accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Le blog de jeux vidéo 100% otaku !
profile
123
Likes
Likers
Who likes this ?
minx
,
dx93
,
amassous
,
supatony
,
binou87
,
linkiorra
,
svr
,
kisukesan
,
cuthbert
,
sebthemajin
,
nay
,
jeanouillz
,
nindo64
,
archesstat
,
yuri
,
trezert
,
tripy73
,
leblogdeshacka
,
aros
,
keka
,
kurosama
,
gunotak
,
chester
,
spartan1985
,
waurius59
,
eaglevision
,
mugimando
,
angelcloud
,
ggally
,
fortep
,
fifine
,
bladagun
,
strifedcloud
,
iglooo
,
iiii
,
opthomas
,
kyogamer
,
wickette
,
eldren
,
maxleresistant
,
gat
,
odv78
,
nobleswan
,
flom
,
darkfoxx
,
spawnini
,
nekonoctis
,
supasaiyajin
,
klapo
,
neckbreaker71
,
referencementmontpellier
,
niveforever
,
raph64
,
killia
,
link80
,
misterpixel
,
kenpokan
,
giusnake
,
fiveagainstone
,
osiris
,
sephiroth07
,
nyseko
,
davonizuka
,
kamina
,
allanoix
,
tvirus
,
zelda59279
,
mikazaki
,
maki4vel
,
beks1080
,
illbeback
,
micablo
,
nmariodk
,
apejy
,
unclepickle
,
genraltow
,
salocin
,
ravyxxs
,
kevinmccallisterrr
,
sauronsg
,
warminos
,
sonilka
,
siil
,
drockspace
,
esets
,
idd
,
xserial
,
goldmen33
,
ritalix
,
slyder
,
walterwhite
,
aozora78
,
tit64
,
chiotgamer
,
odst
,
finalyoz
,
orichimarugin
,
bennj
,
link1983
,
zevoodoo
,
pimoody
,
faremis
,
playstation2008
,
sheena78
,
leonr4
,
boyd
,
skuldleif
,
xhander
,
gamjys
,
tsunmida
,
gaeon
,
kazey77
,
jozen15
,
650gt
,
phase1
,
ouken
,
jasnah
,
erleerween
,
axlenz
,
lumpid
,
almightybhunivelze
,
solarr
,
link49
suzukube
images and videos gallery
lifestream dashboard
channel
blog
friends
groups
articles :
3579
visites since opening :
7318376
suzukube
> blog
all
Follow and subscribe OtakugameFR
Haters gonna hates
H4ck3d
[DF] Du Ray Tracing en 60 fps sur Nintendo Switch 2 ?!
C'est l'UE5 avec Layers of Fear sur Switch 2
IMPOSSIBRU
Pas mal pour "la pire console jamais sortie par Nintendo en terme de performance, incapable de concurrencer les briques sortis par la concurrence" selon certains commentaire que j'ai pu lire ici ^^ !
Otakugame.fr
-
https://otakugame.fr/layers-of-fear-comparatif-switch-2-avec-ue5-ray-tracing-et-performance-60fps/
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 12/26/2025 at 11:57 AM by
suzukube
comments (
18
)
cyr
posted
the 12/26/2025 at 12:06 PM
La switch2 c'est la pire consoles nintendo alors que c'est la consoles nintendo la plus puissante jamais sortie, y en a qui dise le contraire ? Je veux des noms.
Après le soucis, c'est les portages tiers. Certains vont vouloir le faire trop rapidement, déjà que leur jeux est pas digeste pour une xbox série x....
Mais d'autre, comme star wars outlaw laisse entrevoir de l'espoir.
Maintenant un jeux devellopé spécifiquement pour la switch2, je demande a voir.
Il y a tellement de chose pas encore utiliser sur la switch2......
Mais par contre c'est un jeux indépendant le titre en question ?
Je l'ai pas vu sur l'eshop...
suzukube
posted
the 12/26/2025 at 12:11 PM
cyr
J'sais pas, chaque fois que je viens sur Gamekyo c'est pour lire dans les commentaires des plaintes sur les performances de la console... Tu en trouveras souvent sous les
articles
de
Nicolas
.
Après j'ai passé ma soirée sur Stardew Valley Switch 2 edition, j'suis loin d'être une référence en terme de performances
senseisama
posted
the 12/26/2025 at 12:17 PM
cyr
et la plus chère de l'histoire de nintendo. Ne l'oublions pas
darkwii
posted
the 12/26/2025 at 12:21 PM
Je trouve assassin screed shadow sur Switch 2 est vraiment impressionnant alors oui se n est pas la version ps5 mais pour un des premiers jeux Switch 2 sa laisse entré de bonnes choses pour l avenir quand le hardware sera bien maîtriser
cyr
posted
the 12/26/2025 at 12:21 PM
senseisama
oublie pas que la ram et d'autre chose coûte de plus en plus chère. La ps5, et la xbox série on augmenté de prix .....ça touche aussi nintendo....
Mais si tu regarde les chartz, elle a fait le meilleur démarrage, et elle se vends par million....
