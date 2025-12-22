profile
Persona 3 Reload
all
[NS2] Persona 3 Reload / Maj : 1.03

(Le jeu visait les 30FPS avant la MAJ)

Mise à jour : 1.03
Le jeu vise le 60FPS en mode salon avec maintenant un mode "Performance".
Mode Salon et mode Portable une amélioration du framerate.
La mise à jour du correctif Switch 2 pour la démo gratuite aura lieu dans les prochains jours.

Gematsu
    posted the 12/22/2025 at 06:40 PM by nicolasgourry
    comments (10)
    mibugishiden posted the 12/22/2025 at 06:52 PM
    Ils arrivent meme pas a atteindre le 60 FPS en mode portable sur un jeu comme ca ? Pauvre Switch 2 decidement...
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:52 PM
    Il est sortie quand? Ou il sort quand? Je l'ai pas vu sur l'eshop.
    cyr posted the 12/22/2025 at 06:55 PM
    mibugishiden batteries, autonomie etc
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 07:23 PM
    mibugishiden sur PS4 (30FPS/1080p) et PS4 "pro" (30FPS/1260p), des consoles de salon, donc plus facile qu'une console Hybride.
    https://www.youtube.com/watch?v=bnULLsR3N4g
    Switch 2 :
    1080p/30 FPS (Portable)
    2160p(4K)/30FPS (Salon)
    https://www.youtube.com/watch?v=w5_vSJHiAas&t
    Avec la mise à jour tu as le choix en salon 4K/30FPS ou 60FPS/1080p (résolution c'est ce que l'on peut avoir au minimum, je pense).
    Je compare à la PS4 "pro" car c'est pour donner une idée d'équivalence par rapport aux consoles de salon.
    yanssou posted the 12/22/2025 at 07:29 PM
    mibugishiden la steam deck l'a fait dès sa sortie
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 07:47 PM
    yanssou Le Steam Deck ne peut pas dépasser les 800p nativement.
    Atlus a dû viser en premier lieu la netteté de l'image sur Switch 2.
    yanssou posted the 12/22/2025 at 07:50 PM
    nicolasgourry 800p mais avec du 60 fps. C'est beau et fluide en même temps.
    hyoga57 posted the 12/22/2025 at 07:52 PM
    nicolasgourry La Switch 2 est plus puissante que la PS4.
    nicolasgourry posted the 12/22/2025 at 08:11 PM
    yanssou
    En portable, le Steam Deck est certes en 60FPS, mais en 800p.
    La version portable de la Switch 2 est en 30FPS mais en 1080p, donc plus nette.

    En salon, avec la Switch 2, tu as le choix entre 60FPS/1080p (je suppose, c'est pas précisé) ou 30FPS/2160p (4K), ce que le Steam Deck ne peut pas faire proprement.

    Donc tout dépend ce que tu veux en priorité en Hybride.
    yanssou posted the 12/22/2025 at 08:25 PM
    nicolasgourry 800p ou 1080 ça ne change rien au vu de la taille de l’écran. La steam deck propose un dock mais juste pour transposé l'ecran vers la Tv, ça ne change pas sa puissance, on ne peut donc pas comparer ça a la version salon de la switch 2 (qui est à la limite inférieur a la version ps5)
