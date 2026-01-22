profile
Ubisoft pourrait supprimer près de 2000 emplois
Le coût humain : la prochaine mesure de réduction des coûts d'Ubisoft pourrait entraîner la perte de plus de 2000 emplois.

A mon avis ce n'est que le début d'une longue chute...


https://x.com/InsiderGamingIG/status/2014429914410197333
    posted the 01/22/2026 at 08:54 PM by ouroboros4
    comments (30)
    jenicris posted the 01/22/2026 at 08:55 PM
    Ubi
    jackfrost posted the 01/22/2026 at 08:57 PM
    Avec l'IA, on va gagner du temps, seulement ?
    olex posted the 01/22/2026 at 08:58 PM
    Ce sera bien plus. Beaucoup plus.
    vyse posted the 01/22/2026 at 08:59 PM
    c le marché c'es comme ca c'est triste, les décisions de merde des dirigeants qui nous amene dans cette situation, les mecs etaient bon jusqu'a la 360 apres ils ont pas réussi a se renouveler correctement. Ce qui est paradoxal c'est que Guillemot a toujours voulu tout tester, etre present sur toutes les consoles , meme le n-gage..
    sussudio posted the 01/22/2026 at 09:05 PM
    17.000 salariés, j'ose même pas imaginer le carnage à venir...
    ducknsexe posted the 01/22/2026 at 09:07 PM
    R.I.P ubisoft. ( 1986 - 2026 )
    tab posted the 01/22/2026 at 09:09 PM
    au moins ils pourront rester chez eux comme ca!
    defcon5 posted the 01/22/2026 at 09:15 PM
    tab ah c'est moche ...
    altendorf posted the 01/22/2026 at 09:18 PM
    Ils avaient déjà supprimé 3000 emplois, c'était sûr qu'Ubisoft allait encore faire des cut, c'est l'éditeur avec le plus d'employés.
    malroth posted the 01/22/2026 at 09:32 PM
    Bah les gars, soyons serieux, ils etaient 20 000

    Pour moi s'ils veulent revenir comme avant, faut max 10 000

    Desolé c'est pas bien de dire ça mais je le pense vraiment, c'etait une folie de recruter autant. Et on sais qui ils ont recruté (cheveux bleus, rose, diversité machin bidule).

    À un moment faut redevenir serieux et savoir remettre de l'ordre dans une entreprise qui part en live.

    Je le re dis, 20 000 personnes c'etait une FOLIE
    shambala93 posted the 01/22/2026 at 09:46 PM
    Ils étaient plus nombreux que Nintendo pour un résultat médiocre. Bien évidemment qu’il faille dégraisser le mammouth !
    raoh38 posted the 01/22/2026 at 09:58 PM
    Ils sont tellement gros que sa ne oeut pas etre rentable... Pourquoi ils,ont tenu jusque la ? Grace aux centaines de millions de subventions de tous les pays ou ils ont installé des studios... Et embaucher par obligation des milliers de personnes pas des plus competentes... Bref c'est irremediable . Maintenant ils vivent sur le cash de tencent mais sa va vite fondre vu le mamouth... Donc sa va viré sec... Et quand je lis que certains employés en france continue de se plaindre quils vont devoir revenir toute la semaine au boulot alors quils avaient demenagé en provence pour une plus velle vie , alors que la b oite coule j'hallucine...
    mooplol posted the 01/22/2026 at 09:59 PM
    Ils devront en supprimer plus malheureusement
    burningcrimson posted the 01/22/2026 at 10:36 PM
    C est Guillemot et tous ses suces boules qui devraient dégager de la boîte.
    celebenoit84 posted the 01/22/2026 at 10:47 PM
    En même temps ils sont 17000 et pas foutu de sortir un remake.
    Que les dirigeants soient nuls c'est possible.
    Mais je pense que les vrais talents d ubi se sont tous cassés.
    Et ils doit rester des petits nouveaux ou alors le fond du panier.
    On arrive pas a un tel désastre sans raison
    magneto860 posted the 01/23/2026 at 12:57 AM
    Peux mieux faire.
    Sandfall ils sont 30 hein.
    burningcrimson posted the 01/23/2026 at 02:00 AM
    celebenoit84 +1
    oreillesal posted the 01/23/2026 at 04:33 AM
    malroth encore faut-il que ce soit d'eux qu'ils soit question, pour ne garder que les forces vive, s'il en reste.
    Sinon ce ne sera que ralentir un chute sans fin.
    osiris67 posted the 01/23/2026 at 06:06 AM
    Certainement 2k emplois woke inutile qui on coulé la boite.
    mibugishiden posted the 01/23/2026 at 06:27 AM
    16 000 emplois en effectifs pour ce que produisent Ubisoft c'est pas possible, c'est une evidence qu'il va falloir tailler dans le lard et réduire drastiquement les effectifs.

