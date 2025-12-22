« Jouis et fais jouir, sans faire de mal ni à toi, ni à personne, voilà je crois, toute la morale » "Le parallèle que l'on peut faire entre la poussière et le geek, une fois posés à un endroit, ils ne bougent plus tant que l'on ne déloge pas."
Mise à jour : 1.03
Le jeu vise le 60FPS en mode salon avec maintenant un mode "Performance".
Mode Salon et mode Portable une amélioration du framerate.
La mise à jour du correctif Switch 2 pour la démo gratuite aura lieu dans les prochains jours.
https://www.youtube.com/watch?v=bnULLsR3N4g
Switch 2 :
1080p/30 FPS (Portable)
2160p(4K)/30FPS (Salon)
https://www.youtube.com/watch?v=w5_vSJHiAas&t
Avec la mise à jour tu as le choix en salon 4K/30FPS ou 60FPS/1080p (résolution c'est ce que l'on peut avoir au minimum, je pense).
Je compare à la PS4 "pro" car c'est pour donner une idée d'équivalence par rapport aux consoles de salon.
Atlus a dû viser en premier lieu la netteté de l'image sur Switch 2.
En portable, le Steam Deck est certes en 60FPS, mais en 800p.
La version portable de la Switch 2 est en 30FPS mais en 1080p, donc plus nette.
En salon, avec la Switch 2, tu as le choix entre 60FPS/1080p (je suppose, c'est pas précisé) ou 30FPS/2160p (4K), ce que le Steam Deck ne peut pas faire proprement.
Donc tout dépend ce que tu veux en priorité en Hybride.