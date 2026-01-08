accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
profile
279
❤
Likers
Who likes this ?
mickurt
,
lafontaine
,
jeanouillz
,
momotaros
,
minx
,
aiolia081
,
loudiyi
,
shanks
,
nayth57
,
cuthbert
,
supatony
,
binou87
,
trungz
,
drakeramore
,
akd
,
fifine
,
hyoga57
,
neokiller
,
thugga
,
tripy73
,
traveller
,
milo42
,
svr
,
fullbuster
,
escobar
,
jf17
,
asakim
,
zimtom77
,
lz
,
minbox
,
latimevic
,
giusnake
,
kurosama
,
anakaris
,
linkiorra
,
chester
,
strifedcloud
,
arngrim
,
elricyann
,
e3payne
,
jaune
,
trezert
,
link49
,
lecauchemaredegamekyo
,
eldren
,
sauronsg
,
pist5
,
majorevo
,
xtitlasx54
,
opthomas
,
roy001
,
choupiloutre
,
crazyfrag51
,
beni
,
ritalix
,
kenshuiin
,
bandito
,
asus
,
anonymous340
,
furtifdor
,
zabuza
,
raoh38
,
parazyt6425
,
bboxy
,
badaboumisback
,
maldara69600
,
evilboss
,
lolnope
,
slyvador
,
quantys
,
darkyx
,
idd
,
ryohazuki
,
bianh
,
turiinoi
,
kiruo
,
squall04
,
echizen
,
link571
,
kisukesan
,
monkeydluffy
,
chronokami
,
vlexx
,
minicupi
,
wolfheart
,
ashern
,
plistter
,
kyogamer
,
nindo64
,
darksephiroth
,
skypirate
,
hado78
,
wadewilson
,
mrnuage
,
meruem
,
hir0k
,
gizmo2142
,
lowckon
,
xxxxxxxxxxxxxxxxx
,
xslayx
,
heson
,
koriyu
,
jojoplay4
,
voxen
,
ikagura
,
rebellion
,
jackfisher
,
nekokevin
,
kuramayohko
,
xrkmx
,
freematt
,
vincecastel
,
cyberbox86
,
onirinku
,
stardustx
,
vanilla59
,
artornass
,
blackbox
,
odv78
,
rosewood
,
mrgwak
,
serebii
,
sasuke66
,
orosama
,
oloman334
,
jamrock
,
dragonquestparadise
,
geugeuz
,
tidusx59
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
,
alexmartin0146
,
docteurdeggman
,
kensama
,
iglooo
,
lambo
,
nekonoctis
,
theshareplayers
,
loydg13
,
sephiroth07
,
alexkidd
,
soulshunt
,
xell
,
belisama
,
niveforever
,
olimar59
,
gamergunz
,
mugimando
,
fortep
,
misterreno
,
akinen
,
kikibearentongues
,
diablass59
,
shadow6666
,
cflamm
,
stampead
,
joeystar
,
birmou
,
cedrich74
,
zettaomega
,
kanda
,
kibix
,
frocobo
,
jenicris
,
jeuxvideo2
,
mitenso
,
bliss02
,
gamjys
,
saitama75
,
mrbob
,
clashroyale
,
cijfer
,
megadante
,
naruto780
,
kevisiano
,
captaintoad974
,
serialgamer7
,
terranova
,
neckbreaker71
,
tutuimpressiv
,
allgamesbeta
,
junaldinho
,
samsuki
,
rayjin
,
ratomuerto
,
shinz0
,
jackofblade701
,
nicolasgourry
,
coco98bis
,
mystik13
,
51love
,
yamapi
,
torotoro59
,
redmi31
,
samlokal
,
tynokarts
,
phedioss
,
iglou
,
youtube06
,
sangokan
,
daevon
,
gunstarred
,
rayzorx09
,
xxxxxx0
,
kwak
,
corrin
,
jasonm
,
songokuu
,
flom
,
raph64
,
roxloud
,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxss
,
tolgafury
,
rachidd
,
kenpokan
,
hebuspsa
,
romgamer6859
,
vadorswitch
,
awamy02
,
chiotgamer
,
archesstat
,
cajp45
,
axlenz
,
alucard13
,
benji54
,
yka
,
salocin
,
triku
,
darkhan
,
kamina
,
yogfei
,
receiversms
,
dooku
,
smokeboom
,
johnt
,
aym
,
edgar
,
tit64
,
hyunckel
,
princedupersil01
,
anaislayu
,
davonizuka
,
drockspace
,
sensei
,
emmanue
,
bigbos
,
1245148118
,
moune75
,
dedad
,
marcus62
,
kevinmccallisterrr
,
kr16
,
light
,
bastienosj
,
ducknsexe
,
dehem
,
foxstep
,
marceaupilami
,
arthdy
,
isiel
,
sorakairi86
,
narustorm
,
xp2100
,
i8
,
yanssou
,
ghouledheleter
,
nduvel
,
cavernejeuxvideo
,
slyder
,
zmaragdus
,
leblogdeshacka
,
elcidfx
,
phase1
,
bogsnake
,
squall06
,
draven86
,
xylander
,
johnlaff
,
almightybhunivelze
,
richterbelmont
name :
Jeux Vidéo
description :
Sujets traitant du jeu vidéo en général.
