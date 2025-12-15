Jeux Video

L'avenir messieurs.Bon au-delà de la polémique, ça reste impressionnant de voir un tel résultat à partir de simples prompts, mais bien évidemment, il ne peut y avoir de miracles face à ce que l'humain pourrait faire :- La DA est immonde.- Les musiques sont apparemment à se crever les tympans.- Aucun équilibrage.- L'optimisation technique est tellement catastrophique que le jeu subit des chutes de frame-rate sur du matos pouvant faire tourner CP2077 à l'aise.Et puis bon, c'est juste un 60e clone de Vampire Survivors.Mais c'est l'avenir