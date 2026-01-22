Le coût humain : la prochaine mesure de réduction des coûts d'Ubisoft pourrait entraîner la perte de plus de 2000 emplois.
A mon avis ce n'est que le début d'une longue chute...
Pour moi s'ils veulent revenir comme avant, faut max 10 000
Desolé c'est pas bien de dire ça mais je le pense vraiment, c'etait une folie de recruter autant. Et on sais qui ils ont recruté (cheveux bleus, rose, diversité machin bidule).
À un moment faut redevenir serieux et savoir remettre de l'ordre dans une entreprise qui part en live.
Je le re dis, 20 000 personnes c'etait une FOLIE
Que les dirigeants soient nuls c'est possible.
Mais je pense que les vrais talents d ubi se sont tous cassés.
Et ils doit rester des petits nouveaux ou alors le fond du panier.
On arrive pas a un tel désastre sans raison
Sandfall ils sont 30 hein.
Sinon ce ne sera que ralentir un chute sans fin.
Puis bon ce sera bien plus que 2000 à plus long terme va falloir reduire ca au moins de moitie.
Faudra aller sur des equipes plus petites qui feront du qualitatif, Ubisoft ne sont pas capables de produire un jeu de l'echelle de Cyberpunk, GTA ou Skyrim malgré leur effectifs.
Mais bon, sortir des jeux qui se ressemblait beaucoup trop au final.....
Vaut mieux sortie moisn de jeux, mais proposer quelque chose d'unique, que de faire des copier coller, changer les skins et puis voilà....
Bon après l'âge, le problème suivant c'est qu'il lègue leur empire aux enfants, qui des fois sont encore plus incompétents !
Tu parles d'un Business. Dans mon job, je suis très vigilent quand aux entreprises familiales. Ca crée souvent de gros problèmes en interne ...
Par la même occasion, tu peux aussi possiblement fixer la culture d'entreprise qui est catastrophique chez Ubisoft. Ceci dit, ce n'est pas le seul problème, il y a aussi le délire de suivre l'agenda politique américain pour plaire à un "nouveau public" alors que ça va complètement à contre courant de ce que ton public attend de toi.
8 ans pour prendre une décision simple. Suivi d’ordre et contre-ordre