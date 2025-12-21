accueil
Otakugame.fr, le blog des passionnés de jeu vidéo !
Le blog de jeux vidéo 100% otaku !
Fortnite
PC
Epic Games
Epic Games
FPS
Xbox One - PlayStation 4
suzukube
suzukube
> blog
Bleach débarque dans FORTNITE (Le GOTD)
Et c'est trop la classe
Fortnite, game of the decade
Otakugame.fr
-
https://otakugame.fr/bleach-sinvite-dans-lunivers-de-fortnite/
posted the 12/21/2025 at 02:48 PM by
suzukube
comments (
7
)
masharu
posted
the 12/21/2025 at 02:54 PM
Orihime qui a perdu quelques bonnet
...
akinen
posted
the 12/21/2025 at 03:57 PM
Kim Kardashian est actuellement dispo dans Fortnite. Jeu du siècle effectivement
jf17
posted
the 12/21/2025 at 04:03 PM
Je n'aime pas ce jeu, mais n'empêche je trouve que la collab Simpson a été la meilleure collab ever
suzukube
posted
the 12/21/2025 at 04:09 PM
akinen
mon frère l'a acheté, il est archi complet comme skin
ptitnours
posted
the 12/21/2025 at 04:20 PM
Sincèrement ça a l'air nul de chez nul, le mix des univers ne fonctionne vraiment pas, et on ne va pas parler de rukia qui slide sur les genoux le long d'une pente avec l'animation du siècle.
Même la saison 3 de one punch man parait mieux à coté
Sur le site "Fortnite a clairement à cœur de fusionner le monde du jeu et de l’animation d’une manière qui ne manquera pas de captiver tout le monde" = non, ce n'est absolument pas captivant, le mot juste c'est navrant
bladagun
posted
the 12/22/2025 at 08:56 AM
Houla ça le fait très moyen, pourquoi la naine est devenue si grande ?
liberty
posted
the 12/22/2025 at 02:42 PM
jf17
ouaip, en plus les petits bout d'épisodes étaient sympa
