L'avenir messieurs.
Bon au-delà de la polémique, ça reste impressionnant de voir un tel résultat à partir de simples prompts, mais bien évidemment, il ne peut y avoir de miracles face à ce que l'humain pourrait faire :
- La DA est immonde.
- Les musiques sont apparemment à se crever les tympans.
- Aucun équilibrage.
- L'optimisation technique est tellement catastrophique que le jeu subit des chutes de frame-rate sur du matos pouvant faire tourner CP2077 à l'aise.
Et puis bon, c'est juste un 60e clone de Vampire Survivors.
Après techniquement,un jeu 100% ça n'existe pas dans la mesure qu il faut l'électricité l ordi et surtout et un humain pour taper des prompts.
Un jeu IA a 50 % avec des vrai développeur pour corriger derrière c est possible et donner des bons résultats d'ici 2 3 ans
Mais... ils l'assument totalement en fait
Même le descriptif de la démo steam dit clairement que tout est fait sous IA.
Vivement que l'ia se casse la gueule ḥ
Le temps passé à corrigé + la perte de compétence graduelle c’est pas vraiment un choix en or
L’IA sera très utile pour prototyper, accélérer, fiabiliser le code, etc c’est sur et aura une grosse place dans les futures chantiers mais ce genre d’attente de voir un super jeu fait à moitié par l’IA c’est typiquement pourquoi c’est une semi-bulle, l’attente derrière la techno type AGI ou autre c’est comme la fusion nucléaire: c’est jamais là mais on serait tout près
la bulle de merde c'est les abruti qui jurent que sur le NFT
Ta pas vu Terminator ou Matrix ??
derno : exactement et j'espère que les différentes boites de création vont demander des comptes à toutes les boîtes qui ont entraîné leurs IA sur du matériel protégé par les droits d'auteur.
On est des putains de ports USB sur pattes mec!
Il sont chez toi, fond le ménage, s'occupe de tous.
Et sans prévenir ,le soulèvement arrive.
Ou quand l'humanité aura la bonne idée de confier le contrôle des missiles nucléaires a une ia. Qui pourrait s'appeler skynet pour pousser la connerie au paroxysme.....
Les cinéaste on prévenu le monde des danger que représente les robots et l'ia.....et on y va les pieds devant....
Après le film de Steven Spielberg, a.i .....ce film la montre les bon côté des robots, et la cruauté des humains.
J'aime bien ce film.
Je sais pas si tu a vu le pdg chinois se faire mettre un coup de pied pour montrer la force de sont robots....les présidents vont passer commande pour les mettre dans la rue lors de manifestations....