
    En fait les services Game pass qui doivent utiliser des fermes de serveurs et cartes graphiques ...deviennent subitement un coupe-gorge avec l'augmentation des tarifs des composants.

    L'IA va être la détonateur pour que Microsoft arrête le Gamepass trop couteux et peu rentable car chaque hausse tarifaire va venir détruire le parc des "abonnements joueurs".
    newtechnix posted the 01/28/2026 at 11:25 PM
    51love "Ils vont réussir a transformer l'or en plomb avec une licence comme CoD... un exploit" oui et non c'est la raison même de leur politique de portage multi...car ils en deviennent éditeurs tiers parce qu'ils n'ont plus le choix. Tant que COD reste multi PC/PS5 y'a de danger pour la licence puisque les joueurs auront toujours accès direct.
    jackfrost posted the 01/28/2026 at 11:31 PM
    C'est mérité, un excellent travail depuis 2 gen maintenant .

    Même les fervents de cette marque approuvent en achetant leurs jeux à 2.49 euros.

    Des investissements pour la concurrence.

    Aujourd'hui, c'est une invasion d'Xbox chez moi, mon smartphone, ma télé, mon PC, pour une consommation nulle.

    Que demander de mieux ?

    newtechnix Impossible la dématérialisation à le label bio de la part de 2-3 Membres gamekyo.
    51love posted the 01/28/2026 at 11:49 PM
    grospich posted the 01/28/2026 at 11:56 PM
    C'est un peu comme regarder la chute d'Ubisoft : de mauvaises décisions entraînent de mauvais résultat.
    romgamer6859 posted the 01/29/2026 at 12:11 AM
    Je le souhaite pas mais si je me mets à la place de Microsoft, je me dis que si ça continue j’arrête. Non pas que ça rapporte pas mais pas assez par rapport au reste.
    newtechnix posted the 01/29/2026 at 12:37 AM
    un peu (beaucoup ) HS mais je sais plus où est la news sur Amazon qui licencie 16000 emplois...là ho surprise ils ferment leur magasin sans caisse.

    https://www.lemonde.fr/economie/article/2026/01/28/amazon-coupe-a-nouveau-dans-ses-effectifs-et-ferme-ses-magasins-sans-caisse_6664522_3234.html
    vyse posted the 01/29/2026 at 08:02 AM
    Nadella ça couper les frais si ça continue..
    rogeraf posted the 01/29/2026 at 09:35 AM
    C'est une bonne nouvelle, plus microsoft se plante sur le hardware, plus la prochaine machine va sortir vite J'espere le remplacement des cette fin d'année ou l'année prochaine pour une nouvelle GEN
    xylander posted the 01/29/2026 at 11:33 AM
    Nadella, obnubilé par l'IA (qui pourrait se crasher) n'a aucune vision pour toutes les autres divisions. Xbox est un anachronisme, qui pourrait disparaître.
    kratoszeus posted the 01/29/2026 at 11:51 AM
    rogeraf lol avec l'inflation des prix de la ram et du GPU t a next gen va coûter 1000euros minimum et flop de fou
    rogeraf posted the 01/29/2026 at 03:13 PM
    kratoszeus m'en fou la gen suivante Xbox c'est PC Xbox donc j'achète un PC à 1000 euros, ca va