profile
0
Like
Likers
Who likes this ?
switchfighter2
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
1
visites since opening :
567
switchfighter2
> blog
[NS2] Nouvelles couleurs pour les Joy-Con 2
Sortie le 12 février, en meme temps que Mario Tennis
ajouter une source
tags :
2
Likes
Who likes this ?
kevinmccallisterrr
,
link49
posted the 01/08/2026 at 01:06 PM by
switchfighter2
comments (
16
)
taiko
posted
the 01/08/2026 at 01:14 PM
Elles sont jolies. Je prends pour jouer avec les enfants.
fdestroyer
posted
the 01/08/2026 at 01:19 PM
Ils devraient plutot changer la partie noire, la majorité de la partie coloré est de toute façon caché une fois fixé à la NS2
ouroboros4
posted
the 01/08/2026 at 01:20 PM
Une fois brancher tu vois quasiment plus la différence par rapport à une manette classique
rocan
posted
the 01/08/2026 at 01:23 PM
fdestroyer
Pour différencier les manettes de celles de la Switch 1..
senseisama
posted
the 01/08/2026 at 01:25 PM
Nul. Il y a que petits bout de la sourie qui est coloré. Honteux
rogeraf
posted
the 01/08/2026 at 01:44 PM
C'est fou
kisukesan
posted
the 01/08/2026 at 01:46 PM
j'attends une version sympa associée à un jeu pour en prendre une 2e paire
link49
posted
the 01/08/2026 at 01:50 PM
Je les trouve assez jolis.
burningcrimson
posted
the 01/08/2026 at 01:58 PM
Degueulasse
taiko
posted
the 01/08/2026 at 02:01 PM
fdestroyer
d'un autre côté les couleurs ne servent que lorsque tu joues à 4 en local. Pour le reste c'est mieux d'avoir du sobre
balf
posted
the 01/08/2026 at 02:27 PM
C'est des couleurs tjs associée au mal dans pas mal de jeux
, mais sur les joycons ça passe bien je trouve.
Perso j'attends un joycon gauche avec une vraie croix directionnelle
aeris504
posted
the 01/08/2026 at 02:31 PM
Je trouve que ces couleurs font tres « Splatoon ».
Ils auraient du les sortir a l’occasion de Splatoon Riders
giru
posted
the 01/08/2026 at 02:33 PM
Les couleurs sont sympas... Mais j'aime pas l'idée que l'intérieur de la Switch 2 va rester bleu/orange
Ils n'auraient pas du mettre de la couleur dans la console... ou prévoir un plastique qui puisse être retiré et changé.
marcelpatulacci
posted
the 01/08/2026 at 02:59 PM
Et moi j'ai cliqué juste a cause de la photo de profil.
cyr
posted
the 01/08/2026 at 03:00 PM
Mais les mecs, vous voulez que du blanc/noir/gris?
Un peu de couleur dans se monde terne ne fait pas de mal...
Après perso, je demande des switch2 colorés, car le noir....c'est sans espoir.....
gaeon
posted
the 01/08/2026 at 03:14 PM
Joli mais tardif, il aurait été préférable de les proposer tout de suite à la vente dès le lancement pour que les éventuelles personnes intéressées puissent accéder a autre chose que du rouge et bleu.
Sinon je trouve tjrs que la switch 2 fait bel effet dans une pièce, il y a juste une touche de rouge et de bleu mais justement cette "rareté" les fait bien ressortir.
cyr
le cadre d'une TV c'est idéalement noir... à partir de ce moment là bah oui la plupart des objets qui gravitent autour d'une TV sont souvent noirs (barre de son, console etc) Mais je conçois qu'il serait intéressant de proposer aussi d'autres couleurs
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Perso j'attends un joycon gauche avec une vraie croix directionnelle
Ils auraient du les sortir a l’occasion de Splatoon Riders
Un peu de couleur dans se monde terne ne fait pas de mal...
Après perso, je demande des switch2 colorés, car le noir....c'est sans espoir.....
Sinon je trouve tjrs que la switch 2 fait bel effet dans une pièce, il y a juste une touche de rouge et de bleu mais justement cette "rareté" les fait bien ressortir.
cyr le cadre d'une TV c'est idéalement noir... à partir de ce moment là bah oui la plupart des objets qui gravitent autour d'une TV sont souvent noirs (barre de son, console etc) Mais je conçois qu'il serait intéressant de proposer aussi d'autres couleurs