Donc le prix n'est pas un problème.
cyr
posted
the 12/26/2025 at 12:28 PM
darkwii
en même temps si on recherche le meilleur, on va sur pc.
J'attends une baisse pour assassin creed shadow. Hyrule warior lui je peut attendre longtemps avant de le voir en promo, alors que assassin creed, d'ici mars 2026 il aura deja étais en promo......
senseisama
posted
the 12/26/2025 at 12:29 PM
cyr
c'est clair que le prix n'est pas un problème pour fanboy hardcore. Mais le grand public lui sens la carotte.
La ps5 a ça sortie perdait de l'argent jusqu'en 2021 a cause de la pénurie et le confinement. La ps5 valait 1000€ a 1200€ si on le comparais un pc. Donc ne compare pas l'incomparable
cyr
posted
the 12/26/2025 at 12:35 PM
suzukube
ben il faut cataloguer les pseudo dans une case. Comme ça tu vois si c'est un commentaire sérieux et honnête ou un troll.....
senseisama
toi je t'aime bien , tu raconte toujours des truc a côté de la plaque.
Bref la ps5 valait le prix afficher en magasin. Une consoles est un pc c'est différent.
Mais t'inquiète pas, le grand public achète la switch 2.
Et ca sera encore plus quand le nouveau mario 3D sortira.
Puis si call of arrive aussi.....
On dirais que ça te dérange le succès de la switch2.
T'inquiète pas, tu aura ta ps6 et ton simulateur de livraison death stranding 3...enfin si les ventes du 2 n'ont pas étais trop timoré.
senseisama
posted
the 12/26/2025 at 12:41 PM
cyr
exactement la ps5 valait sont contrairement a la switch 2. Maintenant succes ou pas c'est pas la question. Tant mieux pour nintendo.
Netflix aussi sa fait un carton monstre pourtant c'est de la grosse ........
5120x2880
posted
the 12/26/2025 at 12:44 PM
cyr
Tu commet un anachronisme, si on adaptait le contexte de la Game Cube, elle serait un peu au dessus d'une PS5 actuellement, un peu comme si tu disais que la Wii U n'est pas la pire console de Nintendo parce qu'elle est plus puissante qu'une Game & Watch. Et au delà de ça, je doute que les meilleurs consoles soient les plus puissantes, c'est la ludothèque qui fait foi, tu peux avoir une machine pourrie et vieillissante avec une ludothèque incroyable.
suzukube
posted
the 12/26/2025 at 12:49 PM
darkwii
Moi j'suis sur Street Fighter 6 pour récupérer ma tenue de
Chun Li
, ben sur l'écran de la Switch 2 je ne me sens pas frustré de ne pas jouer à la version PS5 Pro du jeu. En plus il est vendu 20 € en démat', franchement top
cyr
posted
the 12/26/2025 at 12:59 PM
suzukube
t'inquiète pas, un vrai joueur joue a toute sorte de jeux.
J'ai découvert cette semaine dans les jeux en promotions sur l'eshop qu'il avait sortie royller coaster tycoon 1 et 2...
J'ai deja le 3. Mais mon préféré c'etais le premier.
Donc ben hop je l'ai pris. Et si c'est un jeux qui date de la préhistoire, je m'en fous, je m'amuse , c'est ça le plus important.
5120x2880
ouai enfin non la switch2 c'est une ps4 pro (en docker) avec des feature moderne .
Bien évidemment que les jeux ne se jauge pas avec la puissance, ce que j'ai toujours dit. Si c'est les graphismes qu'on recherche, faut aller sur pc.
Ce qui compte c'est les exclu, et les jeux multi présent.
La switch a de bonne exclu, néanmoins elle a eu un nombre incalculable de jeux indée ou autre qui on pollué l'eshop.
Il y a un peu plus de 2000 jeux en promotions, j'ai commencer a tous regarder pour voir si il y a pas quelque titre que j'aurais loupé (comme roller coaster tycoon), mais j'en suis a peu près a la moitier, et 90% ca conserne des jeux indée qui sont vendu entre 5 et 25€ hors promo....
J'aimerais que Nintendo divise l'eshop en 2. D'un côté les jeux sérieux (éditeurs reconnu, licences rexonnu), et de l'autre les indée.
Et encore une autre catégorie, la catégorie des jeux poubelles)
suzukube
posted
the 12/26/2025 at 01:01 PM
cyr
Je vais prendre Shadow Labyrinth il est à 20 €. Ca pour découvrir des petites pépites, j'remercierais jamais assez le démat'
ouroboros4
posted
the 12/26/2025 at 01:04 PM
T'as vu la tronche du jeu
tripy73
posted
the 12/26/2025 at 01:27 PM
senseisama
: si on ajusté le
prix des consoles Nintendo à l'inflation,
ce n'est pas la console la plus chère, même s'il faudrait aussi prendre en compte le pouvoir d'achat et le différence de salaire dans les pays pour avoir une analyse plus claire.
Après quand tu parles du prix d'un PC équivalent une PS5, je pense que tu ne peux pas faire ce genre de comparaison, un PC pouvant servir à des centaines de choses contrairement à une console, ces dernières ayant toujours eu le meilleur rapport prix/puissance mais avec un écosystème fermé et des choses imposées (live payant).
