Fortnite
10
name : Fortnite
platform : PC
editor : Epic Games
developer : Epic Games
genre : FPS
other versions : Xbox One - PlayStation 4
suzukube
123
suzukube
articles : 3577
visites since opening : 7306639
suzukube > blog
Bleach débarque dans FORTNITE (Le GOTD)
Et c'est trop la classe



Fortnite, game of the decade
Otakugame.fr - https://otakugame.fr/bleach-sinvite-dans-lunivers-de-fortnite/
    posted the 12/21/2025 at 02:48 PM by suzukube
    comments (7)
    masharu posted the 12/21/2025 at 02:54 PM
    Orihime qui a perdu quelques bonnet ...
    akinen posted the 12/21/2025 at 03:57 PM
    Kim Kardashian est actuellement dispo dans Fortnite. Jeu du siècle effectivement
    jf17 posted the 12/21/2025 at 04:03 PM
    Je n'aime pas ce jeu, mais n'empêche je trouve que la collab Simpson a été la meilleure collab ever
    suzukube posted the 12/21/2025 at 04:09 PM
    akinen mon frère l'a acheté, il est archi complet comme skin
    ptitnours posted the 12/21/2025 at 04:20 PM
    Sincèrement ça a l'air nul de chez nul, le mix des univers ne fonctionne vraiment pas, et on ne va pas parler de rukia qui slide sur les genoux le long d'une pente avec l'animation du siècle.
    Même la saison 3 de one punch man parait mieux à coté

    Sur le site "Fortnite a clairement à cœur de fusionner le monde du jeu et de l’animation d’une manière qui ne manquera pas de captiver tout le monde" = non, ce n'est absolument pas captivant, le mot juste c'est navrant
    bladagun posted the 12/22/2025 at 08:56 AM
    Houla ça le fait très moyen, pourquoi la naine est devenue si grande ?
    liberty posted the 12/22/2025 at 02:42 PM
    jf17 ouaip, en plus les petits bout d'épisodes étaient sympa
