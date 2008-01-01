profile
Jeux Vidéo
Jeux Vidéo
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
Bon, vous en pensez quoi de Highguard ? (le jeu est dispo + présentation)


Je partage parce qu'il y a de potentielles waifus mais comme Concord avait Haymar qui me sauçait bien, ça n'a pas empêché le naufrage .

Le "one more thing de Geoff" dont on avait aucune nouvelle jusqu'à aujourd'hui, Highguard, hero shooter fantaisiste qui reprend un peu à gauche à droite (Paladin notamment) est désormais disponible sur Steam/PS5/XS, la présentation ci-dessus (actuellement en court au moment où je poste) s'est focus sur le gameplay et les objectifs joueurs contre joueur. Aucune info sur les personnages (ce qui m'intéresse le plus) et le site web est en court de modification (page d'accueil sur un 404).

Alors ça tente des gens ?

[EDIT] Le contenu day-one et sur 1 an. 8 personnages (dont 3 féminins) et 1 nouveau personnage tous les 2 mois.


    posted the 01/26/2026 at 06:19 PM by masharu