Et concernant l’idée que la Switch 2 ne vaudrait pas son prix, tu peux tout à fait le penser, mais si tu compares avec les autres machines du même type, c'est factuellement faux et elle se place dans la fourchette de prix moyenne de ce type de console.
kinectical
posted
the 12/26/2025 at 02:14 PM
Oh lol
jf17
posted
the 12/26/2025 at 02:28 PM
senseisama
si tu prend en compte l'inflation, ce n'est pas la plus chère
Elle se situe dans la moyenne des consoles Nintendo, la plus chère restera la NES.
Pour moi le prix idéal serait 399 euros.
rendan
posted
the 12/26/2025 at 02:59 PM
La Switch 2 est une console PUISSANTE ET INCROYABLE et il n'y a qu'à voir ses chiffres de ventes MONSTRUEUX
N'en déplaise aux rageux qui font caca culottesbtous les jours
Les chiffres de ventes de fin d'année vont être une vraie BOUCHERIE pour la concurrence
Amen
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo
Après le soucis, c'est les portages tiers. Certains vont vouloir le faire trop rapidement, déjà que leur jeux est pas digeste pour une xbox série x....
Mais d'autre, comme star wars outlaw laisse entrevoir de l'espoir.
Maintenant un jeux devellopé spécifiquement pour la switch2, je demande a voir.
Il y a tellement de chose pas encore utiliser sur la switch2......
Mais par contre c'est un jeux indépendant le titre en question ?
Je l'ai pas vu sur l'eshop...
Après j'ai passé ma soirée sur Stardew Valley Switch 2 edition, j'suis loin d'être une référence en terme de performances
Mais si tu regarde les chartz, elle a fait le meilleur démarrage, et elle se vends par million....
Donc le prix n'est pas un problème.
J'attends une baisse pour assassin creed shadow. Hyrule warior lui je peut attendre longtemps avant de le voir en promo, alors que assassin creed, d'ici mars 2026 il aura deja étais en promo......
La ps5 a ça sortie perdait de l'argent jusqu'en 2021 a cause de la pénurie et le confinement. La ps5 valait 1000€ a 1200€ si on le comparais un pc. Donc ne compare pas l'incomparable
senseisama toi je t'aime bien , tu raconte toujours des truc a côté de la plaque.
Bref la ps5 valait le prix afficher en magasin. Une consoles est un pc c'est différent.
Mais t'inquiète pas, le grand public achète la switch 2.
Et ca sera encore plus quand le nouveau mario 3D sortira.
Puis si call of arrive aussi.....
On dirais que ça te dérange le succès de la switch2.
T'inquiète pas, tu aura ta ps6 et ton simulateur de livraison death stranding 3...enfin si les ventes du 2 n'ont pas étais trop timoré.
Netflix aussi sa fait un carton monstre pourtant c'est de la grosse ........
J'ai découvert cette semaine dans les jeux en promotions sur l'eshop qu'il avait sortie royller coaster tycoon 1 et 2...
J'ai deja le 3. Mais mon préféré c'etais le premier.
Donc ben hop je l'ai pris. Et si c'est un jeux qui date de la préhistoire, je m'en fous, je m'amuse , c'est ça le plus important.
5120x2880 ouai enfin non la switch2 c'est une ps4 pro (en docker) avec des feature moderne .
Bien évidemment que les jeux ne se jauge pas avec la puissance, ce que j'ai toujours dit. Si c'est les graphismes qu'on recherche, faut aller sur pc.
Ce qui compte c'est les exclu, et les jeux multi présent.
La switch a de bonne exclu, néanmoins elle a eu un nombre incalculable de jeux indée ou autre qui on pollué l'eshop.
Il y a un peu plus de 2000 jeux en promotions, j'ai commencer a tous regarder pour voir si il y a pas quelque titre que j'aurais loupé (comme roller coaster tycoon), mais j'en suis a peu près a la moitier, et 90% ca conserne des jeux indée qui sont vendu entre 5 et 25€ hors promo....
J'aimerais que Nintendo divise l'eshop en 2. D'un côté les jeux sérieux (éditeurs reconnu, licences rexonnu), et de l'autre les indée.
Et encore une autre catégorie, la catégorie des jeux poubelles)
Après quand tu parles du prix d'un PC équivalent une PS5, je pense que tu ne peux pas faire ce genre de comparaison, un PC pouvant servir à des centaines de choses contrairement à une console, ces dernières ayant toujours eu le meilleur rapport prix/puissance mais avec un écosystème fermé et des choses imposées (live payant).
Et concernant l’idée que la Switch 2 ne vaudrait pas son prix, tu peux tout à fait le penser, mais si tu compares avec les autres machines du même type, c'est factuellement faux et elle se place dans la fourchette de prix moyenne de ce type de console.
Elle se situe dans la moyenne des consoles Nintendo, la plus chère restera la NES.
Pour moi le prix idéal serait 399 euros.
Les chiffres de ventes de fin d'année vont être une vraie BOUCHERIE pour la concurrence Amen