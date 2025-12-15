profile
all
Codex Mortis : le jeu produit à 100% sous IA
Jeux Video


L'avenir messieurs.
Bon au-delà de la polémique, ça reste impressionnant de voir un tel résultat à partir de simples prompts, mais bien évidemment, il ne peut y avoir de miracles face à ce que l'humain pourrait faire :

- La DA est immonde.
- Les musiques sont apparemment à se crever les tympans.
- Aucun équilibrage.
- L'optimisation technique est tellement catastrophique que le jeu subit des chutes de frame-rate sur du matos pouvant faire tourner CP2077 à l'aise.

Et puis bon, c'est juste un 60e clone de Vampire Survivors.


Mais c'est l'avenir
    posted the 12/15/2025 at 03:11 PM by shanks
    comments (19)
    kikoo31 posted the 12/15/2025 at 03:17 PM
    On disait pareil sur Will Smiths qui mangeait des spaghettis c'était abominable.

    Après techniquement,un jeu 100% ça n'existe pas dans la mesure qu il faut l'électricité l ordi et surtout et un humain pour taper des prompts.

    Un jeu IA a 50 % avec des vrai développeur pour corriger derrière c est possible et donner des bons résultats d'ici 2 3 ans
    rogeraf posted the 12/15/2025 at 03:20 PM
    L'avenir en marche. Le progres vaincra, il y juste quelques bugs à régler en prochaines versions d'IA et sa sera meilleur que ce que font les humains. Plus besoin, et vive l'IA
    altendorf posted the 12/15/2025 at 03:31 PM
    Mdr ridicule, cela se voit direct que c’est de l’IA
    shanks posted the 12/15/2025 at 03:44 PM
    altendorf
    Mais... ils l'assument totalement en fait
    Même le descriptif de la démo steam dit clairement que tout est fait sous IA.
    churos45 posted the 12/15/2025 at 03:53 PM
    Et c'est donc pour ça qu'on ne pourra bientôt plus s'offrir de RAM...
    roivas posted the 12/15/2025 at 03:55 PM
    Va falloir commencer a réfléchir a un nouveau hobby, entre les merdes sous IA & les prix qui explosent :s
    altendorf posted the 12/15/2025 at 04:03 PM
    shanks J’ai pas dit le contraire
    cyr posted the 12/15/2025 at 04:39 PM
    Licencié autant de monde dans le secteur du jeux video, remplacer par une ia sans âme.....

    Vivement que l'ia se casse la gueule ḥ
    wickette posted the 12/15/2025 at 04:40 PM
    kikoo31
    Le temps passé à corrigé + la perte de compétence graduelle c’est pas vraiment un choix en or


    L’IA sera très utile pour prototyper, accélérer, fiabiliser le code, etc c’est sur et aura une grosse place dans les futures chantiers mais ce genre d’attente de voir un super jeu fait à moitié par l’IA c’est typiquement pourquoi c’est une semi-bulle, l’attente derrière la techno type AGI ou autre c’est comme la fusion nucléaire: c’est jamais là mais on serait tout près
    derno posted the 12/15/2025 at 04:45 PM
    l'IA plagie le travail des autres, que le premier jeu IA soit un plagia d'un autre jeu est des plus normal
    kikoo31 posted the 12/15/2025 at 05:07 PM
    wickette le souci de l IA c'est le désastre écologique
    la bulle de merde c'est les abruti qui jurent que sur le NFT
    5120x2880 posted the 12/15/2025 at 05:39 PM
    L'intro rappelle les IA de 2022, ils pouvaient pas utiliser Sora comme tout le monde ?
    newtechnix posted the 12/15/2025 at 05:39 PM
    Cela devrait être pratique pour les remakes
    marcelpatulacci posted the 12/15/2025 at 05:40 PM
    cyr elle va pas se cassé la gueule mais NOUS cassé la gueule !

    Ta pas vu Terminator ou Matrix ??
    mrnuage posted the 12/15/2025 at 05:46 PM
    marcelpatulacci Sauf que faut plutôt imaginer l'intro de terminator 1 et alors que L'humnaité est en ruine, toutes les machines finissent simplement par s'éteindre car elle n'ont plus d'énergie.
    tripy73 posted the 12/15/2025 at 05:52 PM
    roivas : clairement, c'est aussi la question que je me pose de plus en plus, l'autre alternative étant d'aller faire du rétro ou m'occuper de mon backlog.

    derno : exactement et j'espère que les différentes boites de création vont demander des comptes à toutes les boîtes qui ont entraîné leurs IA sur du matériel protégé par les droits d'auteur.
    marcelpatulacci posted the 12/15/2025 at 06:14 PM
    mrnuage elle finiront par s'éteindre après nous avoir niqué! Et encore si seulement le soleil n'est plus dispo, ET MÊME LA: si le soleil n'est plus dispo, comme dans Matrix c'est les humains qui serviront de chargeur.

    On est des putains de ports USB sur pattes mec!
    cyr posted the 12/15/2025 at 06:31 PM
    marcelpatulacci encore mieux, le film avec Will Smith, IA. La ou le robot (a mon grand désespoir) s'appelle sony.

    Il sont chez toi, fond le ménage, s'occupe de tous.

    Et sans prévenir ,le soulèvement arrive.


    Ou quand l'humanité aura la bonne idée de confier le contrôle des missiles nucléaires a une ia. Qui pourrait s'appeler skynet pour pousser la connerie au paroxysme.....

    Les cinéaste on prévenu le monde des danger que représente les robots et l'ia.....et on y va les pieds devant....

    Après le film de Steven Spielberg, a.i .....ce film la montre les bon côté des robots, et la cruauté des humains.

    J'aime bien ce film.

    Je sais pas si tu a vu le pdg chinois se faire mettre un coup de pied pour montrer la force de sont robots....les présidents vont passer commande pour les mettre dans la rue lors de manifestations....
    naoshige11 posted the 12/15/2025 at 07:22 PM
    5120x2880 bah SORA n'est pas dispo pour tout le monde, justement. J'ai chercher à l'utiliser pour faire quelques tests et visiblement il est accessible que pour une poignée de personnes.