    Puis bon ce sera bien plus que 2000 à plus long terme va falloir reduire ca au moins de moitie.

    Faudra aller sur des equipes plus petites qui feront du qualitatif, Ubisoft ne sont pas capables de produire un jeu de l'echelle de Cyberpunk, GTA ou Skyrim malgré leur effectifs.
    mrvince posted the 01/23/2026 at 06:35 AM
    La descente aux enfers de cette boite c'est une folie. Comment passer de quasi numéro 1 à l'époque des premiers Assassins, Far cry ect à ça... Dingue.
    jeanouillz posted the 01/23/2026 at 06:46 AM
    Le grand remplacement il est là
    kidicarus posted the 01/23/2026 at 06:54 AM
    La seule chose que je leur souhaite, c'est de ne pas fermé.
    cyr posted the 01/23/2026 at 07:33 AM
    Franchement je sais pas comment tu peux faire pour redecollé de nouveau en ayant autant chuter.....du jamais vu.

    Mais bon, sortir des jeux qui se ressemblait beaucoup trop au final.....

    Vaut mieux sortie moisn de jeux, mais proposer quelque chose d'unique, que de faire des copier coller, changer les skins et puis voilà....
    mooplol posted the 01/23/2026 at 09:02 AM
    kidicarus ils fermeront jamais, au pire c'est tencent qui reprendra les ruines après les licenciements massifs d'une restructuration
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 09:23 AM
    Le problème c'est ces vieux dirigeants, comme en politique. Un moment de ta vie tu es vieux, tu te casses en retraite comme tout le monde. Au lieu de ca on a des vieux sélines sans vision, futur, a gérer des grosses boites ou des pays. Des mecs qui ne comprennent plus rien à rien, ah si à leur POGNON et Bonus, ca ils comprennent bien encore ...

    Bon après l'âge, le problème suivant c'est qu'il lègue leur empire aux enfants, qui des fois sont encore plus incompétents !

    Tu parles d'un Business. Dans mon job, je suis très vigilent quand aux entreprises familiales. Ca crée souvent de gros problèmes en interne ...
    nakata posted the 01/23/2026 at 11:22 AM
    rogeraf c'est quoi ton job ?
    raioh posted the 01/23/2026 at 12:10 PM
    Beaucoup trop de postes complètement inutiles et qui viennent au final te pomper un fric monstre. Aucun problème quand ton entreprise est sur la pente ascendante, car l'argent engrangé couvre largement le problème. Sauf qu'une fois que c'est plus le cas, ça devient une plaie qui saigne abondamment, donc oui, il n'y a pas d'autre solution que de stopper l'hémorragie (si c'est pas déjà trop tard).

    Par la même occasion, tu peux aussi possiblement fixer la culture d'entreprise qui est catastrophique chez Ubisoft. Ceci dit, ce n'est pas le seul problème, il y a aussi le délire de suivre l'agenda politique américain pour plaire à un "nouveau public" alors que ça va complètement à contre courant de ce que ton public attend de toi.
    rogeraf posted the 01/23/2026 at 01:14 PM
    nakata architecte
    nakata posted the 01/23/2026 at 09:04 PM
    rogeraf oula oui les guerres entre le frère et la soeur au sujet de la couleur du rideau, du type de porte ou des fleurs à planter devant l’entrée
    8 ans pour prendre une décision simple. Suivi d’ordre et contre-ordre
